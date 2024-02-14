"إثراء": التذاكر معروضة للبيع الآن لحضور سباق FORMULA 1®‎ لجائزة ETIHAD AIRWAYS الكبرى لعام 2024 في أبو ظبي في ديسمبر

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تفصلنا أسابيع فحسب عن بداية موسم Formula 1®‎‎‎ لعام 2024، ومن ثم أعلنت شركة "إثراء" عن بدء بيع تذاكر سباق FORMULA 1®‎ لحصاد جائزة ETIHAD AIRWAYS الكبرى لهذا العام في أبو ظبي. ثمة تخفيضات هائلة، مع مجموعة من التجارب المثيرة والنقاط المميزة المفضلة لدى المشجعين، متاحة الآن للجماهير لضمان مشاهدة نهائيات موسم F1®‎ في حلبة مرسى ياس.

Tickets now on sale to enjoy the Abu Dhabi GP weekend with an exclusive early bird discount of up to 15% available for a limited time The 24th and final race to the longest season in Formula 1® history will see Yas Marina Circuit welcome the world to Abu Dhabi from 5 to 8 December

وسيُقام السباق النهائي، وهو السباق رقم 24، لأطول موسم في تاريخ Formula 1®‎ كجزء من فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الموافقة للموسم السادس عشر من جائزة أبو ظبي الكبرى، والتي من المقرر أن تقام اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، حتى الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 في حلبة مرسى ياس الشهيرة في جزيرة ياس. يمكن للمشجعين الآن تأمين الحصول على مقاعدهم في أكبر حدث في عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة، حيث أكد المنظمون أن ثمة مجموعة من التجارب التي يتهافت عليها الجمهور باتت متاحة الآن للشراء.

وبعد الحضور القياسي في حلبة مرسى ياس في عام 2023، ومع أكثر من 170 ألف مشجع خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور نهائيات موسم F1، كشفت "إثراء" عن خصم حصري بنسبة 15% للحجز المبكر لفترة محدودة للسماح لعشاق F1®‎ بتأمين مقاعدهم قبل بدء الموسم الجديد.

قال السيد/ سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "إثراء" : "إنها لحظة مثيرة حيث نعلن أن التذاكر معروضة للبيع الآن للموسم الـ 16 من سباق Formula 1 لحصاد جائزة Etihad Airways في أبو ظبي، والذي من المقرر أن يقام هنا في حلبة مرسى ياس في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر.

"في الموسم 15 بالعام الماضي، شهدنا رقمًا قياسيًا بلغ 170 ألف مشجع زاروا حلبة مرسى ياس من كل أنحاء العالم لحضور عطلة نهاية الأسبوع الموافقة لفعاليات جائزة أبو ظبي الكبرى، ونحن مصممون على مواصلة تقديم تجارب ولحظات مذهلة لقاعدتنا الجماهيرية الدولية. ويسعدنا أن نعلن عن خصم حصري للحجز المبكر يصل إلى 15% للجماهير مع بدء العد التنازلي لموسم 2024، ونحث المشجعين على حجز مقاعدهم في أكبر حدث عطلة نهاية أسبوع في المنطقة اليوم."

تتوفر طرق جديدة ومتزايدة للاستمتاع بالفعاليات وتجربة أحداث السباقات العالية السرعة في عطلة نهاية الأسبوع ضمن حدث الجائزة الكبرى في أبو ظبي، ويمكن للجماهير الانتقاء من بين مجموعة متنوعة من خيارات التذاكر، مع عرض كل تجارب Grandstand وتلة أبو ظبي والضيافة للبيع الآن. أما من يتطلعون إلى التجول في Abu Dhabi Hill، وهي تجربة على طراز النزهة الحرة توفر أكبر إطلالة على المضمار، أو Horizon 360، وهي منصة حصرية ذات مقاعد مفتوحة غير رسمية، فيمكنهم ضمان الحصول على إطلالة بانورامية على جزيرة ياس وأفق أبو ظبي. وبناءً على الطلب العام، تعود الإضافات الجديدة الأخيرة لمدرجي North Straight وWest Straight في نهاية موسم 2024 في ديسمبر.

يمكن للمشجعين تأكيد حجز مقاعدهم في التجارب المرتقبة على الحلبة الآن، بدءًا من Deck at Nine المطل على مرسى ياس حيث يقيم Opa، وحتى أجواء سطح Luna Lounge التي تضم Ce La Vi، مع المزيد من مظاهر التعاون المميزة، بما في ذلك Il Borro، وAlici، وMaya Bay، وعودة Gohan وNinive، وThe Maine، وRoka لموسم عام 2024.

ستوفر تذكرة جائزة أبو ظبي الكبرى للجماهير مدخلاً رحبًا إلى معالم العاصمة، مع برنامج Yas All In الذي يتيح لحاملي التذاكر الاستمتاع بالدخول المجاني إلى الأماكن الثقافية الشهيرة في أبو ظبي، بما في ذلك أحد منتزهات المغامرات المثيرة في جزيرة ياس (مثل Ferrari World Abu Dhabi، وYas Waterworld Abu Dhabi، وWarner Bros World Abu Dhabi، وSeaWorld Abu Dhabi) بالإضافة إلى الوصول إلى قصر الوطن ومتحف Louvre Abu Dhabi والمزيد.

وما بين بدايات متسابقين جدد والتقاعد المحتمل لبعض أعظم نجوم Formula 1®‎، ستعرض نهائيات F1®‎ الكبرى لهذا العام في حلبة مرسى ياس روعة رياضة سباقات السيارات.

لمزيد من المعلومات عن الحصول على التذاكر لفعاليات عطلة نهاية الأسبوع لجائزة أبو ظبي الكبرى، يمكن للجماهير زيارة الموقع التالي: www.abudhabigp.com.

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