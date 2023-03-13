Odoo توسع تواجدها في الشرق الأوسط من خلال مكتب دبي الجنوب الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- 2023 يسر Odoo، المزود الرائد لبرامج الأعمال مفتوحة المصدر، أن يعلن عن افتتاح مكتبه الجديد في المقر الرئيسي لدبي الجنوب. تخدم المنشأة الحديثة 600 شخص وتتميز بمساحة مفتوحة تبلغ 72000 قدم مربع لتلبية احتياجات الموظفين الحاليين وخطط التوظيف المستقبلية الطموحة للشركة.

Odoo Expands Presence in the Middle East with New Dubai South Office Odoo Expands Presence in the Middle East with New Dubai South Office Odoo Expands Presence in the Middle East with New Dubai South Office

سيكون المكتب الجديد بمثابة المقر الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، مما يوفر دعمًا لا مثيل له لقاعدة عملائها وشركائها المتزايدة في المنطقة. مع النمو الأخير للفريق إلى 300 شخص وجهود التوظيف المستمرة، فإن Odoo في وضع جيد لمواصلة توسعها السريع في المنطقة.

يرمز تصميم "الملعب" في المكتب إلى ثقافة الشركة التي تشجع الموظفين على الاستكشاف والتعلم والتواصل مع الآخرين. تتميز محطات العمل و حجرات الخصوصية ونقاط التعاون بمظهر وإحساس صناعي لإبراز تصميم مكان العمل غير التقليدي، وكذلك مزامنة ألوان علامة Odoo التجارية ورشها بلمسة من تقاليد الأرابيسك. تمثل غرفة الألعاب والصالة الرياضية مساحة العمل الحديثة، بينما تهدف الحديقة الداخلية وغرفة التأمل والمكاتب الساخنة ومناطق التعاون إلى إدخال عنصر الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مطبخ ومسرح ومنطقة لتناول الطعام والعديد من المقاهي وغرفة موسيقى واستوديو ومسار لركوب الدراجات.

قال بافيترا سينغ، المدير الإداري في Odoo الشرق الأوسط: "يسعدنا افتتاح هذا المكتب الجديد في المقر الرئيسي لدبي الجنوب ولتوسيع وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". "ستتيح لنا هذه المنشأة تقديم خدمة أفضل لعملائنا وشركائنا في المنطقة، وتوفير بيئة عمل رائعة لموظفينا".

يقع المكتب الجديد في قلب دبي الجنوب، وهي مدينة مخطط لها بشكل رئيسي لتصبح مركزًا للأعمال والابتكار بسرعة. يوفر الموقع سهولة الوصول إلى مراكز النقل الرئيسية في المدينة، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، والمناطق التجارية والسكنية الرئيسية.

نبذة عن Odoo

Odoo هو المزود الرائد لبرامج الأعمال التجارية الشاملة والمفتوحة المصدر للشركات في جميع أنحاء العالم، من الشركات الناشئة لمستخدم واحد إلى المؤسسات الكبيرة التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم. تأسست Odoo في عام 2005، وتزدهر في نظام بيئي فريد ومفتوح تمامًا يجمع بين موارد مجتمعها وشركائها لتقديم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال سهلة الاستخدام والمتكاملة والقابلة للتطوير.

تتمثل مرونة Odoo في إمكانيتها من إضافة التطبيقات وفقًا لنمو الشركة، مع إضافة تطبيق واحد في كل مرة مع تطور الاحتياجات ونمو قاعدة العملاء. يوفر الإصدار عبر الإنترنت المستند إلى السحابة من Odoo ERP حلاً مخصصًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. تغطي السيولة والتكامل الكامل احتياجات حتى أكثر الشركات تعقيدًا.

لمزيد من المعلومات حول Odoo ومنتجاتها، يرجى زيارة www.odoo.com

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