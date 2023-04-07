"TCL" تبرم شراكة مع "أرسنال" لتعزيز تفاعل المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا

توظيف عروض تلفزيونات Mini LED و QLED لتوحيد عشاق كرة القدم بينما يختبرون عوالم جديدة من الترفيه معاً

دبي، 7 أبريل 2023/PRNewswire/ --: أعلنت TCL، العلامة التجارية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين شركات صناعة التلفزيونات، عن إبرام شراكة جديدة مع نادي أرسنال لكرة القدم. سيمنح هذا التعاون مشجعي "أرسنال" في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا مزيداً من الفرص للتفاعل مع النادي، إلى جانب زيادة حضور TCL الآخذ في الاتساع في مجال الرياضة لتصبح شريك الالكترونيات الاستهلاكية الإقليمي الرسمي للمنتخب في تلك الأسواق.

TCL PARTNERS WITH ARSENAL

وانطلاقاً من مهمتها المتمثلة في إلهام الإنجازات العظيمة، تدرك "TCL" الأثر الذي تتركه الرياضة على الأشخاص حول العالم، حيث تهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز تفاعل المشجعين من خلال شغفهم المشترك بكرة القدم.

وسوف توفر "TCL" لمشجعي فريق "أرسنال" محتوى حصري للنادي وعروض مثيرة حول مجموعة من المنتجات، بما في ذلك تلفزيونات وسلع بيضاء وأجهزة منزلية. كما سيحظى المشجعون بفرصة المشاركة في المنافسات والألعاب مع حصول الفائزين المحظوظين على هدايا ومنتجات رسمية من "أرسنال". كما ستدعو "TCL" أيضاً عملائها لمشاهدة مباريات حية في استاد الإمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للقاء والترحيب بلاعبيهم وأساطيرهم الحاليين.

وقالت "ساني يانغ"، المدير العامة لدى "TCL" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء بالشراكة مع نادي أرسنال لكرة القدم، أحد أعرق أندية كرة القدم حول العالم. إن هذه الشراكة ستتيح لنا جلب منتجاتنا المبتكرة ذات الجودة العالية إلى قاعدة مشجعي أرسنال المخلصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن "قيم TCL المتمثلة في التقدم والإيجابية والإلهام تتماشى مع تلك الخاصة بفريق أرسنال، ونحن متحمسون للعمل معاً على تعزيز تجارب المشجعين حول العالم من خلال حبهم المشترك لكرة القدم".

وبدورها، قالت "جوليت سلوت"، رئيس الشؤون التجارية لنادي "أرسنال": "يسعدنا الترحيب بانضمام TCL إلى عائلة شركائنا. هذه الشراكة تمثل فرصة رائعة لكل من أرسنال و TCL للتفاعل مع المشجعين والعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة. ونتطلع قدماً للعمل عن كثب مع TCL لتوفير أفضل تجربة مشاهدة لجمهورنا في المنطقة".

روّاد داخل الملعب وخارجه – الاقتران القوي بين التكنولوجيا والرياضة

تدرك TCLأن أجهزة التلفزيون لديها قدرة فريدة على التواصل وإلهام الأشخاص حول العالم، من خلال إدماجهم في أجواء الحركة والإثارة على الشاشة. ومن بين جميع المحتوى التلفزيوني المتاح، تظل مشاهدة الأحداث الرياضية بشكل حي

ومباشر بلا شك أمر مميزاً، حيث ينتاب المرء الشعور ذاته الذي يُراود ملايين المشاهدين الآخرين حول العالم في نفس الوقت. ومن خلال مجموعتها من شاشات XL التي يصل مقاسها حتى 98 بوصة، تضمن TCL للمستهلكين عدم تفويت أي لحظة من الإثارة وأن يشعروا كما لو أنهم داخل الحدث.

نبذة عن " TCL ":

"TCL" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.

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TCL Electronics SOURCE