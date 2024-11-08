"أربو بلس" تطلق "كلاود كوم" لإحداث طفرة في التواصل بين الشركات وعملائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة مهمة تهدف إلى إعادة تعريف التواصل المؤسسي، كشفت "أربو بلس" عن إطلاق شركة "كلاود كوم – CloudCom" في الإمارات العربية المتحدة لتقدّم حلولاً مبتكرة في التواصل المؤسسي، بما يتيح للشركات تبسيط و زيادة كفاءة عمليات المراسلة والاتصالات الخاصة بها، وتحسين مستويات التفاعل مع عملائها. بجانب التركيز على جوانب مختلفة مثل المبيعات والتسويق وجذب العملاء ودعمهم وتعزيز عمليات المصادقة، تسهّل "كلاود كوم" الاتصالات السلسة عبر قنوات متعددة، بما فيها الرسائل القصيرة SMS والواتساب والبريد الإلكتروني والمسنجر والرسائل الصوتية وقنوات المراسلة والتواصل الأخرى.

Medhat Karam, CEO of ArpuPlus

وعلق مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لشركة "أربو بلس" عن هذه الخطوة البارزة قائلاً: "بعدما استقطبنا أكثر من 40 عميلاً في قطاعات متنوّعة في أكثر من 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها حول العالم، تَعد "كلاود كوم" بإحداث أثر كبير في مجال الاتصالات المؤسسية. علاوة على ذلك، نعمل على توسيع نطاق الشركة من خلال شبكة من شركات المحمول في جميع أنحاء العالم، ما يضمن للمؤسسات من مختلف الأحجام حلول اتصال موثوقة وقابلة للتطوير. وعبر "كلاود كوم"، يمكن للشركات أن تتوقع تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، وتحسين رضى العملاء، وتعزيز استراتيجيات الاتصال وتقليل تكاليف التسويق والبنية التحتية".

إضافة على ذلك، تلبي "كلاود كوم" احتياجات مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والمؤسسات المالية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوزيع الرقمية، والإعلام، والترفيه، وغيرها. ومن خلال حلول الشركة القابلة للتخصيص، تلبي "كلاود كوم" الاحتياجات الفريدة للتواصل في كل قطاع، وتمكّن الشركات من التواصل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف والبقاء في المقدمة في المشهد التنافسي اليوم.

ومع استمرار الشركات في استكشاف المشهد الرقمي المتنامي، تظهر "كلاود كوم" كمنارة للابتكار، وتقدم نهجاً تحويلياً لاتصالات المؤسسات. وبفضل قدراتها التي لا مثيل لها والتزامها بالتميز، تبشر "كلاود كوم" بعصر جديد من الاتصال والتعاون للشركات في جميع أنحاء العالم. "كلاود كوم"

الموقع – https://cloudcom.io/

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