Intelligent fluids الشركة المتوسعة الألمانية في مجال DeepTech تؤمن 10 مليون يورو للنجاح العالمي لتكنولوجيا التنظيف الثورية

لايبزيغ، ألمانيا, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- Intelligent fluids ، وهي شركة ألمانية متوسعة حائزة على جوائز في مجال DeepTech، أعلنت عن جولة تمويلية من السلسلة B بقيمة 10 ملايين يورو. قاد الجولة WAVE Equity Partners ، وهو صندوق استدامة مقره الولايات المتحدة، بمشاركة المستثمرين المؤسسيين الحاليين، و High-Tech Gründerfonds (HTGF) وIBG Sachsen-Anhalt.

وعن جمع التبرعات، قال Christian Römlein، المدير التنفيذي لـ Intelligent fluids: "إن التمويل من WAVE Equity Partners يوضح قيمة الابتكار الذي طورناه، ويمكّننا من تقديم الدعم المباشر لقاعدة عملائنا العالمية من خلال مرافق الإنتاج المحلية. تتمتع WAVE بسجل حافل في دعم الابتكار التكنولوجي المستدام، ويسعدنا أن نحصل على دعمهم في هذه الرحلة".

Intelligent fluids (IFC) هي ثورة في التنظيف الصناعي والتجاري. عوامل التنظيف التقليدية عدوانية وخطرة على الصحة وضارة بالبيئة. طورت IFC تكنولوجيا حائزة على براءة اختراع تعتمد على المياه وغير سامة وقابلة للتحلل الحيوي.

كما توفر هذه السوائل "intelligent fluids®" أداءً فائقًا للمنظفات القائمة على المذيبات، مع انخفاض كبير في انبعاثات الكربون واستهلاك المواد وتكاليف الطاقة. هذه التكنولوجيا لديها تطبيقات واسعة النطاق، من النفط والغاز إلى شاشات LED، وإزالة المواد اللاصقة في الإلكترونيات الدقيقة. فازت IFC التمويل الدولية بالعديد من الجوائز، من بينهم جائزة Global Green Product Award 2021 وجائزة European Business Hero Award for Sustainability 2022 .

وأضاف Christian: "لقد أثبتنا أن الاستدامة والأداء المتفوق يمكن أن يتناغما سويًا. ونحن نهدف إلى وضع معايير جديدة في هذه الصناعة، والدخول في عصر من التنظيف ما بعد المذيبات".

وستستخدم IFC هذه الأموال لتنمية فريقها، وزيادة القدرة التصنيعية في مصنعها الألماني، وبدء التوسع في الأسواق العالمية من خلال إنشاء كيانات تصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتايوان.

وقال Praveen Sahay، المؤسس والعضو المنتدب لشركة WAVE Equity Partners: "تتمتع الشركات التي نستثمر فيها بابتكارات خضراء استثنائية للأسواق العالمية، وبالتالي تمكين كوكب أكثر صحة. يسعدنا أن نضيف لؤلؤة من الهندسة الألمانية إلى محفظتنا وذلك وهي Intelligent fluids، وبفضل دعمنا الهائل نتوقع تطورًا مثيرًا للإعجاب للشركة على مدى السنوات القليلة المقبلة. إن الطموح لإحداث تأثير حقيقي مع مزيج من الأداء والاستدامة لن يفيد البيئة فحسب، بل سيفيد أيضًا العديد من الشركات وميزانياتها للـ ESG العمومية."

وقال Armin Eiche، رئيس المجلس الاستشاري والعضو المؤسس لمجموعة ARMATO الاستثمارية، إن الاستثمار يمثل علامة فارقة قيّمة في رحلة Intelligent fluids.

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