NEWCOMMA تؤمن التمويل الأولي المسبق من SFC CAPITAL لإحداث ثورة في الصناعة الإبداعية الأفريقية لأصحاب البشرة السوداء

لندن, 14 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- NewComma ، وهي منصة وسائط اجتماعية رائدة تمكن المبدعين الأفارقة أصحاب البشرة السوداء، من إنهاء جولة التمويل الأولي بالشراكة مع SFC Capital الشركة الرائدة في المملكة المتحدة في مجال الاستثمار في المراحل المبكرة. سيعمل هذا التمويل على تسريع تطوير تقنية NewComma، وتمكين المبدعين الأفارقة/أصحاب البشرة السوداء من إعادة تشكيل الصناعة الإبداعية العالمية.

Copyright: NewComma, 2023

مع وجود الآلاف من المستخدمين للمنصة، توفر NewComma لهم مساحة رقمية لعرض ملفاتهم الشخصية والتواصل مع المحترفين واستكشاف فرص العمل. يمكن لأصحاب العمل اكتشاف المواهب الاستثنائية مع ضمان التنوع في الشركات العالمية باستخدام أدوات التوظيف الملائمة للميزانية والقائمة على البيانات.

يقول إد ستيفنسون، مدير الاستثمار في SFC Capital: "تقدم NewComma فرصة فريدة لتحويل الصناعة الإبداعية الأفريقية". وأضاف: "لقد أعجبنا نهج NewComma المبتكر وشغفها بتمكين المواهب الأفريقية لأصحاب البشرة السوداء، جنبًا إلى جنب مع فهمها لإمكانات السوق، وأقنعنا بدعم رؤيتها".

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يشكل الشباب الأفارقة 42% من سكان العالم من الشباب، مما يستلزم إنشاء هياكل داعمة. خاصة مع توسع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا وانتشار العمل عن بُعد.

وتؤكد ناتالي ناره، المديرة التنفيذية والمؤسس المشارك لمنصة NewComma، قائلةً: "عندما يتحدث الناس عن إفريقيا اليوم، فإنهم يشيرون غالبًا إلى الفرص الهائلة التي تنتظرهم. نعتقد أن إفريقيا قد حان وقتها". ويضيف نايجل أتا مينساه، مدير العمليات والمؤسس المشارك لمنصة NewComma ، قائلاً: "تحتاج الحكومات الأفريقية إلى خلق 18 مليون وظيفة جديدة سنويًا لاستيعاب السكان الطموحين الذين يدخلون سوق العمل؛ ويمكننا توفير فرص لا حصر لها من خلال رعاية المبدعين في القطاع الرسمي".

لمعرفة المزيد عن منصة NewComma وتوظيف مواهب إبداعية متنوعة, يرجى زيارة newcomma.com .

الشفرة المتداولة:

تعمل NewComma على تمكين المبدعين الأفارقة من خلال منصة وسائط اجتماعية ثورية توفر تقديم العروض والتواصل وفرص العمل. من خلال ملفات التعريف الرقمية وأدوات التوظيف القائمة على البيانات، تُحدث هذه المنصة ثورة في التوظيف على مستوى العالم. وبفضل تعزيز الاتصال والنمو في الصناعة الإبداعية الأفريقية، تعمل NewComma على تمكين المواهب ودفع الابتكار عبر القارة وشتاتها.

إن شركة SFC Capital هي المستثمر الأكثر نشاطًا في المراحل الأولية في المملكة المتحدة، حيث توفر رأس المال الأولي والدعم للشركات البريطانية الناشئة الواعدة. ومن خلال الجمع بين صناديق الاستثمار الرائدة لدينا ونقابة المستثمرين الممولين، أنشأنا نموذجًا فريدًا يوفر للمستثمرين تعرضًا متنوعًا للأعمال التجارية المؤهلة لبرنامج الاستثمار المؤسسي الأولي وبرنامج الاستثمار المؤسسي ذو الإمكانات العالية. ومنذ عام 2012، استثمرت SFC في أكثر من 450 شركة ناشئة ودخلت في شراكة مع شركات مثل؛British Business Investments لدعم الابتكار في جميع مناطق المملكة المتحدة. لمعرفة المزيد حول ما نقوم به والاطلاع على ملفنا التعريفي, يرجى زيارة sfccapital.com .

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