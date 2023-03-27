TradeFlow و H2O Venture Partners تحققان تأثيرًا حقيقيًا على الانبعاثات الكربونية وتعززان أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

يوضح نموذج "إثبات العمل - Proof of Work" عملية موازنة الكربون من خلال التركيز على العوامل الأساسية ذات الصلة

سنغافورة، 27 مارس 2023 /PRNewswire/ -- في إطار الجدل الدائر مؤخرًا في أسواق الكربون الذي يشوهه الإمكانيات الحقيقية لموازنة الكربون الفعلية لتقديم النفع، يسر شركة TradeFlow Capital Management (TradeFlow) وشركة H2O Venture Partners (H2O) إعلان تعاونهما الرائد الذي يخف من حدة الانبعاثات الكربونية بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعوضًا عن استخدام النموذج التقليدي لشراء موازنة الكربون المُحققة في السوق المفتوح، فقد تعاونت شركة TradeFlow مباشرةً مع شركة H2O، باستخدام منهجية متّبعة وأدلة مادية لخفض انبعاثات الكربون. وتساهم البساطة والتركيز على العوامل الأساسية المتعلقة بعملية موازنة الكربون في تجنب الرسوم الإدارية والتأهيل المكلف، مما يسمح بإعادة استثمار الرسوم بشكل مباشر أكثر في توسيع نطاق عمليات الموازنة.

وتُعد FarmFresh، وهو برنامج تغذية مدرسية في كيغالي، روندا، مثالًا على هذا النموذج، حيث أمكن تفادي 182,294 كيلوجرام من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون عن طريق التقليل في حرق حطب خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى فبراير 2023. فبدلًا من أن تقوم كل مدرسة بطهي الفاصوليا الخاص بها (المصدر الأساسي للبروتين اليومي للأطفال في مدارس رواندا)، على نار مكشوفة وباستغراق ساعات طهي طويلة، تجهز FarmFresh الفاصوليا في المصنع باستخدام مرافق طهي حديثة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة وتغلفهم في أكياس رقيقة خفيفة قابلة لإعادة التدوير (بدلًا من استخدام علب كبيرة سابقًا)، لتسهيل التوزيع. وقد تسبب ذلك في تقليل النفايات الغذائية وانخفاض في الطاقة المستخدمة في طهي كل كيلوجرام من الفاصوليا بنسبة 97%. بالإضافة، نُظمت العملية وفقًا لأعلى معايير سلامة الأغذية، مما تسبب في تحسين الجودة ومعايير التغذية مقارنةً بالسابق.

وقد أدى نجاح هذا النموذج الذي يوافق القدرة على تحمل التكاليف، ومعايير التغذية، والاستدامة البيئية، إلى عقد اتفاق بين مدينة كيغالي ومنظمة رؤساء المدارس في رواندا لضم مدارس أكثر في كيغالي لتوسيع الإنتاج ليصل 120 طنًا متريًا من الفاصوليا المطهية في الشهر، ارتفاعًا من 20 طنًا متريًا شهريًا في الوقت الحالي. سيعادل ذلك 50,000 وجبة مدرسية في اليوم، ويؤدي إلى الحد من الكربون بشكل أكثر نتيجة لذلك.

وصرح بول كولمان قائلًا: "يُعد هذا مثالا عظيما على خطة تطوعية غير رسمية مبينة على الثقة بين الدافع والمشروع، مع منهجية عملية وقوية لا تتطلب عمل خبراء استشاريين خارجيين لتحقيق التوفير حتى نسبة من الفاصلة العشرية. عوضًا عن ذلك، لدينا منهجية شفافة تقدر مدخرات الكربون الرئيسية وتربطهم بمقياس أداء الشركة (في هذه الحالة، كيلوجرامات من الفاصوليا المُباعة) الذي يمكن للشركات المحلية مراجعة حسابتها. ويساهم نموذجنا البسيط، والواضح، ومعقول التكلفة، في تجنب التكلفة المرتفعة الخاصة بوكالات التصديق، الذي يشمل سفر المراجعين المعتمدين كل عام.

وتُعد أرصدة الكربون في TradeFlow تطور مثير للغاية لهذا السبب. كما ستُستخدم مدفوعات رصيد الكربون في المساعدة في تجميع البيانات من المدراس التي نعمل معها في كيغالي، وبالتعاون مع شركائنا المحليين، لتعلّم الدروس للإبلاغ عن مزيد من التوسعات والاستراتيجيات الخاصة بالتغطية الوطنية".

وصرح أيضًا د. توم جيمز، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في TradeFlow قائلًا: "نؤمن بقدرة الشركات في اتخاذ القرارات الصحيحة لخلق تأثير إيجابي، ويسعدنا دعم الأعمال الرائدة الخاصة بالشركاء مثل H2O في المستوى الأرضي لزيادة نطاق التأثير الإيجابي الخاص بهم. بدعم من نموذجنا الرقمي للتجارة لتضييق فجوة التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن سعداء بشكل خاص لقدرتنا على تمكين عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للدول التي نعمل بها من أجل تقليل الفقر وتحسين جودة الحياة".

نبذة عن TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

تُعد TradeFlow هي أول عامل تمكين لتجارة السلع الأساسية مدعومة بالتكنولوجيا المالية الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. تتكون TradeFlow من فريق خبراء متنوع مكلفون بمهمة محددة وهي معالجة فجوة التمويل التجاري المتزايدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا التي تقوم بدور المنتجين/المتداولين/المستخدمين في ساحة تداول السلع الأساسية بالجملة. من خلال أداء دور تمكيني في التجارة الدولية والعولمة، تخلق TradeFlow فرص للنمو للأعمال التجارية والاقتصادات.

حتى الآن، استثمرت TradeFlow بنجاح في أكثر من 1.5 مليار دولار من تجارة السلع الأساسية المادية من خلال أكثر من 1000 صفقة عبر أكثر من 15 دولة وأكثر من 27 نوعًا من السلع الأساسية، مع مراجعة معرفة العملاء ( KYC) في أكثر من 800 كيان نظير للشركات الصغيرة والمتوسطة. باعتبارها جزء من نموذج أعمالها الفريدة، صُمم صندوق أموال TradeFlow الموصي به من TradeFlow، في عام 2016 وأُطلق في عام 2018.

ويُعد TradeFlow شريك من شركاء غرفة التجارة الدولية (ICC) لتعبئة رأس المال وتحسين الوصول إلى التمويل التجاري للشركات المتوسطة والصغيرة عالميًا من خلال منصات "ICC Trade Now" و"ICC Digital Trade Standards Initiative".

TradeFlow Capital Management Pte Ltd

UEN: 201920511H

www.tradeflow.capital

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نبذة عن H2O Venture Partners

H2O Venture Partners ("H2O" www.h2ovp.com ) هي شركة متخصصة في إنشاء علامات تجارية للمؤسسات الجديدة التي تسد الفجوات في سلاسل القيمة الهامة عند غياب المشغلات الثابتة. وقد أدارت شركة H2O برنامج المؤسسات الاجتماعية للتنمية الاقتصادية (SEED) الممول بوزارة التنمية الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة (DFID) في رواندا التي أنشأت مجموعة من المؤسسات الاجتماعية. تستفيد مجموعة الشركات هذه من العمل عن قرب مع TradeFlow من أجل تدفق المدخلات (مثل Ingabo Plant Health www.ingabo.rw )، وإنتاج السلع الأساسية (مثل Rumbuka Seeds www.rumbuka.rw ) ومدفوعات رصيد الكربون التطوعية وغير الرسمية (مثل www.farmfresh.rw ).

نبذة عن مشروع FarmFresh

تأسست FarmFresh في عام 2015 كجزء من برنامج (SEED) الممول بوزارة التنمية الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة (DFID)، الذي تُديره H2O. تُعد FarmFresh شركة صناعات غذائية مبتكرة مقرها كيغالي والتي تسوق البضائع المميزة، والفاصوليا الرواندية كاملة الطهي في أكياس رقيقة تستهدف مستهلكي التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء شرق أفريقيا.

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TradeFlow Capital Management SOURCE