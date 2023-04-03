Tranglo تطلق الدفع الفوري لـ SEPA إلى أوروبا

مدفوعات في الوقت الفعلي عبر الحدود لصالح الملايين من الناس والشركات في المنطقة

سنغافورة، 3 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Tranglo اليوم عن إطلاق مدفوعات SEPA الفورية إلى أوروبا.

ويمثل هذا أول توسع واسع النطاق للشركة في تلك المنطقة ويأتي وسط تدفق الأموال عبر الحدود في السنوات الأخيرة. SEPA تسهل على أكثر من 43 مليار معاملة مالية سنويًا، مع نمو المدفوعات عبر الحدود بسرعة في السنوات الـ 10 الماضية. ومع ذلك، فإن التحويلات الائتمانية والخصم المباشر عبر الحدود لمنطقة SEPA تمثل 3.5% و4.5% فقط من هذه المعاملات في المنطقة، على التوالي.

وتتوقع Tranglo أن تزداد المعاملات عبر الحدود إلى دول منطقة SEPA بشكل كبير في الأشهر المقبلة، خاصة بين العدد المتزايد من الشركات الأوروبية والمستهلكين في الخارج الذين يبحثون عن المدفوعات في الوقت الحقيقي.

عند الإطلاق، فإن الدول المدعومة من SEPA هي المملكة المتحدة وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد، مع المزيد في المستقبل.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جاكي لي، الرئيس التنفيذي لشركة Tranglo: "قررنا إطلاق هذا العرض لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات الفورية عبر الحدود. سيكون من دواعي سرور شركائنا التجاريين معرفة أن Tranglo Connect مدمج بسلاسة في SEPA، مما يوفر قيمة أكبر لكل معاملة من حيث السرعة والتغطية."

دفع تعويضات SEPA الفورية من Tranglo متاح 24/7 ويدعم المرسلين والمستفيدين من الأفراد والشركات. يجب تحديد جميع الحسابات المصرفية التي تجري معاملات مالية بواسطة رقم IBAN.

تساعد شركة Tranglo المؤسسات والشركات المالية على إجراء المعاملات المالية في العديد من الدول حول العالم من خلال Tranglo Connect ؛ وهو حل مملوك للشركة مخصّص لإجراء المعاملات المالية العابرة للحدود. إنه يدمج بسلاسة خدمات الدفع والشركاء، مع توحيد عملية الدفع الشاملة مع الوصول المباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات ومن خلال هذا الحل، يمكن للشركات إجراء تحويلات مالية فورية لأكثر من 30 دولة بطريقة موثوقة وآمنة.

نبذة عن شركة Tranglo

تُعدّ شركة Tranglo مركزًا متخصّصًا في خدمات سداد المدفوعات العابرة للحدود؛ وللشركة سجل حافل بالإنجازات في تقديم حلول عمليات الدفع الخاصة بالشركات وتحويلات العاملين بالخارج وعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. وقد تأسّست الشركة في عام 2008، ولها مقرّات في كوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا ودبي ولندن، وتُغطي شبكتها العالمية أكثر من 150 دولة، و600 شركة خدمات هواتف محمولة، و1300 مصرف/محفظة مالية، و140000 مركز استلام تحويلات نقدية. وتفخر Tranglo بكونها أحد شركاء شركة Ripple، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البلوك تشين "Blockchain" للمؤسسات لإجراء عمليات الدفع العابرة للحدود. وتقدّم Tranglo حاليًا خدمات سداد المدفوعات العابرة للحدود بتغطية أوسع من خلال شبكة Ripple للخدمات المالية العالمية "RippleNet". لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة www.tranglo.com أو LinkedIn أو Facebook أو Twitter.

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فريق Tranglo للتسويق الرقمي

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