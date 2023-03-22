Tech4Nature: لماذا الغابات الصحية تعني ناس أصحاء

شينزين، الصين، 22 مارس 2023 -- /PRNewswire/ تحت شعار "الغابات والصحة"، فإن اليوم الدولي للغابات لهذا العام في 21 مارس هو دعوة للبشرية للنظر في علاقتها بغابات الأرض وتأثيرها المباشر على طول العمر ورفاهيتنا.

كثير من الناس على دراية بالاستعارة القائلة بأن الغابات هي رئة الكوكب، فهي تمدنا بالهواء النقي وتعمل بمثابة بالوعات للكربون الحيوي وذلك يخفف من آثار تغير المناخ. غير أن عددًا أقل يدرك الصلات الجوهرية التي تربط الغابات بصحتنا اليومية.

The Guardian system detects illegal logging activities in Malaysia

هل تعلم؟

بالإضافة إلى كونها رئتي الكوكب، فإن الغابات هي أيضًا صيدلية الطبيعة.

فإنها توفر لنا حوالي 25% من الأدوية الغربية، مع ما يزيد عن 50000 نبتة مساهمة في الأدوية الحديثة. وأظهرت دراسة أجريت على 27 دولة أفريقية أن الأطفال المعرضين للغابات لديهم تنوع غذائي أكبر بنسبة 25% بفضل وفرة الفواكه والخضروات ولحوم الأدغال والأسماك والزيوت الصالحة للأكل.

لكن التكهن عن الغابات ينذر بالخطر. فقد ضاع حوالي 35% من الغطاء الحرجي في العالم، مع تدهور 82% من الباقي.

وتتطلب سرعة ومدى هذه التهديدات تدخلًا ملتزمًا طويل الأجل.

قصة حماية

إحدى الطرق التي تحمي بها التكنولوجيا النظم الإيكولوجية للغابات هي منع قطع الأشجار غير القانوني، والذي يمثل ما يصل إلى 90% من جميع أنشطة قطع الأشجار وهو مساهم رئيسي في إزالة الغابات على مستوى العالم.

في حديقة سيميلاجاو الوطنية في ولاية ساراواك الماليزية، نعمل مع إدارة غابات ساراواك ومؤسسة ساراواك للغابات لتمكين حكومة ساراواك من حماية غاباتها المطيرة. الحديقة ليست غنية بالتنوع البيولوجي فحسب، بل هي أيضًا مصدر مستدام للدواء والغذاء للسكان المحليين، وكثير منهم يعتمدون على الغابات في معيشتهم.

ومع ذلك، لا يزال قطع الأشجار غير القانوني يشكل تهديدًا بارزًا، مما يتسبب في تدهور واسع النطاق للنظام الإيكولوجي للغابات المطيرة وفقدان التنوع البيولوجي.

ومع ذلك، هناك أمل الآن. يمكن لأجهزة "Guardian" للمراقبة الصوتية اكتشاف صوت الشاحنات والمناشير المستخدمة لقطع الأشجار غير القانوني. يمكن لكل Guardian تغطية مساحة 7 كم وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي متصلة بالشبكة عبر منصة سحابية إلى هواتف الحراس، مما يتيح التدخل في الوقت الفعلي.

يمكن أن تساعد تقنية المراقبة السمعية والبصرية وتحليلات الذكاء الاصطناعي أيضًا في مراقبة الأنواع المهددة بالانقراض من خلال نطقها. من خلال تتبع سكانها وتوزيعها، يمكن للمحافظين على البيئة وضع تدابير دقيقة للحفظ. وبالأخص الأنواع المظلية، التي تعتبر سلامتها محورية لصحة النظم الإيكولوجية للغابات التي تعيش فيها. تشمل الأمثلة على مشاريع مراقبة التنوع البيولوجي التي تستهدف الأنواع المظلية ثعالب داروين في تشيلي وجاغوار في محمية ولاية دزيلام بالمكسيك.

ويمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تحفز إجراءات الحفظ الذكية في المناطق الحرجية. في سويسرا، يستخدم مشروع Tech4Nature التجريبي بالشراكة مع IUCN ومؤسسة Porini blockchain لتطوير نظام لتتبع عزل الكربون لتعزيز شفافية وتتبع معاملات مصارف الكربون في الغابات، بهدف استخدام هذه الاعتمادات لتمويل مشاريع أخرى للحفاظ على التنوع البيولوجي.

ما سبق هو أمثلة على مشاريع حماية النظام البيئي للغابات في إطار مبادرة TECH4ALL من Huawei. جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين، تم تطوير الحلول التكنولوجية التي تشمل أجهزة المراقبة السمعية والبصرية، وشبكات الاتصالات، والسحابة، وتحليلات الذكاء الاصطناعي. كل هذه يمكن أن تحقق نتائج الحفظ التي كان من المستحيل تحقيقها حتى قبل عقد من الزمان.

ومع وجود أدلة علمية تربط بقوة بين صحة الغابات وصحة الإنسان، من الضروري أن نحافظ على صحة غاباتنا. وتبين تجربتنا حتى الآن أن هذا النهج يعمل. وهذه المعرفة تدفعنا إلى مواصلة السعي مع شركائنا للمساعدة في بناء مستقبل صحي ومستدام لنا ولغاباتنا.

اعرف المزيد عن مبادرات TECH4ALL و Tech4Nature من Huawei.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2037124/malaysia_nature_guardian_720_1.mp4

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