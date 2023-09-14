"Accelerates Web3" من OKX في مؤتمر Token2049 بصحبة دانيال ريكاردو وسكوتي جيمس وعلى الحلبة مع McLaren Racing في سباق جائزة سنغافورة الكبرى

في مؤتمر Token2049 وعبر العديد من الأحداث الجانبية في سنغافورة، نقل المسؤولون التنفيذيون والسفراء وشركاء العلامة التجارية في OKX نظرة متفائلة ورؤية مستقبلية لتطوير الصناعة وإمكانية اعتماد Web3 على نطاق واسع في السنوات القادمة.

حضرت رئيسة OKX "هونغ فانغ"، والرئيس التنفيذي للتسويق حيدر رفيق، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العالمية لينيكس لاي، منصة OKX كمتحدثين رئيسيين لتسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية للمنطقة في منظومة Web3 والأصول الرقمية. كما انضم اثنان من سفراء OKX البارزين، وهما دانيال ريكاردو، سائق سكوديريا ألفا تاوري للفورمولا 1، وسكوتي جيمس، المتزلج الأولمبي على الجليد إلى حيدر في محادثة ودية حول كيفية تغيير Web3 للرياضة والترفيه.

حيدر رفيق، الرئيس التنفيذي للتسويق في OKX يتحدث مع داني ريكاردو وسكوتي جيمس، نجوم الرياضة وسفراء OKX، على منصة OKX في Token2049

خلال حلقة نقاشية في 13 سبتمبر، بعنوان "مستقبل العملات الرقمية المشفرة: "عدم اليقين التشريعي والسبيل في المضي قدمًا"، ناقشت هونغ فانغ بالاضافة الى الرئيس التنفيذي لشركة Ripple براد غارلينغهاوس والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bitgo مايك بيلشي تطور الأطر التنظيمية في جميع أنحاء العالم وكيف ستشكل هذه التطورات نهج شركات العملات الرقمية المشفرة.

رئيسة OKX هونغ فانغ تتحدث عن مستقبل صناعة العملات الرقمية المشفرة على منصة OKX في Token2049

تحدث لينيكس لاي، الرئيس التجاري العالمي لشركة OKX، في اليوم الثاني من مؤتمر Token2049 في لجنة مناقشة حول التحديات والفرص المستقبلية في مجال تداول العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين من شركات Bybit وKucoin وBitget.

لينيكس لاي، الرئيس التجاري العالمي لشركة OKX على منصة OKX خلال اليوم الثاني من Token2049

في 13 سبتمبر، استضافت OKX حدثًا إعلاميًا حصريًا في لانترن، بفندق فوليرتون باي بالتعاون مع McLaren Racing للكشف عن إصدار محدود من تصميم Stealth Mode (وضع التخفي) لسيارة السباق MCL60. سيُحمل التصميم، الذي يتضمن عبارة "Accelerating Web3" على الجناح الخلفي، على سيارات McLaren MCL60 F1 في سباق جائزة سنغافورة الكبرى 2023 (من 15 إلى 17 سبتمبر) وسباق جائزة اليابان الكبرى 2023 (من 22 إلى 24 سبتمبر).

شكل "Stealth Mode" (وضع التخفي)، الذي صممته OKX وMcLaren Racing، ليُعرض في سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة واليابان

بالإضافة إلى ذلك، استضافت OKX، "نادي سباقات OKX"، وهي منطقة مشجعين مستوحاة من McLaren لسباق جائزة سنغافورة الكبرى في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر في CHIJMES، حيث انضم إلى المشجعين سائق ماكلارين للفورمولا 1 لاندو نوريس والرئيس التنفيذي لشركة McLaren Racing زاك براون في 14 و15 سبتمبر على التوالي. خلال الحدث، قدم ممثلون من فريق OKX Web3 لعشاق رياضة السيارات الذين أنشأوا OKX Wallet وسكوا NFT في سوق OKX NFT Marketplace عناصر قيّمة تحمل علامة OKX، مثل القبعات والقمصان.

نظمت OKX أيضًا حفل حصري مع شركائها في Web3 وهم Polygon وLido وDWF Labs وOrbiter Finance يسمى "Rewrite the System(إعادة كتابة النظام): إحدى حفلات OKX Web3" في MARQUEE Singapore في اليوم الثاني من مؤتمر Token2049. تضمن الحفل ألعابًا وسحوبات حظ وطابعة NFT وحلقات نقاشية لطرح أفكار حول توسيع نظام الشبكة وتطوير البنية التحتية لـ Web3.

من جانبه صرًّح "حيدر رفيق"، رئيس قسم التسويق في OKX، قائلاً: "تدرك OKX الإمكانات الهائلة لدور آسيا والمحيط الهادئ في منظور Web3. من خلال تشجيع التعاون الصناعي في مؤتمر Token2049، والاستفادة من سفرائنا لزيادة الوعي بإمكانات Web3 وإشراك مشجعي الفورميلا وان (F1) من جميع الأعمار من خلال شراكتنا مع McLaren Racing، فإننا نرسل رسالة قوية مفادها أن Web3 وُجد ليبقى. ستستمر OKX في أن تكون في طليعة الابتكار بينما نعيد كتابة نظام جديد يفيد الجميع".



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المزيد عن OKX

بدورها كمنصة رائدة في قيادة مستقبل Web3، تقدم OKX مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

• محفظة OKX Wallet : هي أقوى محفظة عملات مشفرة في العالم وأكثرها أمانًا وتعددًا للاستخدامات تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 70 شبكة بلوكشين مع السماح لهم بالاحتفاظ بأموالهم الخاصة. وتتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين سهولة استعادة الوصول إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". بالإضافة إلى ذلك، يتيح الحساب الذكي المدعوم بتجريد حساب محفظة OKX Wallet للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على بلوكتشين متعددة باستخدام USDC أوUSDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

• منصة تداول لامركزية (DEX) : مجمع تداول لامركزي متعدد الشبكات وعبر الشبكة يضم أكثر من 300 منصة تداول لامركزية أخرى وحوالي 15 جسرًا، مع دعم 200,000 قطعة نقدية وأكثر من 20 شبكة بلوكتشين.

• متجر NFT : متجر متعدد الشبكات بدون رسوم يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى إدراجات NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea وMagicEden وLooksRare وBlur.

• Web3 DeFi : منصة DeFi قوية تدعم الربح والتخزين على حوالي 70 بروتوكولاً عبر أكثر من 10 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق Formula 1 الشهير Daniel Ricciardo.

نظرًا لدورها الرائد في بناء المنتجات التكنولوجية المبتكرة، تؤمن منصة OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت المنصة مؤخرًا حملة عالمية بعنوان، النظام يحتاج إلى إعادة الصياغة، التي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة.

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بيان إخلاء المسؤولية

المعلومات المعروضة هي لأغراض تعليمية فقط. ولا يجوز اعتبارها عرضًا أو طلبًا أو توصية لتداول منتجات بعينها (بما في ذلك أي NFT أو غير ذلك)، ولا يجوز أيضًا اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. تخضع كل من OKX Web3 Wallet ومتجرOKX NFT لشروط خدمة منفصلة على www.okx.com.

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