"إنرتك" و"مجموعة أكوا بريدج" تطلقان "أكوا بريدج الكويت" في مؤتمر "كوب28" المناخي لدعم إنتاج الغذاء المحلي واستدامة الثروة السمكية

المشروع المشترك يدعم إزالة الكربون من سلاسل إمداد الغذاء بدولة الكويت ويعزز مرونة قطاع تربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة أكوا بريدج، الرائدة عالمياً في تربية الأحياء المائية، وشركة "إنرتك" المتخصصة في ابتكارات واستثمارات وتطوير الحلول المستدامة، إطلاق مشروع "أكوا بريدج الكويت" لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي في دولة الكويت وتقليل البصمة الكربونية لسلاسل إمداد الغذاء فيها، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف المناخي العالمي "كوب28" المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

EnerTech Holding Company and Aqua Bridge Group announce joint venture at COP28, signed by Mr. Mohammed Aldowaisan, Senior Manager of Investments and Development at EnerTech Holding Company, and Mr.Mohammad Tabish, Chief Executive Officer of Aqua Bridge Group.

ويهدف المشروع المشترك إلى المساهمة في تمكين قطاع تربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك، وتقليص الاعتماد على الاستيراد فيه، إلى جانب تعزيز مسار إزالة الكربون من سلاسل إمداد الغذاء في دولة الكويت، تماشياً مع أهداف الحياد المناخي والأمن الغذائي للدولة، في سعيها إلى إرساء نظام غذائي مستدام كامل الجاهزية لمواكبة التحديات العالمية والتكيّف مع التحولات الاقتصادية.

ويمثل تعزيز قدرات النظم الغذائية دعماً حاسماً للتنمية المستدامة في الدولة، ويقلل اعتمادها على الواردات التي تشكل أكثر من 90 في المائة من الإمدادات الغذائية، وذلك وسط ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، واعتماد جزء كبير من الإمدادات الغذائية في دولة الكويت التي يبلغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة، على مصائد الأسماك المحلية.

وتم إطلاق شركة أكوا بريدج الكويت لمواجهة هذا التحدي بشكل مباشر بالاعتماد على الخبرة الدولية الواسعة لمجموعة أكوا بريدج في مشاريع تربية الأحياء المائية، وبالاستفادة من الحلول المبتكرة من "إنرتك".

وسيركز المشروع المشترك على تعزيز إنتاج الغذاء المحلي في دولة الكويت وتقليل البصمة الكربونية لسلاسل الإمداد الغذائية، بما يواكب نمو الصناعات الغذائية المنتَجة في البيئات المائية والبحرية.

وأشاد محمد طبيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكوا بريدج، بإطلاق الشركة الجديدة قائلاً: "شركة أكوا بريدج الكويت هي أكثر من مجرد مشروع مشترك؛ إنها التزام بالاستدامة والمرونة. متحمسون للتعاون مع "إنرتك القابضة" لتطوير هذا المشروع الريادي ضمن قطاع تربية الأحياء المائية في دولة الكويت، والذي يسهم في معالجة تحديات عالمية بالتزامن مع الحوارات المناخية الحاسمة لإدارة التحديات البيئية التي يستضيفها مؤتمر الأطراف "كوب28".

بدوره، قال عبد الله المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة "إنرتك": "بناء منظومة مرنة تحقق التكامل بين موارد الغذاء والمياه والطاقة يتطلب خطوات سريعة ومبتكرة. ولتحقيق ذلك نعمل على إيجاد حلول نوعية لتحديات التغير المناخي والنمو السكاني والأمن الغذائي، المترابطة فيما بينها."

وأضاف: "شراكتنا مع مجموعة أكوا بريدج هي خطوة حيوية نحو بناء أنظمة غذائية قوية، إلى جانب المساهمة في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الكويت، بما يتماشى مع طموحات رؤية الكويت 2040 لتعزيز جهود التنمية المستدامة."

وأكد المطيري أن التعاون بين "إنرتك" و"مجموعة أكوا بريدج" هدفه تقليل البصمة الكربونية لسلاسل الإمداد ومنظومات الغذاء بشكل كبير، مع تلبية الطلب الإقليمي المتزايد على مصادر مستدامة للمأكولات المنتَجة في البيئات المائية والبحرية.

وتوفر "إنرتك" الحلول المبتكرة والاستثمارات الداعمة لاستدامة الأمن الغذائي وتطوير الممارسات الزراعية المتقدمة والمستدامة، بما يدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع على مستوى العالم. وهي أيضاً داعمة لرؤية الكويت 2040، وملتزمة بتعزيز التعاون العالمي والتبادل المعرفي لابتكار وتطوير وتنفيذ حلول محلية عملية ومثمرة لتحديات الأمن الغذائي.

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عن "إنرتك"

"إنرتك القابضة" هي شركة كويتية متخصصة في التطوير والاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. وتركز "إنرتك" التي تنشأ وتطور وتستثمر في مشاريع البنية التحتية المستدامة، على 4 قطاعات رئيسة ممثلة في الطاقة والمياه، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، واستشارات الحلول؛ حيث تطور محفظة مشاريعها المتنوعة و المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا. www.enertech.com.kw

Siobhán Cannell, [email protected], +971 55 107 0365

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