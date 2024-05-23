"CME" تستحوذ على "Augmental" لقيادة عصر جديد من الابتكار التكنولوجي في قطاع التعليم

دبى، الامارات العربية المتحدة, 23 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت CME، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحلول التقنية، عن استحواذها على شركة Augmental، الشركة المبتكرة في مجال تكنولوجيا التعليم. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين الخبرة التقنية لشركة CME والأدوات المتطورة التي تملكها Augmental بهدف إحداث تغيير نوعي في قطاع التعليم.

CME & EdTech Innovator Augmental team

وقال وسام يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة CME Offshore: "يعزّز هذا التحالف الاستراتيجي الحلول والخدمات التي نقدمها لعملائنا، كما يرسّخ التزامنا بقيادة التحول الرقمي في مجال التربية والتعليم على نطاق عالمي. ويتمثّل الهدف الرئيسي منه في ضمان بقاء الحلول الرقمية في طليعة الاستراتيجيات والممارسات التعليمية".

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة نحو إنشاء بيئة شاملة للخدمات والأدوات التعليمية الحديثة. وسيقدم الكيان الجديد مجموعة متكاملة من الحلول المصمَّمة لتطوير الرحلة التعليمية بكل جوانبها، وتلبية احتياجات شتى الأطراف المعنية في القطاع التعليمي.

ويسعى التعاون بين CME وAugmental إلى تخطي الحواجز التقليدية في مجال التعليم، والاستفادة من القاعدة الواسعة لشركاء CME على مستوى العالم، وبنيتها التحتية التقنية القوية، والتجربة الاستثنائية التي توفّرها في مجال دعم العملاء، وذلك عبر دمجها مع أدوات Augmental المبتكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وستقدّم Augmental ذراع تكنولوجيا التعليم الجديد لـ"CME"، تجاربَ تعليمية مخصّصة، ووسائل فعّالة لإنشاء وتسليم المحتوى، إضافة إلى التحليلات والبيانات والأدوات الإدارية المتطوّرة. وفي إطارها الشامل، ستعمل هذه الشراكة على إحداث تحوُّل نوعي في عملية الحصول على التعليم وفعاليته على المستويين الإقليمي والعالمي.

علاوةً على ذلك، تتمثّل إحدى الثمرات المباشرة لهذا التعاون في تمكين المؤسسات التي تستخدم تقنيات CME حالياً من التمتُّع بإمكانية الوصول إلى نظام إدارة التعلم (LMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الميزات الفريدة التي يقدمها لمستخدميه، بينما ستُتاح الفرصة أمام الشركات والمعاهد المتخصصة بالتدريب التي تستخدم نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بشركة Augmental لتوسيع أدواتها التقنية باستخدام الحلول التي توفّرها CME.

وفي هذا السياق، قال بول بركات دياب، الرئيس التنفيذي لشركة Augmental: "يمثل الانضمام إلى CME فصلاً جديدًا ومميزًا لنا؛ فهو ليس مجرد استحواذ، بل إنه تحالف استراتيجي يهدف إلى الارتقاء بالرحلة التعليمية لطلاب العلم في كل مكان"، مضيفاً: "نتطلع قُدمًا إلى مواصلة مهمتنا في تحويل العملية التعليمية، ودعم عملائنا بالحلول الرائدة التي تساندهم في تحقيق أهدافهم".

ومن خلال الفهم العميق للقطاع التربوي والتعليمي، يقدم فريق Augmental خبرة قيّمة في عملية التحوُّل الرقمي، حيث تُعتبر خبرة الفريق عنصراً أساسياً في ابتكار وتطوير الحلول المخصَّصة التي من شأنها التعامل مع التحديات، واستغلال الفرص الفريدة في المشهد التعليمي.

وسيواصل بول بركات دياب وإيلي نحاس، مؤسِّسا شركة Augmental، الريادية والابتكار ضمن الكيان الجديد، مؤكدين باستمرار على الالتزام المشترك تجاه تطوير التعليم، وأهمية استثمار نقاط القوة لدى الشركتين؛ لصياغة معايير جديدة من أجل تحقيق التميز في التعليم.

أما كارول الشرباتي، الشريك المؤسس في CME، فتوكّد: "يُعَدُّ التعليم حجر الأساس في التقدم والنمو، ومن خلال تزويد طلاب العلم بأدوات الجيل التالي، فإننا لا نعزز تجاربهم في التعلم وحسب، بل أيضاً نمكّنهم من رسم ملامح المستقبل".

حول Augmental

تُعَد Augmental منصة تعليمية قابلة للتخصيص تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى دعم المؤسسات التعليمية ومنشئي المناهج التدريبية عبر تقديم تجارب تعليمية مخصّصة من الجيل التالي، فضلاً عن أدوات ذكية لإنشاء المحتوى، والتحليلات المبنية على البيانات.

www.augmental.education

حول CME

CME هي شركة متعددة الجنسيات تقدم الخدمات والحلول التقنية المتميزة. وقد أسهمت على مر السنين في دعم أكثر من 100 عميل على مستوى العالم، من ضمنها شركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن المرموقة لأفضل «500» شركة في العالم، لتحقيق الريادة في مجالات عملهم. وتتضمن الحلول المتكاملة والخدمات الشاملة التي تقدمها الشركة خدمات التطبيقات الخاصة بالمؤسسسات، والبيانات والتحليلات، وتجربة المستخدم، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وعمليات التطوير (DevOps). وبفضل فريقها الماهر الذي يعمل من 8 مواقع حول العالم، نفّذت الشركة أكثر من 300 مشروع مبتكر وذي تأثير إيجابي، حيث ساهمت في تسجيل 8 براءات اختراع أمريكية، وتقوم بخدمة 80 مليون مستخدم يوميًا.

www.gotocme.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2420583/CME_Augmental.jpg