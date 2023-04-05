Mata Amritanandamayi Devi تطلق مشروعًا إنسانيًا بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار كجزء من Civil 20 India

· أعلنت القائدة الروحية الخيرية العالمية أن المبادرة ستدعم النساء الحوامل اللائي يعانين من سوء التغذية والأشخاص ذوي الإعاقة.

كولام، الهند

5 أبريل / نيسان 2023

/PRNewswire/ -- أعلنت Mata Amritanandamayi Devi (Amma)، وهي زعيمة روحية عالمية وشخصية خيرية، عن مشروع بقيمة أكثر من 6 ملايين دولار لدعم النساء الحوامل اللاتي يعانين من سوء التغذية والأشخاص ذوي الإعاقة. وسيجري العمل في المناطق الفقيرة في جميع أنحاء الهند، فضلًا عن الدول النامية.

"احتضان العالم" هي مبادرة Amma الإنسانية الدولية ستتعاون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية (CSOs) لإحداث تغيير ملموس في حياة المستفيدين منها. تأمل Amma أيضًا في ترسيخ هذه المبادرة كسابقة يمكن أن تتبناها منظمات المجتمع المدني والحكومات الأخرى.

Amma's initiative will collaborate with civil society organisations at a grassroots level to bring about tangible change in underdeveloped districts across India, as well as other developing nations.

جاء هذا الإعلان كجزء من الحفل الافتتاحي لـ India's Civil 20 (C20)، والذي ترأسها Amma. C20 هي مجموعة مشاركة رسمية لـ G20 مع وجود الهند كمضيف لهذا العام. ومن المقرر أن تعقد قمة G20 في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.

يتمثل هدف C20 في نقل مخاوف منظمات المجتمع المدني إلى رؤساء دول الاقتصادات الرائدة في العالم وتتعاون مع مئات منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم دون استثناء.

وقالت Amma: "يشارك العديد من منظمات المجتمع المدني والمتطوعون بنشاط في إيجاد الحلول وتقديم الإغاثة الإنسانية لمعاناة العالم. إذا استطعنا فهم مكان منظمات المجتمع المدني والدعم الذي تقدمه، فسنتمكن من جلب المزيد من الفرح والسلام والصحة لمجتمعاتها. لقد شرعنا في مهمة لاستعادة الضوء المتضائل للعالم".

شارك العديد من كبار الشخصيات في الافتتاح، الذي عُقد افتراضيًا. كان من بينهم T Denny Sanford، رجل أعمال أمريكي وفاعل خير. وأعرب عن أن هذه مهمة حاسمة قامت بها Amma للنهوض بالتنمية المستدامة.

قال Sanford: "شعار C20 لهذا العام، "أنت النور"، مؤثر للغاية. فإنه له أهمية خاصة لأن Amma ترحب بنا جميعًا نحن الذين نأتي إليها بلطف وحب . يجب علينا جميعا أن نسعى، نسعى حقًا، أن نكون منارات مشرقة مثل Amma التي كرست حياتها لمساعدة الناس الذين يعانون".

تشغل الهند منصب رئيس G20 من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023 وتبرز مفهوم الاعتماد على الذات حيث يسير النمو الاقتصادي والصحة البيئية والتنوير الشخصي والرفاهية الاجتماعية جنبًا إلى جنب.

نبذة عن مبادرة "احتضان العالم"

منظمة Amma موجودة لتخفيف عبء الفقراء من خلال المساعدة في تلبية كل من احتياجاتهم الأساسية الخمسة—الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش—أينما ومتى أمكن ذلك. تركز ETW بشكل خاص على هذه الإجراءات في أعقاب الكوارث الكبرى. وهي الشبكة العالمية للمشاريع الخيرية التي أنشأتها Mata Amritanandamayi Math في الهند، هي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى الأمم المتحدة منذ عام 2005.

https://embracingtheworld.org

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2034490/Amma_Mata_Amritanandamayi_Math.jpg

Mata Amritanandamayi Math SOURCE