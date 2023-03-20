King Street تفتح مكتب دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس 2023/PRNewswire/ -- أسست شركة King Street Capital Management (يُشار إليها في هذا البيان الصحفي باسم "King Street" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل، مكتبًا في دبي، لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا.

عيّنت شركة King Street رضا زبدي كمدير عام للعمل مع القيادة التنفيذية وقيادة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. انضم السيد زبدي إلى شركة King Street بعد 11 عامًا في BlackRock، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس العملاء المؤسسيين في الشرق الأوسط. أصبحت شركة King Street في طور الحصول على الموافقات المحلية لبدء الأنشطة المنظمة.

صرح برايان هيغينز، الشريك المؤسس والشريك الإداري في شركة King Street: "نحن متحمسون لتوسيع عملياتنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الاقتصادية، مما يسمح لنا بتعميق علاقاتنا طويلة الأمد هناك والتأكيد على التزامنا بتقديم عوائد عالية الجودة وخدمات العملاء لشركائنا".

يعزز التوسع المنصة العالمية لشركة King Street، حيث ينضم إلى المواقع الدولية في لندن وسنغافورة وطوكيو، ويأتي في وقت يتسم بالنمو المستمر للشركة.

نبذة عن شركة King Street Capital Management

King Street هي شركة عالمية للاستثمار البديل تأسست في عام 1995 وتدير أصولًا تقدر بحوالي 22 مليار دولار في الأسواق العامة والخاصة. تجمع الشركة بين الأبحاث الأساسية الدقيقة والتداول التكتيكي وإمكانيات التوريد المتباينة لتحديد فرص الاستثمار التي يساء فهمها والمعقدة عبر فئات الأصول، صعودًا وهبوطًا في هيكل رأس المال. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.KingStreet.com .

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للتواصل الاعلامي

بروسك بارتنرز لخدمة King Street

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