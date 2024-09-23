" دار معوّض للمجوهرات" تتعاون مع "أوكتا العقارية" لإطلاق عقارات فاخرة حصرية تحمل علامتها التجارية

تعيين "أوكتا العقارية" كمرخص عالمي للوحدات السكنية التي تحمل علامة " دار معوّض" التجارية، بما يعزز إرث دار المجوهرات من الأناقة الخالدة إلى العقارات الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت " دار معوّض للمجوهرات" الفاخرة عن عقد شراكة متميزة مع "أوكتا العقارية"، الشركة الرائدة في إدارة التطوير العقاري والتي تشتهر بخبرتها في مجال العقارات ذات العلامات التجارية المصممة حسب الطلب. وتصبح "أوكتا العقارية" بموجب اتفاقية الشراكة صاحبة الترخيص العالمي للعقارات التي تحمل علامة " دار معوّض" التجارية، بما يمثل مرحلة جديدة ومتميزة في مسيرة العلامة التجارية المرموقة وإرثها العريق في عالم العقارات الفاخرة.

ويمثل هذا التعاون امتداداً تاريخياً لأناقة " دار معوّض" وحرفيته التي لا مثيل لها لتشمل المشاريع العقاريه الراقية. وباعتبارها المزود الحصري لخدمات المساكن ذات العلامات التجارية، ستستغل "أوكتا العقارية" حلولها المبتكرة وشراكاتها الاستراتيجية لإدخال الفخامة الخالدة التي يتميز بها " دار معوّض" في مشاريع محددة رفيعة المستوى، بحيث يجسد كل مسكن جوهر وفخامة العلامة التجارية، مع الحفاظ على إرث وتفاصيل " دار معوّض" المتعارف عليها.

ولا تقتصر هذه الشراكة على مشروع واحد فقط بل هي شراكة ممتدة طويلة الأمد. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالفعل، ويتطلع الطرفان إلى تقديم تجارب لا مثيل لها في عالم العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمرموقة.

وأعرب باسكال معوض، الشريك المؤتمن من الجيل الرابع لعائلة " دار معوّض" : عن سعادته بهذه المرحلة الجديدة للدار قائلاً: "لأكثر من قرن، ظل ' دار معوّض' علامة مميزة وعنواناً للفخامة والأناقة الدائمة. ويسهم تعاوننا مع ' أوكتا العقارية 'في تمكيننا من تعزيز إرثنا العريق ليشمل مجال العقارات التي تحمل علامات تجارية، وغرس هويتنا الفريدة في مشاريع مرموقة حول العالم. وباعتقادنا أن هذا الإنجاز من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للحياة الفاخرة في سوق العقارات".

من جانبه، قال فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا العقارية": "يسعدنا ويشرفنا أن يتم اختيارنا لهذا المشروع. إن التعاون مع ' دار معوّض للمجوهرات ' لتقديم علامتهم التجارية المميزة في قطاع العقارات الفاخرة يأتي منسجماً تماماً مع خبراتنا في هذا المجال. ونحن نتطلع إلى الكشف عن مشروعنا الأول والانطلاق في هذه الرحلة الاستثنائية".

ويتوقع أن تسهم هذه الشراكة الحصرية في توفير تجربة فريدة في أسلوب الحياة، حيث تمزج بين تراث " دار معوّض " الغني وخبرة "أوكتا العقارية" في مجال ال مشاريع العقارية المتطورة.

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