Pelemix تعلن عن استحواذها على Even-Ari Green Ltd.

تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Pelemix المحدودة اليوم أنها استحوذت على شركة تصنيع وسائل الإعلام المتنامية Even-Ari Green Ltd. (EAG) التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها.

وستشهد الصفقة انضمام موظفي EAG إلى فريق Pelemix العالمي المتنامي. وسيبقى داني ليفينسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ EAG، مع الشركة الجديدة كرئيس تنفيذي لقسم EAG، حيث سيقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Pelemix، تال برود.

أشار برود قائلًا، "إن الاستحواذ على Even-Ari Green مهم لـ Pelemix لأنه يساعدنا على تعميق بصمتنا في السوق الإسرائيلية". "إنه يوفر لنا فرصة لتوسيع قدرتنا على خدمة مجموعة متنوعة من العملاء في كل من قطاعي الهوايات والمزارعين المحترفين. إن خبرة EAG في سوق الهوايات ومشاتل البستنة المهنية هي قوة كبيرة تضاف إلى العلامة التجارية القوية بالفعل لشركة Pelemix".

EAG هي شركة رائدة في سوق الإعلام المتنامي من حيث الجودة وتكنولوجيا التصنيع الخاصة بها. تستخدم ركائز جوز الهند من Pelemix في جميع أنحاء العالم كوسائط متنامية للمحاصيل المائية، وإكثار النباتات، وإنتاج الفاكهة والخضروات، وزراعة القنب، وإنتاج النباتات المحفوظة بوعاء ونباتات الفراش وتركز بشكل أساسي على سوق المزارعين المحترفين.

صرح ليفنسون، "نحن متحمسون للفرص التي سيمثلها هذا الاندماج لكلا العلامتين التجاريتين" . "إن فرصة توسيع EAG في إسرائيل، باستخدام المعرفة التقنية المتقدمة لشركة Pelemix، توفر إمكانات كبيرة لكلا العلامتين التجاريتين في السنوات القادمة".

حول Pelemix

Pelemix هي شركة عالمية رائدة في سوق ركيزة خث جوز الهند لمزارعي الزراعة المائية ودور الحضانة. تأسست الشركة في عام 1999، وتوظف أكثر من 500 موظف في 11 موقعًا حول العالم.

ديريك في، 602-1 طريق يوركديل، تورنتو ON M6A 3A، 416-780-5898، البريد الإلكتروني: [email protected]

Pelemix Ltd. SOURCE