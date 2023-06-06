Sovos تعين كيفن أكيرويد في منصب الرئيس التنفيذي

المخضرم في مجال تكنولوجيا البرمجيات كخدمة لقيادة الشركة حيث تفرض المزيد والمزيد من الدول الفواتير الإلكترونية على مستوى العالم، مما يدفع إلى تبني حلول الامتثال الضريبي العالمية من شركة Sovos

بوسطن 6 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Sovos ، المزود العالمي لبرامج الضرائب، اليوم عن تعيين كيفين أكيرويد في منصب الرئيس التنفيذي. ينضم أكيرويد إلى Sovos قادماً من Magnit، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي منذ يوليوز/تموز 2020، وأشرف على مشروع بمليارات الدولارات. لقد وصلت شركة Sovos الآن إلى مستوى تقديم عروض القيمة لعملاء المؤسسات الفريدين في الصناعة: eInvoice والامتثال الضريبي في أي بلد من اتصال واجهة برمجة التطبيقات واحد. ينضم Akeroyd في الوقت الذي تفرض فيه المزيد والمزيد من البلدان نظام الفواتير الإلكترونية وأصبحت حلول Sovos معتمدة على نطاق واسع عبر الشركات متعددة الجنسيات. كجزء من هذا التحول، سيتولى آندي هوفانتشيك، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Sovos، منصب رئيس مجلس الإدارة.

قال كيفين أكيرويد، الرئيس التنفيذي لشركة Sovos: "كان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية في جميع أنحاء العالم يمثل مشكلة ضريبية وتمويلية؛ لكن ليس بعد الآن. اليوم، تستثمر السلطات الحكومية بشكل كبير في التكنولوجيا وتطلب المعلومات في الوقت الفعلي مباشرة من المصدر." "أصبحت المخاوف التنظيمية الآن مجالًا لتكنولوجيا المعلومات ولديها الحلول المطبقة التي يمكن أن تقدم ما تريده السلطات، وعندما تريد وبالشكل الذي تريده هو المكان الذي تأتي فيه Sovos. إن Sovos هو الشريك الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه لتوفير الثقة أنه يتم الوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بك بحيث يمكنك التركيز على أولويات عملك. أنا أتطلع إلى قيادة هذا الفريق الرائع".

عمل أكيرويد كرئيس تنفيذي في Cision، قبل انضمامه إلى Magnit، وطرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك. في السابق، كان أكيرويد مديرًا عامًا في كل من Oracle وSalesforce، حيث كان يدير وحدات الأعمال الرائدة في الفئة في البرامج والخدمات والبيانات السحابية.

قال جوناثان بويز، شريك Hg: "تستمر إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات في لعب دور متزايد الأهمية في تلبية الالتزامات التنظيمية حول العالم، وهو مجال يجلب فيه كيفن ثروة من الخبرة والمصداقية إلى منظمة Sovos المتنامية". "خبرته في الإبحار في عوالم تكنولوجيا البرمجيات كخدمة والمؤسسات العالمية تجعله الشخص المثالي لهذا المنصب. نحن متحمسون للمشاركة معه في المرحلة التالية من نمو Sovos".

نبذة عن Sovos

تم بناء Sovos لحل تعقيدات التحول الرقمي للضرائب، مع عروض كاملة ومتصلة لتحديد الضرائب، والضوابط المستمرة للمعاملات، وإعداد التقارير الضريبية وأكثر من ذلك. ويشمل عملاء Sovos نصف Fortune 500، فضلًا عن الشركات من كل حجم التي تعمل في أكثر من 70 بلدًا. تتكامل منتجات البرمجيات كخدمة الخاصة بالشركة ومنصة Sovos S1 الخاصة بها مع مجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال وعمليات الامتثال الحكومية. لدى Sovos موظفين في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا وهي مملوكة لشركة Hg وTA Associates. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة sovos.com وتابعنا على لينكد إن LinkedIn و تويتر Twitter .

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Sovos Compliance, LLC SOURCE