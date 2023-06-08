Online Marketing Gurus تستفيد من StackAdapt لتحسين خدمات التسويق الرقمي

وكالة التسويق الرقمي Online Marketing Gurus تتعاون مع شركة StackAdapt الرائدة في مجال الإعلانات المبرمجة لتزويد العملاء بالاستهداف المتقدم ورؤى البيانات في الوقت الفعلي.

سيدني، 8 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Online Marketing Gurus، وهي وكالة رائدة في مجال التسويق الرقمي، عن شراكتها الجديدة مع StackAdapt، وهي منصة إعلانات مبرمجة ذاتية الخدمة.

ستمكن هذه الشراكة Online Marketing Gurus من توسيع خط خدماتهم وتزويد العملاء بخدمات إعلانات مبرمجة متقدمة، بما في ذلك إمكانات الاستهداف المتقدمة ورؤى البيانات في الوقت الفعلي والوصول إلى نطاق أوسع.

Online Marketing Gurus and StackAdapt partnership

وتأتي هذه الشراكة الجديدة كجزء من خطة النمو الاستراتيجية الأوسع نطاقًا، حيث تكون المرحلة الأولى هي توسعهم العالمي في دبي بهدف تعزيز انتشارهم وتوفير حلول تسويقية من الدرجة الأولى للشركات في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح أندرو راسو، الرئيس التنفيذي لشركة Online Marketing Gurus، قائلاً: "بصفتنا وكالة معنية بتوفير حلول تسويق رقمية فعالة للشركات في جميع أنحاء أستراليا لعدة سنوات، فإننا ندرك الحاجة إلى تقديم المزيد من الحلول المتطورة في العالم الرقمي الحالي سريع التطور". وأضاف: "نحن متحمسون لتنفيذ الشراكة مع StackAdapt لتزويد عملائنا بخدمات إضافية تهدف إلى دفع عجلة النمو".

وتتضمن مزايا هذه الشراكة الجديدة القدرة على:

· الإعلان عبر قنوات إعلانية متعددة باستخدام معالج إشارة رقمي واحد

· نشر أحدث الحلول الإعلانية السياقية

· اكتساب رؤى قيمة من خلال إعداد التقارير القوية

· نشر أساليب التحسين الحيوية للحملات

وقالت كارولين كامبل، نائب رئيس المبيعات في StackAdapt، منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نحن سعداء بالشراكة مع Online Marketing Gurus، وهي شركة تشاركنا التزامنا بتزويد العملاء بحلول قائمة على النتائج". وأضافت: "معًا، سنتمكن من مساعدة الشركات على الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل أكثر كفاءة وفعالية من أي وقت مضى".

نبذة عن شركة Online Marketing Gurus

Online Marketing Gurus هي أكبر وكالة تسويق رقمية في أستراليا متخصصة في الاستراتيجيات الرقمية لمساعدة الشركات على زيادة تواجدها عبر الإنترنت. تأسست شركة OMG من أكثر من 12 عامًا، وتتمتع بالتجارب والخبرات اللازمة لتحسين محركات البحث SEO وPPC والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير الويب، وفي الوقت الحالي، الإعلانات المبرمجة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.onlinemarketinggurus.com.au .

نبذة عن شركة StackAdapt

StackAdapt هي منصة إعلانات مبرمجة ذاتية الخدمة تستخدمها مئات العلامات التجارية والوكالات حول العالم. تضم منصة StackAdapt القائمة على البيانات أحدث تقنيات التعلم الآلي وواجهة مستخدم نظيفة وبديهية لتزويد مشتري الوسائط بطريقة سهلة تمكنه من التخطيط والتنفيذ وتحقيق أفضل أداء عبر جميع الأجهزة والمخزون والشركاء في مجال النشر. لمزيد من المعلومات, يُرجى زيارة www.stackadapt.com .

للتواصل الإعلامي:

الاسم: نانديتا جراهام

المنصب الوظيفي: رئيسة قسم التسويق

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: +61 433 511 653

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