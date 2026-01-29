" Editage " تستضيف قمة السعودية للأبحاث 2026 دعماً للتميز البحثي والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي انسجاماً مع رؤية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة « Editage »، العلامة التجارية الرائدة التابعة لشركة « Cactus »، عن استضافتها قمة السعودية للأبحاث 2026 في العاصمة الرياض، بهدف تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات البحث العلمي في المملكة العربية السعودية .

Team Cactus Communications with Prof. Mike Grandinetti at the Saudi Research Summit 2026 in Riyadh

وأكدت الشركة أن القمة، التي عُقدت تحت شعار «التميز البحثي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، شكّلت منصة استراتيجية لمناقشة آليات تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يسهم في رفع إنتاجية البحث العلمي، وتعزيز التنافسية المؤسسية، وتوسيع الأثر الأكاديمي على المستوى العالمي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

: Cactus Communications قال أخيليش آير، الرئيس التنفيذي لشركة " يتجسّد التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 في دورنا في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار. وانطلاقًا من إيماننا بأن البحث والابتكار هما ركيزتان أساسيتان للتقدّم الوطني، تعمل CACTUS بشكل وثيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية في المملكة لتوظيف الذكاء الاصطناعي المسؤول في مختلف مراحل البحث العلمي، بما يسهم في بناء منظومة بحثية متقدمة، مستدامة، وجاهزة لمتطلبات المستقبل . ".

وأكد السيد سيدهارث بهاتيا، الرئيس التنفيذي للنمو في شركة « Cactus »، ان القمة تعكس التحول المتسارع في المشهد البحثي بالمملكة، موضحاً: «مع اتساع طموحات السعودية في مجال البحث العلمي، يتجه التركيز نحو بناء منظومة بحثية موثوقة وعالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه القمة لتجسيد هذا التحول، من خلال استكشاف كيفية دمج التقنيات المتقدمة بشكل مسؤول عبر مختلف مراحل دورة حياة البحث». وأضاف أن « Cactus »، من خلال علامتها « Editage »، ستواصل العمل مع المؤسسات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لدعم مستهدفات رؤية 2030 عبر حلول ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً لتمكين نشر أبحاث عالية الجودة على المستوى العالمي .

وجمعت القمة نخبة من صناع القرار في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب واضعي السياسات وقادة البحث العلمي، مما يعكس التركيز المتزايد للمملكة على الابتكار والتحول الرقمي والتنمية القائمة على المعرفة. كما سلّطت الجلسات الحوارية المتخصصة الضوء على الدور المتنامي للأدوات ومسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل البحث العلمي والتواصل الأكاديمي .

وتضمنت القمة كلمة رئيسية ألقاها البروفيسور مايك جراندينيتي من كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة، استعرض خلالها رؤى معمّقة حول دور الذكاء الاصطناعي والابتكار والقيادة في دعم الطموحات البحثية الوطنية. أعقب ذلك جلسة حوارية شارك فيها كلٌّ من د. سليمان بن إبراهيم الرياعي، المدير العام والاستشاري والخبير، د. عبد الرحمن نيازي مدير مركز الأمير نايف للأبحاث الصحية بجامعة الملك سعود، والبروفيسورة فاطمة المفرح، مديرة مركز البحث في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمملكة العربية السعودية. وأدارت الجلسة روتشي تشوهان، نائب الرئيس ورئيسة قسم التسويق (دول العالم) في شركة « Cactus » .

وأكدت قمة السعودية للأبحاث 2026 أهمية الشراكات المؤسسية وتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في تطوير البحث الأكاديمي وتعزيز أثره. وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تواصل شركة « Editage » العمل بشكل مباشر مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتمكين إجراء أبحاث عالية الجودة تتسم بالمصداقية وسهولة الوصول والتواصل الفعّال، من خلال الجمع بين قدرات التكنولوجيا المتقدمة والخبرة البشرية .

