"إنسبور" تعرض منتجاتها في GITEX GLOBAL 2025 في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، تم الافتتاح الكبير لمعرض "جيتكس جلوبال" (GITEX GLOBAL) لعام 2025 في دبي. وقد دُعيت "إنسبور" للمشاركة، والتي عرضت منتجاتها التقنية وحلولها وسيناريوهات التطبيق ذات الصلة في (معرض الإنجازات) بالفعالية. خلال المعرض ، سهلت "إنسبور" بنجاح تنفيذ التعاون الاستراتيجي.

في (معرض الإنجازات)، أظهرت "إنسبور" بشكل شامل منتجاتها وحلولها "للتكامل العميق للصناعات مع الذكاء الاصطناعي". تضمنت النقاط الرئيسية الذكاء الاصطناعي + الإنترنت الصناعي، السحابة الذكية الخاصة بكل صناعة ، مراكز البيانات الشاملة ، الشبكات اللاسلكية الذكية ، حلول تخطيط موارد المؤسسات الذكية من الجيل التالي ، قواعد البيانات مفتوحة المصدر ، بالإضافة إلى التحديثات الذكية للصناعات العمودية العميقة مثل النقل الذكي ، والمحافظة الذكية على للمياه والزراعة ، والرعاية الصحية الذكية ، والتعليم الذكي ، والتصنيع الذكي. في الموقع ، دعت "إنسبور" عملاءها وشركاءها بنشاط ونظمتهم لزيارة كابينتها لتبادل الخبرات.

شاركت أكثر من 60 شركة من 15 دولة ومنطقة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر واليمن ، في مناقشات التعاون وتبادل الخبرات التي تركزت على الأنشطة التجارية. وقع فرع السعودية لشركة "إنسبور كوميونيكيشن إنفورميشن" ( Inspur Communication Information ) اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "تشاينا ينويكوم جلوبال" ( China Unicom Global ) (السعودية).

"إنسبور" هي مزود صيني رائد لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة. تشمل أعمالها الأساسية معدات الحوسبة، والبرمجيات، وخدمات الحوسبة السحابية، والاتصالات من الجيل التالي، والبيانات الضخمة، ومجموعة واسعة من سيناريوهات التطبيقات. وعلى الصعيد العالمي، قدمت الشركة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 120 دولة ومنطقة. في السنوات الأخيرة ، قامت مجموعة "إنسبور" بتنفيذ استراتيجيتها التي تحمل عنوان "المركبات ثلاثية العجلات" بنشاط؛ والتي تشمل الأجهزة والبرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية؛ من خلال العمل باستمرار على قيادة الابتكار الصناعي من خلال الابتكار التكنولوجي وتسريع تنمية وتطوير قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية. حتى الآن ، أنشأت مجموعة "إنسبور" 12 منصة ابتكار على المستوى الوطني ، بما في ذلك منصة إنترنت صناعية متعددة الصناعات ومتعددة القطاعات. شاركت في صياغة أكثر من 290 معيارًا على المستويات الوطنية وعلى المستويات العليا وقادت تطوير جميع المعايير الوطنية الأساسية في مجال الخوادم. تحتفظ المجموعة بأكثر من 20000 براءة اختراع مصرح بها. فيما يتعلق بمكانة المنتجات ، تمتلك "إنسبور" ثاني أكبر حصة سوقية عالمية وأكبر حصة سوقية صينية في مجال الخوادم ، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا والأولى في الصين في سعة التخزين المثبتّة ، وتحتفظ بالحصة السوقية الرائدة في الصين لبرامج إدارة المجموعات ذات النطاق الواسع.

تمتلك مجموعة "إنسبور"، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة "جينان" بالصين، العديد من مراكز الأبحاث والتطوير والفروع في جميع أنحاء العالم، ويعمل لديها أكثر من 30,000 شخص.