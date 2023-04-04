TerraPay تجمع 100 مليون دولار في سلسلة التمويل ب لتوسيع البنية التحتية للمدفوعات العالمية

لندن،

4 أبريل، 2023

/PRNewswire/ -- اختتمت شركة TerraPay، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، بنجاح جولة تمويل الأسهم من الفئة ب، حيث جمعت أكثر من 100 مليون دولار من الأسهم وتمويل الديون. وقادت جولة التمويل مؤسسة التمويل الدولية وبدعم من برايم فينتشرز وبارتيك أفريقيا ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) ومجموعة من المستثمرين الآخرين.

IFC Partech Prime Ventures DFC

سيساعد التمويل على تعزيز خطط التوسع العالمية لشركة TerraPay، لا سيما في جميع أنحاء منطقتي LATAM وMENA، وتعزيز شبكتها الحالية للدفع إلى 150 دولة بحلول عام 2024، ودعم وتسريع نموها، والاستثمار في التسويق واعتماد طرق الدفع البديلة للمحافظ المتنقلة، مثل طلب الدفع – حل محفظة متنقلة قابلة للتشغيل البيني، على نطاق أوسع.

علاوة على ذلك، تهدف TerraPay أيضًا إلى توسيع بنيتها التحتية التنظيمية والامتثال بما في ذلك تطبيقات الترخيص الرئيسية في جميع أنحاء العالم. في الوقت الحالي، تقدم منصة حلول الدفع والبنية التحتية المرنة من TerraPay مدفوعات الأعمال/التاجر، والحصول على الخدمات وإصدارها، من بين أمور أخرى. وقد قامت الشركة ببناء شبكة واسعة النطاق من الشركاء والعملاء، موجودة في أكثر من 108 دولة مستقبلة و 205 دولة مرسلة مع 62 عملة تسوية.

وقال أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay: "يسعدنا أن نعلن عن الانتهاء بنجاح من جولة التمويل من الفئة ب. هذا التمويل الأخير هو شهادة على إنجازاتنا الاستثنائية والتفاني الثابت لفريقنا في تقديم حلول دفع مبتكرة للعملاء على مستوى العالم. وقد مكننا الدعم المستمر من مستثمرينا وشركائنا في الإقراض من توسيع بنيتنا التحتية، وتعزيز تغطية شبكتنا، وتسريع الاستثمار في عملياتنا، وتطوير المنتجات، والتكنولوجيا. ونحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا الاستراتيجية القيمة مع مستثمرينا وتقديم قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك العملاء والشركاء والمستثمرين والموظفين".

لا تزال تكلفة تحويلات المهاجرين إلى الأسواق النامية باهظة الثمن وتتجاوز بكثير هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة البالغ 3%. كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، تلتزم تيراباي بقيادة الشمول المالي وتتخصص في تمكين تسليم التحويلات المالية عبر الحدود والتحويلات المالية الفورية، بشكل آمن وبتكلفة منخفضة. وبفضل التمويل الجديد، تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التحويلات والمدفوعات الخاصة بها ومواصلة مهمتها المتمثلة في جعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سهولة وأمانًا وبأسعار معقولة للجميع.

كانت مؤسسة التمويل الدولية واحدة من المستثمرين الرئيسيين في تيراباي منذ عام 2019. وفي معرض حديثه عن تمويل السلسلة ب، قال ويليام سونبورن، المدير العالمي للتكنولوجيات التخريبية في مؤسسة التمويل الدولية: "إن المدفوعات منخفضة التكلفة عبر الحدود أمر بالغ الأهمية للشمول المالي والتجارة العالمية. يسعدنا أن نعلن عن دعمنا المستمر لشركة TerraPay، لأنها تقدم مدفوعات فعالة على الفور وبشكل آمن، بين الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، مع تعزيز البنية التحتية التنظيمية والامتثال. إنهم يبنون طريقًا عالميًا فريدًا للمدفوعات الشاملة ".

يقول بيتر ويلتن، الشريك في Prime Ventures، "منذ أن استثمرنا في الأصل، انتقلت TerraPay من قوة إلى قوة، ونحن متحمسون للغاية لمواصلة دعم Ambar وفريقه في هذه الرحلة". وتعالج البنية التحتية للمدفوعات العالمية لشركة TerraPay مشاكل العالم الحقيقي في الأسواق الناشئة، وتتمتع حلول المدفوعات المبتكرة الخاصة بها بقابلية التوسع والمرونة وقابلية الاستخدام التي يحتاجها شركاؤها. تمثل المدفوعات عبر الحدود فرصة هائلة في السوق العالمية، وبالتالي فإننا نعتقد بقوة أن الشركة ستواصل مسار نموها المربح والسريع في السنوات القادمة."

وقال سيريل كولون، الشريك العام في Partech: "قامت تيراباي ببناء ما هو اليوم البنية التحتية العالمية الرائدة للمدفوعات التي تسمح للأفراد والشركات في أكثر من 200 دولة بتسوية أي مدفوعات على الفور بطريقة آمنة وموثوقة. مع هذه الجولة التمويلية الجديدة، تفخر Partech بمواصلة دعم هذا الفريق الاستثنائي الذي يقوده Ambar ومساعدة TerraPay على تسريع طموح النمو المربح للغاية. إن تشغيل المعاملات في الوقت الفعلي، ذات القيمة الصغيرة أو الكبيرة، في جميع أنحاء العالم، يتطلب حلولًا مبتكرة وشاملة للدفع والدفع وفقًا لأعلى معايير الامتثال والأمان، وهذا هو بالضبط ما قدمته TerraPay كل يوم منذ أن استثمرنا ".

قال جيمس بولان، نائب رئيس مكتب الائتمان الإنمائي في DFC، "يسر DFC دعم مهمة TerraPay لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والإدماج في جميع أنحاء العالم. من خلال قدراتها الرقمية، تمكن الشركة المستخدمين من نقل المدفوعات عبر الحدود بسلاسة تربط محيطات المجتمعات ".

ويؤكد نجاح TerraPay في جمع أكثر من 100 مليون دولار في تمويل السلسلة ب مكانتها كلاعب رائد في مجال البنية التحتية للمدفوعات العالمية. كانت الشركة مربحة وتستعد الآن للارتقاء بمنصة المدفوعات الخاصة بها إلى المستوى التالي، وتوسيع قدراتها وتوفير حلول دفع أكثر سلاسة عبر الحدود للناس في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. تقوم المجموعة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يدعم الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد تيراباي الخاضعة والمعتمدة في 27 سوقًا عالميًا،شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. يصبح شركاؤهم منارات للوعد بالإدماج المالي العالمي مع الوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات التي تمتد عبر العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة terrapay.com

للتواصل الإعلامي:

أنويشا موخيرجي

[email protected]

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