Qiming Venture Partners ترحب بالاكتتاب العام الناجح لشركة Apollomics على Nasdaq

شنغهاي، 3 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- في 30 مارس 2023، شركة Apollomics Inc. ("Apollomics")، وهي شركة أدوية حيوية مبتكرة وشركة من محفظة Qiming Venture Partners، أدرجت في بورصة Nasdaq من خلال اندماج شركة SPAC مع شركة Maxpro Capital Acquisition Corp. يتم تداول الشركة المدمجة الآن تحت رمز APLM بسعر إصدار قدره 10.00 دولار/سهم وسعر افتتاح قدره 18.60 دولار/سهم، بزيادة قدرها 172% عند سعر الإغلاق في اليوم الأول، وهو ما يمثل سقف سوقي قدره 2.6 مليار دولار.

تعد Qiming Venture Partners أحد أوائل المستثمرين في Apollomics، حيث أنها ترافق نمو الشركة منذ جولة Pre-A. يمثل الاكتتاب العام لشركة Apollomics الاكتتاب العام الخامس لشركة Qiming منذ عام 2023.

تأسست شركة Apollomics في عام 2015، وهي ملتزمة باكتشاف وتطوير علاجات الأورام الأحادية والعلاجات المزيجة لعلاج السرطان. وقد قامت الشركة ببناء خط علاجي يضم تسعة أدوية جديدة للأورام، ستة منها حاليًا في مرحلة التطوير السريري. باستخدام العلاج المستهدف، وعوامل الأورام المناعية، وغيرها من الأساليب المبتكرة، فإن مرشحي Apollomics للعقاقير الجديدة لديهم القدرة على معالجة مجموعة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الدماغ وسرطان الدم النخاعي الحاد والأورام الصلبة الأخرى.

حققت الشركة اختراقات في السنوات الأخيرة. في عام 2022، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمية الدواء اليتيم إلى vebreltinib (APL-101)، وهو مثبط للـ cMet محدد للغاية، في سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة والأورام الصلبة الأخرى ذات cMet غير منتظم. وتتوقع Apollomics نتائج من تجربتها السريرية العالمية متعددة المراحل للمرحلة الثانية هذا العام، والتي قد تدعم أول تطبيق جديد للعقاقير بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية مع توليد بيانات سريرية عن مؤشرات أخرى.

تقوم شركة Apollomics أيضًا بتطوير uproleselan (APL-106)، وهو مثبط E- selectin، في الصين كمساعد للعلاج الكيميائي لتعزيز آثاره المضادة للسرطان للمرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي الحاد أو الانتكاسي. تلقت Uproleselan (APL-106) تسمية علاج الاختراق من قبل ادارة الاغذية والعقاقير الأمريكية وإدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية (NMPA). وتتوقع الشركة إكمال توظيف المرضى لدراستها للمرحلة الثالثة في الصين هذا العام.

"أن تصبح شركة عامة يمثل معلمًا رئيسيًا في رحلتنا لتوفير حلول للمرضى الذين يعانون من السرطان يصعب علاجها في جميع أنحاء العالم" هذا ما قاله الدكتور Guo-Liang Yu، الحاصل على الدكتوراه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Apollomics. "من المتوقع أن تسهل الأموال المتاحة لنا الآن تطوير مجال علم الأورام لدينا وتعزيز مهمتنا لتزويد المرضى بالعلاجات الفعالة والأمل."

"يعمل فريق Apollomics بجد لتطوير علاجات مبتكرة للسرطان وقد بنى خط علاجي واسع النطاق. ونحن نعتقد أن نجاح الاكتتاب العام الأول اليوم سيساعد الشركة على توسيع نطاق التجارب السريرية والاستثمار في البحث والتطوير، مما يجعل باستمرار خطوات رائدة في مجال علاج السرطان. وتتمثل القيمة الأساسية للأدوية المبتكرة في تلبية الاحتياجات السريرية غير الملباة، وستواصل شركة Qiming التركيز على هذا المجال، مما يفيد المزيد من المرضى في جميع أنحاء العالم".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست Qiming Venture Partners في عام 2006، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في الصين ولها مكاتب في شنغهاي وبكين وسوتشو وهونغ كونغ وسياتل وبوسطن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.

حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق RMB برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.4 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين (T&C) والرعاية الصحية في المراحل المبكرة والنمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 480 شركة سريعة النمو ومبتكرة. وقد حقق أكثر من 180 من شركات محفظتنا مخارج من خلال الاكتتابات في بورصات NYSE وNASDAQ وHKEX وبورصة شنغهاي أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو بوسائل أخرى. وهناك أيضًا أكثر من 70 شركة في المحفظة التي حققت حالة يونيكورن.

العديد من شركات محفظتنا هي الشركات الأكثر نفوذًا اليوم في قطاعاتها، بما في ذلك Xiaomi وMeituan وBilibili وZhihu وRoborock وGan & Lee Pharmaceuticals وTigermed, Zai Lab وCanSino Biologics وSchrödinger وAPT Medical وNew Horizon Health وVenus MedTech وSanyou Medical وAmoyDx وBerry Genomics وSinocellTech وYuanxin Technology وCaidya وBelief BioMed وWeRide وBiren Technology وUBTech وغيرها الكثير.

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