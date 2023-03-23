Locus تكشف عن "ShipFlex" لتزويد الشركات بتوصيل مرن وذكي من طرف ثالث

تقدم ShipFlex التسليم في نفس اليوم واليوم التالي للمؤسسات من خلال تكامل بسيط، مما يساعدها على تحسين تسليم من الطرف الثالث من الطلب إلى الباب.

سان فرانسيسكو

23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Locus، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية في الميل الأخير ShipFlex ، عن إطلاق منصة تسليم تابعة لطرف ثالث توفر للشركات المرونة في الاستعانة بمصادر خارجية لتسليمها بالكامل إلى مجموعة واسعة من شركات التوصيل. تساعد ShipFlex الشركات على توسيع نطاق وصولها وتحقيق سرعات تسليم فائقة، مما يمكنها من تقديم قدرات التسليم في نفس اليوم واليوم التالي في مناطق جغرافية جديدة.

الاختيار غير الفعال للناقل، وإدارة القدرات، وعدم وجود رؤية النظام في الوقت الحقيقي، وما إلى ذلك، هي بعض الحواجز التي يمكن أن تعيق قدرة الأعمال على إجراء عمليات تسليم سريعة. تعالج Locus ShipFlex هذه التعقيدات من خلال التشغيل الآلي لسير عمل شركة النقل بالكامل للحصول على السعر الأمثل وتقديم رؤية شاملة لعمليات التسليم من الطلب إلى الباب عبر أساطيل داخلية ومتعاقد عليها وخارجية على لوحة تحكم واحدة. كما تتيح المنصة للشركات الوصول إلى شركاء Locus العالميين، مثل FedEx وRPX Logistics وLoomis Express وShadowfax وSPL وما إلى ذلك، مما يساعدهم في تنسيق التسليم بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة.

"ShipFlex هو نتيجة لسنوات من الخبرة في صناعة الخدمات اللوجستية وتعليقات العملاء. من خلال التكامل مع منصة إدارة الإرسال الخاصة بنا، ستقوم ShipFlex بحل نقاط الضعف في الصناعة من خلال تبسيط دورة تحقيق الميل الأخير بالكامل عن طريق خفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء. ShipFlex هو تغيير في قواعد اللعبة للشركات التي تحتاج إلى عمليات تسليم سريعة ويمكن التنبؤ بها للحفاظ على قدرتها التنافسية"، هذا ما قاله Nishith Rastogi، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus.

شركات البيع بالتجزئة مثل Lulu Group International تتبنى Locus ShipFlex لتحقيق ميزة تنافسية. إليك ما يجب أن يقولوه:

"مع ارتفاع طلب العملاء، أثبت تعقيد إدارة شبكة شركات النقل لدينا أنه هناك فرصة هائلة للتحسين. مع ShipFlex من Locus، يمكننا تبسيط عمليات تسليم الجهات الخارجية من خلال تكامل شركات النقل الغنية، والتتبع في الوقت الفعلي، والمزيد على لوحة تحكم واحدة. وقد مكننا ذلك من السيطرة الكاملة على عملية التسليم من طرف ثالث، والعمل بشكل أكثر كفاءة، وضمان التسليم في الوقت المناسب، مما أدى إلى تحسين تجربة العملاء"، هذا ما قاله Shinhas Majeed، المدير العام للمجموعة - التجارة الإلكترونية في Lulu Group International.

من خلال نشر ShipFlex، يمكن للشركات أيضًا:

· قدِّم خدمات التوصيل في اليوم نفسه واليوم التالي في المنطقة المحلية.

· الحفاظ على تجربة ذات علامة تجارية مع شركات الطرف الثالث من خلال صفحات التتبع التي تواجه العملاء النهائيين القابلة للتخصيص مع الحفاظ على رؤية متسقة وتجربة التسليم من خلال 3PLs.

· تعزيز تجربة ما بعد الشراء من خلال الرسائل القصيرة التلقائية وتنبيهات البريد الإلكتروني لإخطار فرق الإرسال والعملاء بانتهاكات اتفاقية مستوى الخدمة في الوقت الفعلي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Locus ShipFlex .

نبذة عن Locus

يساعد برنامج إدارة إرسال الطلبات من Locus الشركات على تحويل لوجستيات الميل الأخير من مراكز التكلفة إلى مولدات الإيرادات من خلال خوارزميات التحسين المتقدمة والتشغيل الآلي لسير العمل البديهية. بدعم من GIC Singapore وTiger Global وQualcomm Ventures وFalcon Edge، ساعدت العديد من العملاء العالميين عبر الصناعات - Unilever وNestle وBukalapak وThe Tata Group وBlueDart وإلخ - في تنفيذ 850 مليون عملية تسليم عبر أكثر من 30 دولة. كما ساعدت تقنيتها أيضًا في توفير 275 مليون دولار من تكاليف النقل، مما أدى إلى تعويض 10 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على نسبة التزام بنسبة 99.5% باتفاقية مستوى الخدمة.

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