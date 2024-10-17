"إكسباند نورث ستار" يسلط الضوء على مستقبل الإبداع وروح الابتكار في ختام فعالياته

- دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للشركات الناشئة والشركات أحادية القرن والمستثمرين بالتزامن مع اختتام النسخة التاسعة من "إكسباند نورث ستار" بعد مشاركة دولية قياسية

- أكبر فعالية عالمية للشركات الناشئة والاستثمار تسلط الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الإبداع والمال والكوكب و"البلوك تشين".

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

اختتم معرض إكسباند نورث ستار 2024، أكبر معرض للشركات الناشئة واستثماراتها في العالم، فعالياته الأمس بعد ان حطم الأرقام القياسية في حجم المشاركة الدولية وترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الابتكار التقني. واستقطب الحدث على مدى أيامه الأربعة 1,800 شركة ناشئة و1,200 مستثمراً يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها مجتمعة تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 59 شركة أحادية القرن وآلاف الزوار مما يزيد على 100 دولة – مما حوّل "دبي هاربور" إلى وجهة حيوية للتقنيات المتطورة والأفكار الملهمة.

9th edition of Expand North Star shed light on the Impact of AI on the Future of Creativity, Money, Blockchain and our Planet

أقيم المعرض بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث تضمن أكثر من 13,000 اجتماع منسّق وكانت 88% من الشركات الناشئة تشارك للمرة الأولى، مما يعني فرصاً لا تضاهى للتواصل في القطاع.

المبتكرون العالميون يتألقون في "إكسباند نورث ستار"

أصبح كمعرض إكسباند نورث ستار 2024 مركزاً عالمياً للابتكار، حيث استقطب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم – وجاءت الشركات من أوروبا وآسيا وأفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية لعرض تقنيات الجيل القادم التي تنوعت من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية إلى حلول النقل المستدام والصحة الرقمية.

وفي أول ظهور لها في الحدث، قدمت شركة (CycloTech GmbH) النمساوية نظام (CycloRotors)، وهو نظام دفع مستدام يعمل بالطاقة الكهربائية لمركبات التنقل الجوي، ليبشر بقدرات لا مثيل لها في الحركة والمناورة.

ومن جانبها قدمت شركة (Clockin) الألمانية للشركات الصغيرة أداة رقمية بسيطة لإدارة وتتبع الوقت وبيانات الموظفين وإدارة المنتجات. وقال فابيان إيبرت، مدير العمليات الاستراتيجية لدى (Clockin): "تعد تقنيتنا الأفضل للشركات التي تمتلك فرق عمل لا تحتاج إلى مكاتب، وتضم حوالي 50 موظفاً، فهي توفر حلولاً متميزة مثل تتبع الوقت وإدارة الموظفين وإدارة تكاليف التوظيف. وقد شاركنا في معرض إكسباند نورث ستار بهدف الاطلاع على القطاع المحلي ومعرفة ما إن كانت هناك حاجة لمنتجنا في دولة الإمارات، حيث يبدو أن العديد من الشركات الصغيرة لم تقم برقمنة عملياتها بعد. لهذا فنحن نخطط للتوسع هنا إذا سارت الأمور على ما يرام مع شركائنا الجدد".

ومن كوريا الجنوبية، قدمت شركة (EYL Inc) شريحة توليد الرقم الطيفي العشوائي، والتي تعمل على تعزيز الأمان في إنترنت الأشياء من خلال توليد مفاتيح التشفير المُحكمة. كما عرضت شركة (Physio) جهازاً يعمل بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأمراض التنكسية العصبية وإدارتها.

وأبهرت شركة "ومضة الإماراتية" الحضور بنظام الكاميرا (Sharp Vision)، الذي يعكس الرؤية البشرية ويوسع النطاق التشغيلي بما يصل إلى 100 مرة، مما يمكنه إحداث ثورة حقيقية في قطاعات مثل الأمن والمدن الذكية.

الذكاء الاصطناعي يطلق حوارات ملهمة حول الإبداع ضمن فعاليات "ماركيتنج مينيا"

فيما يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير ملامح الإعلام والتسويق، تلوح أسئلة كبيرة حول مستقبل الإبداع البشري، وقد سلطت إحدى الندوات الضوء على كيفية ضرورة تمييز المستهلكين للجودة في ظل النمو الهائل في أعداد صانعي المحتوى. ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تطورات هائلة وجذرية في هذا المجال.

وذهب السير مارتن سوريل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (S4 Capital) بالمملكة المتحدة، إلى أبعد من ذلك وقال: "ستشهد أعمال التخطيط الإعلامي تغييرات جذرية، وسيفقد ما يقرب من 250 ألف شخص في الشركات الكبرى وظائفهم في السنوات الثلاث المقبلة لسببين: لأن مهامهم غير فعالة نسبياً، والثاني هو الافتقار إلى الشفافية". واختتم حديثه بخلاصة مقنعة: "تعلم أربع لغات - الصينية والإسبانية والعربية والبرمجة".

وشهد هذا العام أيضاً انعقاد قمة (Sonar+D) الإبداعية بالشراكة مع (Sonar)، والتي قدمت مجموعة من المقترحات التكنولوجية في مساحة العرض، بينما ناقش المتحدثون مستقبل الإبداع. ومن بين المتحدثين نيل باتيل، المؤسس المشارك لشركة (NP Digital) من الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومايانك ياداف، مدير المنتجات لدى ريديت من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأندريا فاروبا، رئيسة شركة (Sonar+D) من إسبانيا؛ وبراشانت ساران، مدير العمليات لدى أمازون في دولة الإمارات.

معرض جيتكس جلوبال يمهد الطريق أمام تطور التقنيات العميقة

في إطار تناغمه الكامل مع معرض "جيتكس جلوبال"، ارتكزت مناقشات "إكسباند نورث ستار" على التكنولوجيا العميقة. إذ تحدث توماس ديباس، كبير مسؤولي الشراكات في وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً على أهمية تلك التقنيات، قائلاً: "تبرز هذه المنصة الشراكة الديناميكية بين القطاعين العام والخاص، حيث تستضيف حكومة دبي العالم أجمع. لقد أذهلتني رؤية دبي للمستقبل، فهنا يوجد متحف المستقبل - ليس فقط كرمز ولكن كتحدٍ يدفعنا لاستشراف المستقبل، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا العميقة تبدو وكأنها المستقبل البعيد، فإن جيتكس يجعلها حقيقة ماثلة أمامنا الآن".

ختام مبهر: إيريك بريدز يقدم عرضه الرائع "هولو" (Holo)

ومع ختام فعاليات "إكسباند نورث ستار"، يستمر شغف التكنولوجيا في معرض جيتكس جلوبال - أكبر فعالية للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم والذي يستمر حتى يوم الجمعة. وفي ختام الفعالية، يتألق منسق الموسيقى السويدي "إيريك بريدز" على مسرح إكسبو سيتي أرينا في 18 أكتوبر ليقدم عرضه المذهل "هولو" في تجربة صوتية وبصرية غامرة تجمع إيقاعاته الشهيرة مع الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد، لتختتم أسبوعاً من الاحتفاء بالتكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: www.expandnorthstar.com .

لمزيد من المعلومات حول معرض "جيتكس جلوبال 2024" ولحجز التذاكر، يرجى زيارة www.gitex.com.

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الوسم: #جيتكس_جلوبال #GITEXGLOBAL

نبذة عن معرض جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، في نسخته الرابعة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وسيضم المعرض هذا العام 6,500 عارض، وسيستقبل نحو 200 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من 180 دولة، حيث سيجمع أفضل العقول وقادة الحكومات الذين يركزون على المستقبل، والشركات الناشئة الأكثر تبصراً لاستكشاف وتحدي وتحديد وتمكين الأجندات الرقمية للعالم. وقد تم تصنيف معرض جيتكس جلوبال بشكل مستقل على أنه أفضل معرض تكنولوجيا في العالم، ويستمر التوسع في معرض جيتكس جلوبال من خلال إطلاق معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس نيجيريا في عام 2025، بالإضافة إلى نمو معرض جيتكس أفريقيا في المغرب قبيل نسخته الثالثة. لمزيد من المعلومات: www.gitex.com

نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي :

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.

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