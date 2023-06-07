SmartX تقدم SKS 1.0 للنشر السريع لمجموعات كوبيرنيتيس الجاهزة للإنتاج

بكين، 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تطلق SmartX اليوم SKS 1.0 ، لمساعدة فرق I&O على نشر وإدارة مجموعات كوبيرنيتيس الجاهزة للإنتاج بسهولة. تقوم SKS بالتحميل المسبق لإضافات كوبيرنيتيس شائعة الاستخدام وتدمج مكونات منتج SmartX فائقة التقارب الرائدة في الصناعة (بما في ذلك المحاكاة الافتراضية والتخزين الموزع والشبكات والأمان وما إلى ذلك)، لبناء بنية تحتية سحابية كاملة للمؤسسات يمكنها دعم كل من التطبيقات الافتراضية والحاويات.

مع تزايد عمليات نشر كوبيرنيتيس بسرعة في المؤسسة، تشارك فرق I&O تدريجيًا في بنائها وصيانتها. وهذا يتطلب إتقان مكدسات التكنولوجيا الجديدة، واختيار المكونات المناسبة، وإدارة صوامع الموارد المحتملة. لمواجهة هذه التحديات، أصدرت SmartX حل SKS 1.0، وهو حل شامل لبناء مجموعات كوبيرنيتيس الجاهزة للإنتاج بالموارد اللازمة.

ميزات المنتج

إدارة سهلة الاستخدام لدورة حياة مجموعة كوبيرنيتيس. تتم إدارة المجموعات من خلال واجهة رسومية للإنشاء السريع وإدارة تخزين موحدة وتركيب الملحق والمراقبة.

التخزين الجاهز للإنتاج والتكامل المُسبق للشبكة مع التوافر العالي للمجموعة. SKS (مع SMTX OS ) يوفر تخزينًا مستقرًا وعالي الأداء للتطبيقات ذات الحالة، وربطًا بينيًا مسطحًا بين الـ VMs/الحاويات، وإدارة سياسة أمان موحدة، ومستوى تحكم آلي في تكوين IP الظاهري للتوافر العالي. كما يضمن استمرارية العمل أثناء الترقيات، والتوسع/التخفيض، واستبدال العقدة.

خيارات مرنة للمكونات وإصدارات كوبيرنيتيس. SKS تقدم كوبيرنيتيس قياسية مع مكونات مفتوحة المصدر مختارة من قبل المستخدم، ودمج مكونات النظام الإيكولوجي CNCF المثبتة مثل MetalLB و Contour و Prometheus ودعم إصدارات كوبيرنيتيس المختلفة في مجموعات عبء العمل بدون قفل المورد.

حالات الاستخدام

إنشاء وإدارة مجموعات كوبيرنيتيس بسرعة استنادًا إلى VM. في مجموعة HCI مع SmartX Native Hypervisor ELF، قم بإنشاء مجموعة كوبيرنيتيس مع VMS كعقد واستخدامها كملف Kubeconfig. قم بالتشغيل الآلي وتوحيد إدارة دورة الحياة الكاملة لمجموعات كوبيرنيتيس، بما في ذلك التحجيم السريع للمجموعة، واستبدال العقدة، والترقية/التراجع.

دعم التطبيقات الافتراضية والحاوية على موارد الأجهزة الموجودة. إدارة العديد من مجموعات VMS وكوبيرنيتيس في منصة إدارة موحدة، ومشاركة الموارد وعزلها منطقيًا باستخدام المحاكاة الافتراضية HCI، واستعادة الموارد على الفور لتحسين استخدام الموارد.

توفير مجموعات كوبيرنيتيس للمستأجرين المتعددين. يمكن إنشاء مجموعات كوبيرنيتيس متعددة الأحجام والإصدارات والتكوينات والأغراض المختلفة والحفاظ عليها في نفس مجموعة الموارد، مع موارد وشبكات معزولة لا تتداخل مع بعضها البعض.

أكملت SKS اختبارات التوافق مع منصات مثل Alauda و Bocloud، لمساعدة المستخدمين على بناء حل سحابة حاويات كامل.

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SmartX Inc. SOURCE