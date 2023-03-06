ستصبح Swiggy مساهمة في Kitchens@ من خلال صفقة الأسهم الشاملة هذة

بنغالور، الهند، 6 مارس 2023 -- /PRNewswire/- شركة [email protected] ، وهي شركة رائدة في صناعة المطابخ السحابية سريعة النمو، أعلنت اليوم عن استحواذها على أعمال Swiggy 's Access Kitchens من خلال صفقة مبادلة أسهم، اعتبارًا من 1 مارس 2023.

كانت Swiggy رائدة في نموذج المطبخ السحابي من خلال إطلاق Swiggy Access في عام 2017 وتسمح للمطاعم الشركاء بإنشاء مساحات المطبخ في الأحياء. تتوافق مساحات المطبخ "المخصصة للتسليم فقط" هذه مع نموذج المطبخ السحابي الخاص بـ Kitchens@ من خلال الاستفادة من تحليل Swiggy للطلب المحلي واختيار الشركاء ذوي الأداء العالي.

Founder & CEO of [email protected], Junaiz Kizhakkayil

تركز Kitchens@ منذ فترة طويلة على تنظيم جانب العرض في صناعة الأغذية، وذلك باستخدام أحدث بنية تحتية للمطبخ السحابي، وشبكة سلسلة التوريد المحسنة، وخبرات الطهي، والتكنولوجيا المتطورة. نهج الشركة المحايد التجميعي يمكّن العلامات التجارية عالية الإنتاجية من التواجد الفعال عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى النظافة والكفاءة التشغيلية على نطاق واسع. الاستحواذ يجلب Swiggy كمساهم في [email protected]، مع التأكيد على قوة واستقرار الأداء المالي للشركة وعملياتها.

"إن إضافة مطابخ Swiggy 's Access سيعزز وصول وعمليات Kitchens@ في أربع مدن عبر 52 موقعًا وأكثر من 700 مطبخ، مما يوفر للعملاء خيارات توصيل طعام أكثر ملاءمة وكفاءة، وكان هدفنا دائمًا هو جعل الطعام الطازج في متناول الجميع من خلال تشغيل نظام بيئي فائق الكفاءة لتوصيل الطعام"، هذا ما قاله Junaiz Kizhakkayil، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة [email protected].

"بدأت Swiggy Access بهدف سد الفجوات المحلية في توريد المطاعم وحلها من أجل تنوع وجودة وراحة الطعام. نحن واثقون من أن Kitchens@ مجهز بالكامل لرعاية هذا النظام البيئي من خلال الابتكار وبناء المزيد من الإمدادات. تواصل Swiggy الإيمان بإمكانات هذه المساحة وتظل مستثمرة كمساهم في [email protected]،" هذا ما قاله Rahul Bothra، المدير المالي لشركة Swiggy.

تتيح الصفقة الحالية GMV سنوي مجمع بقيمة 65 مليون دولار (520 كرور روبية هندية) لـ [email protected]. وتهدف الشركة إلى الوصول إلى 100 مليون دولار من الإيرادات في غضون الأشهر الستة المقبلة، وقد حصلت بالفعل على خطابات نوايا مع أكثر من 40 علامة تجارية وطنية ودولية للشراكة معها باستخدام نموذج الامتياز الرئيسي.

نبذة عن Swiggy:

تأسست Swiggy في عام 2014، وهي منصة الراحة "عند الطلب" الرائدة في الهند. خدمتها البقالة التجارية السريعة Instamart موجودة في أكثر من 25 مدينة. باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، توفر Swiggy تجربة توصيل خالية من المتاعب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Loyal Hospitality Private Limited

السيد Junaiz Kizhakkayil

المؤسس والمدير التنفيذي

[email protected]

‎+91-9945888877

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