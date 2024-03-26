"Stabio Garden Living by Keturah" ينطلق ويطلق المبيعات

خطة سداد لمدة 10 سنوات مباشرة من المطور بدون نسبة فوائد.

تم بيع 50 وحدة، ومن المتوقع أن يتم المشروع بأكمله في أقل من ستة أشهر.

دبي، الإمارات العربية, المتحدة، 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ARCH Group SA وKeturah Swiss SA عن وضع حجر الأساس لمشروع Stabio Garden Living by Keturah بعد نجاح عملية بيع المشروع، حيث تم بالفعل بيع 50 وحدة بسبب الطلب الكبير. سيتم وضع خطة سداد جذابة للمشترين مباشرة من المطور، والتي تعتبر الأولى من نوعها في السوق الأوروبية، بما يتضمن دفع 40% أثناء البناء، و10% عند التسليم، و50% بعد التسليم، بدون نسبة فائدة.

'Stabio Garden Living by Keturah' Breaks Ground, Launches Sales

يضم Stabio Garden Living by Keturah حوالي 180 وحدة تمتد في 10 مباني؛وتتميز بأحدث وسائل الراحة، مثل منطقة اللياقة البدنية، والمنطقة الصحية، ومنطقة اللعب الداخلية والخارجية للأطفال، ومساحة العمل المشتركة؛ ومساحة ركن الدراجات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول الربع الثاني من عام 2027 وسيكون بمثابة تجسيد لمفهوم Bio Living، حيث يدمج الطبيعة في المباني لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية للسكان.

تم الأخذ في الاعتبار المساحة والاحتياجات الفردية عند تصميم شقق المشروع، مع الحرص على تعزيز الجودة والرفاهية في سياق حضري متطور وحديث. تعد حيازتها على شهادة Minergie، وهي معيار سويسري للراحة والكفاءة، دليلًا على التزامها بالبناء المستدام.

وقد صرح كل من Paolo Colombo، الرئيس التنفيذي لشركة ARCH Group SA وعمر القداح، الشريك الإداري لشركة Keturah Swiss SA قائلين: "يسرنا البدء في بناء Stabio Garden Living by Keturah، والتي تمثل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، خاصة بعد ذلك الاهتمام الكبير الذي أظهره المشترون والذي ظهر جليًا في نسب المبيعات. ونتوقع أن يتم بيع المشروع بالكامل خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، بفضل آفاقه الفريدة وخطة السداد الجذابة. وتتلخص مهمتنا في تطوير مشروع يجسد أعلى معايير الجودة والاستدامة."

يمزج موقع Stabio بين التاريخ، والبقع المحلية، والحداثة بشكل مثالي. حيث يتمتع بموقع إستراتيجي بين Lugano، وComo، وVarese، وMilan، على بعد 300 متر فقط من محطة القطار، وعلى بعد كيلومتر واحد من الطريق السريع، وتفصل بينه وبين الحدود الإيطالية بضع مئات من الأمتار. ويقع في بيئة غنية بالتاريخ والثقافة، مما يوفر منطقة طبيعية للاستكشاف، بينما تحيط به المعالم الطبيعية الجبلية الخلابة على مقربة من بحيرات Como وVarese وLugano ذات الإطلالات الجميلة. يُعد Stabio Garden Living by Keturah بمثابة ملاذ مثالي لمحبي الطبيعة، حيث يوفر المواقع الهادئة والجميلة المثالية للاستكشافات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2371517/Keturah.jpg