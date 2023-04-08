Savory and Partners: تأشيرة البرتغال D7: طريق شعبي إلى الإقامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 8 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- تقدم البرتغال مجموعة واسعة من قنوات الهجرة للمقيمين المحتملين، وأبرزها التأشيرة الذهبية. لكن خيار الهجرة البرتغالي الآخر اكتسب شعبية في السنوات الأخيرة، وهو تأشيرة D7.

ما هي D7

تأشيرة D7 هي طريق للأشخاص ذوي الدخل المستقر والسلبي لإصدار تصريح إقامة برتغالي والعيش في البرتغال.

يتطلب D7 من المتقدمين إثبات أن لديهم دخل متكرر من مصدر سلبي، والذي يمكن أن يكون:

المعاشات

الإيجار

توزيعات الأرباح

العائدات

أخرى

على سبيل المثال، يتم تصنيف صندوق الاستثمار المشترك الذي ينتج عائد استثمار سنوي على أنه دخل سلبي.

يتم إصدار D7 لمدة عامين في أول مرة ويمكن تجديده لمدة 3 سنوات طالما استمر حامله في التأهل للحصول على التأشيرة.

من أجل تجديد تأشيرتهم، يجب أن يكون حاملو D7 قد أمضوا ستة أشهر على الأقل في السنة في البرتغال، مما يجعلهم مقيمين في الضرائب.

كيفية التأهل للحصول على D7

للتأهل للحصول على D7، يجب على المتقدمين:

أن يكون لديهم سجل جنائي نظيف

أن يكونوا فوق 18 سنة من العمر

أن يكون لديهم تأمين صحي فعّال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

أن يكون لديهم دليل على العنوان في البرتغال (عقد إيجار لمدة 12 شهرًا أو ملكية عقارية)

أن يستوفوا الحد الأدنى للدخل السلبي المطلوب

ويختلف الحد الأدنى للدخل حسب تكوين أسرة مقدم الطلب على النحو التالي:

الحد الأدنى للدخل الشهري 760 يورو لمقدم طلب واحد

50% إضافية للزوج/الزوجة

30% إضافية لأي معال إضافي

يمكن للمتقدمين إضافة زوجاتهم وأطفالهم المعالين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى طلب D7 الخاص بهم. يجب أن يثبت الأطفال المعالون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا اعتمادهم على مقدم الطلب الرئيسي، أي أنهم يجب أن يكونوا غير متزوجين، وبدون أطفال، ومسجلين في الجامعات أو الكليات ويعتمدون ماليًا على مقدم الطلب الرئيسي. يمكن للمتقدمين أيضًا إضافة والديهم إذا كانوا فوق سن 55 عامًا ويعتمدون على مقدم الطلب الرئيسي.

من الأفضل فتح حساب مصرفي في البرتغال وتحويل أموال الصيانة المطلوبة لمدة 12 شهرًا، ويتم تحديد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب في الحساب المصرفي البرتغالي من خلال عدد أفراد الأسرة ومعدل الحد الأدنى للأجور في وقت تقديم الطلب وما إلى ذلك. سيقوم البنك بإجراء العناية الواجبة بشأن أصل الأموال وتوفير وقت الحكومة البرتغالية في تتبع الأموال، وبالتالي إعطاء مقدم الطلب فرصة أفضل في الحصول على الموافقة.

فوائد تأشيرة D7

اكتسبت تأشيرة D7 المزيد من الشعبية في السنوات القليلة الماضية حيث جعل الوباء العمل عن بعد أسهل وأبرز الحاجة إلى منزل ثان لكثير من الناس. ومع ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2022، لم يعد العمال عن بُعد مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة D7، يمكنهم اختيار فئة تأشيرة أخرى تسمى تأشيرة البدو الرقمية التي تم تقديمها مؤخرًا.

تأتي مع مجموعة متنوعة من الفوائد، مثل:

الحق في العيش في البرتغال

الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن

القدرة على إضافة أفراد الأسرة

الاستثمار ليس مطلوب

عرض العمل ليس مطلوب

وقت المعالجة السريع

تجديدات سهلة

يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة D7 التأهل للحصول على ضريبة الإقامة غير المعتادة ( NHR )

D7 أو التأشيرة الذهبية

على افتراض أن الشخص مؤهل لكليهما، هناك عاملان حاسمان رئيسيان، الأول مالي.

تتطلب التأشيرة الذهبية استثمارًا لا يقل عن 280000 يورو في العقارات، في حين أن D7 لا تحتاج إلى نفقات كبيرة. حتى بالنسبة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، فإن المدخرات التي تصل إلى 50000 يورو تكفي.

تتطلب D7 من حامليها العيش في البرتغال لمدة ستة أشهر في السنة، مما يعني أنهم سيضطرون إلى جعل البرتغال مكان إقامتهم الرئيسي. تتطلب التأشيرة الذهبية من المتقدمين قضاء سبعة أيام فقط في السنة للحفاظ على وضعهم والتأهل للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

في نهاية المطاف، هذا هو ما يناسب مستقبل الناس بشكل أفضل. وخبرائنا في Savory and Partners متاحون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لشبونة للمساعدة في تخطيط الإقامات في البرتغال.

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