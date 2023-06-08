Learning Tree تطلق دورة ITIL 4® الجديدة ليوم واحد لمساعدة المحترفين على تجديد اعتمادهم قبل الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو/حزيران

هيرندون، فرجينيا, 8 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنLearning Tree International، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التدريب وإصدار الشهادات، اليوم عن إطلاق دورة ليوم واحد لممارسي ITIL® 4 الذين يتعين عليهم تجديد اعتمادهم قبل الموعد النهائي في 30 يونيو/حزيران 2023. تقدم الشركة أربعة أحداث افتراضية متميزة في يونيو/حزيران لمساعدة المهنيين على الوفاء بالموعد النهائي. ممارسي ITIL 4: تم اعتماد دورة مكتب الخدمات وتساعد حاملي شهادة ITIL 4 على تجديد جميع شهادات ITIL 4 الخاصة بهم بسرعة وبتكلفة معقولة، بالإضافة إلى الحصول على شهادة إضافية بمجرد اجتيازهم امتحان الدورة.

قال ديفيد براون، الرئيس التنفيذي لشركة Learning Tree: "نحن نتفهم أن العديد من ممارسي ITIL 4 يبحثون ليس فقط للعثور على الوقت، بل أيضًا عن المسار الصحيح للعمل لتجديد اعتمادهم قبل الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو/حزيران". "بصفتنا شركة مقدمة لتدريبات معتمدة، نقدم لممارسي ITIL 4 حلاً فعالاً للبقاء على اطلاع دائم بمتطلبات شهاداتهم، مع إظهار الالتزام بالتعليم المستمر لأصحاب العمل، كل ذلك في يوم واحد فقط."

تم تصميم الدورة للمهنيين التقنيين المسؤولين عن تزويد المستخدمين النهائيين بدعم تكنولوجيا المعلومات. يقود الدورة التي تستغرق يومًا واحدًا خبراء متخصصون في الموضوع وتقدم هذه الدورة للممارسين مسارًا تعليميًا أقل استهلاكا للوقت لتجديد أي شهادة في مجموعة ITIL 4. سيُطلب من أي شخص يتخلف عن الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو/حزيران إعادة الاختبار لكل شهادة ITIL 4 يحملها.

التسجيل لممارسي ITIL 4: دورة مكتب الخدمات (5340) مفتوحة الآن. لمزيد من المعلومات وللتسجيل، قم بزيارة https://www.learningtree.com/courses/itil-service-desk/ في الولايات المتحدة وكندا و https://www.learningtree.co.uk/courses/itil-service-desk/ في المملكة المتحدة والسويد.

مواعيد الدورات القادمة:

20 يونيو/حزيران 2023 (الولايات المتحدة/كندا)

16 يونيو/حزيران 2023 (المملكة المتحدة/السويد)

19 يونيو/حزيران 2023 (المملكة المتحدة/السويد)

نبذة عن Learning Tree International

شركة Learning Tree International هي شريك تعليمي موثوق به في تنمية المهارات والتدريبات ومنح الشهادات. منذ ما يقرب من 50 عامًا، ساعدت Learning Tree الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم من خلال مجموعة واسعة من حلول التعلم. تقدم Learning Tree مجموعة شاملة من الدورات التدريبية، بما في ذلك ITIL 4 وPRINCE2® وAgileSHIFT® والمزيد. تلتزم Learning Tree بتوفير تدريب عالي الجودة يلبي احتياجات القوى العاملة اليوم. يتم دعم رؤيتنا من قبل فريق من المدربين وخبراء الموضوع ذوي الخبرة الواقعية، والذين يساعدون في إحياء مكتبتنا الواسعة من المحتوى الخاص والشريك.

للتواصل:

براندون فينلين

رئيس التسويق العالمي

Learning Tree International

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