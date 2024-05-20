"Riders Unite for Green: تحدي شركة Segway-Ninebot بعنوان 'GoGreenRideClean' في يوم الأرض 2024"

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Segway-Ninebot APAC

20 مايو, 2024, 04:29 AST

بكين، 20 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Segway-Ninebot أن تعلن عن انتهاء تحدي ركوب الدرجات بعنوان "GoGreenRideClean" في يوم الأرض 2024. لم تكن هذه المبادرة الصديقة للبيئة، والتي استمرت من 15 أبريل إلى 5 مايو، مجرد احتفال بيوم الأرض ولكن أيضًا شهادة على قوة المجتمع والنقل المستدام.

اتحد المشاركون تحت شعار "GoGreenRideClean" الملهم في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتحقيق تأثير بيئي كبير. وتنافس الركاب من فرق Golden Monarchs و Electric Navy و Blaze Racers في تحدي أميال ودي؛ كل ذلك بروح الحركة النظيفة والخضراء.

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شهد الحدث مشاركة 1547 راكبًا من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وروسيا للمساهمة في تحقيق 1,973,387 نقطة مذهلة وتغطية مسافة إجمالية تبلغ 79,378 كيلومترًا. أدت قوة الدواسة إلى انخفاض انبعاثات الكربون بمقدار 95,117 كيلوغرام، أي ما يعادل زراعة 5,313 شجرة، ما يُعد تجسيدًا حقيقيًا لروح "GoGreenRideClean".

تحتفي Segway-Ninebot بالجهد الجماعي لكل مشارك تبنى مهمة "GoGreenRideClean"، ما يثبت أن كل دوران للعجلات يساهم في التحول إلى كوكب صحي أكثر.

نبذة عن Segway-Ninebot

شركة Segway-Ninebot هي شركة رائدة في الروبوتات الذكية للنقل لمسافات قصيرة والخدمات، وهي ملتزمة بالابتكار والصداقة البيئية. تلتزم الشركة بإحداث ثورة في النقل الشخصي والمساهمة في الإشراف البيئي.

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