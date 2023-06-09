TIFIN AMP تعلن عن تمويل مستقل من Series A، بدعم من Motive Partners و TIFIN

بولدر، كولورادو ونيويورك, 8 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يسر TIFIN AMP ، شريك الذكاء الاصطناعي للتوزيع الحديث، أن تعلن عن الإغلاق الناجح لجولة Series A وإنشاء مجلس إدارة جديد مستقل عن الشركة الأم TIFIN .

يقود الجولة Motive Ventures، الذراع الاستثماري لـ Motive Partners . تمثل هذه الخطوة توسعًا في التعاون بين TIFIN و Motive Partners، بناءً على الاستثمار التي قدمته Motive Partners في جولة Series D لـ TIFIN العام الماضي .

منصة التوزيع المتكاملة TIFIN AMP هي الأولى من نوعها في صناعة إدارة الأصول. مدعومة بالتعلم الآلي المتقدم وعلوم البيانات، فإنها تمكّن شركات إدارة الأصول من الدرجة الأولى من اكتشاف فرص توزيع الأموال غير المستغلة والحسابات المدارة داخل قاعدة العملاء والعملاء الحاليين. مع قدراتها المتكاملة التي توفر استجابة في الوقت الفعلي، يمكن لمديري الأصول الآن تصميم منصات خوارزمية مخصصة خاصة بهم التي تتعلم وتتطور تلقائيا عند استهداف مديري الثروات. عند دمجها مع البيانات الفريدة من نوعها لـ TIFIN AMP، يمكن لقدرات الخوارزمية والاستجابة تغيير كيفية توزيع الصناعة للمنتجات على المستشارين والمستهلكين.

علق رامين نيروماند ، رئيس Motive Ventures: "وصلت صناعة إدارة الثروات والأصول إلى نقطة تحول في الذكاء الاصطناعي – TIFIN AMP أدركت هذا قبل فترة طويلة من ظهور الذكاء الاصطناعي. نموها القوي منذ إطلاقها، جنبًا إلى جنب مع اللاعبين ذوي الوزن الثقيل في خط الانتاج، هي الأسباب التي نعتقد في AMP."

علق Alvi Abuaf ، شريك الصناعة في Motive Partners، الذي سيعمل في مجلس TIFIN AMP: "تقوم AMP بإعادة تشكيل الطريقة التي يقوم بها مديرو الأصول والصناديق باكتشاف القيادة وتحديد أولويات النهج بطريقة حديثة وفعالة. من خلال العمل كشريك خارجي في مجال الذكاء الاصطناعي، تساعد AMP مديري الأصول في مبيعاتهم وتوزيعهم عبر المنتجات والقطاعات والمناطق الجغرافية مع الوصول إلى مجموعة مقنعة من مجموعات البيانات.

وأضاف الدكتور Vinay Nair ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TIFIN: "تقوم TIFIN ببناء شركات تساعد في ربط الناس بالمنتجات والمشورة. تهدف TIFIN AMP إلى تشكيل نموذج جديد لتوزيع صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة والحسابات المدارة والاستثمارات البديلة مع طلب المستخدم والنهج القائم على الذكاء الاصطناعي. يسعدنا أن نعلن عن استقلالها عن TIFIN بدعم استراتيجي من Motive، وهي شركة استثمارية تضم مستثمرين ومشغلين ومبتكرين ذوي خبرة عميقة، لدعم المرحلة التالية من نمو TIFIN AMP."

منذ إطلاقها في ديسمبر 2022، تعمل TIFIN AMP مع كبار مديري الأصول، مما أحدث ثورة في استراتيجيات التوزيع الخاصة بهم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. معًا، هي تستهل حقبة جديدة من الوعي، وقيادة الجيل، والتحديث في هذه الصناعة.

نبذة عن Motive Partners

Motive Ventures هي الذراع الاستثماري في مرحلة مبكرة من Motive Partners، وتركز على استثمارات ما قبل البذور حتى استثمارات التكنولوجيا المالية من Series A في أمريكا الشمالية وأوروبا. تقع Motive Ventures في برلين ولندن ونيويورك. Motive Partners هي شركة استثمار متخصصة تركز على استثمارات المغامرة وأسهم النمو واستثمارات الاستحواذ في شركات الخدمات المالية والتجارية المدعومة بالتكنولوجيا. تجلب Motive Partners خبرات واتصالات وقدرات متباينة لخلق قيمة طويلة الأجل في شركات التكنولوجيا المالية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن Motive Partners في www.motivepartners.com .

نبذة عن TIFIN

TIFIN هي منصة للذكاء الاصطناعي والابتكار للثروة. تم إنشاء TIFIN لبناء تجارب ثروة جذابة وذكية من أجل حياة مالية أفضل.

TIFIN تدير Magnifi وهو سوق يركز على المستهلك ويوفر تخصيص الاستثمار من خلال الجيل التالي من الذكاء ومساعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ TIFIN Wealth ، محرك الذكاء الاصطناعي الذي يتيح النمو العضوي للمستشارين الماليين ومؤسسات الثروة ومقدمي الخدمات المالية في مكان العمل من خلال مقترحات الاستثمار والتشغيل الآلي للتسويق وعلوم البيانات؛ TIFIN AMP ، منصة الذكاء الاصطناعي لتحديث التوزيع لشركات إدارة الأصول؛ و TIFIN Studios، منصة حضانة لإنشاء أعمال جديدة.

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AJ Boury

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