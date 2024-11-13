"إنستنكتيف بارتنرز" تعزز توسّعها في المنطقة مع افتتاح مقرها في أبوظبي

أبو ظبي, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- في إطار تعزيز مكانتها الاستراتيجية وتوسعها المستمر في المنطقة، أعلنت "إنستنكتيف بارتنرز"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة السمعة واستشارات الاتصالات الاستراتيجية في الشرق الأوسط عن افتتاح مقرها الجديد في أبوظبي.

Instinctif Partners opens Abu Dhabi office, continuing its expansion in the MENA region

وتحظى "إنستنكتيف بارتنرز" بخبرة تمتد لأكثر من 12 عامًا وفريق يضم أكثر من 60 استشاريًا ماين مقراتها في مدينة دبي والعاصمة السعودية الرياض، مما يعزز حضورها في خدمة نخبة من عملاء القطاعين العام والخاص. ويشمل سجل إنستنكتيف بارتنرز الحافل إنجازات رائدة في مجالات إدارة السمعة، والاتصالات المالية بما يخص طروحات الشركات والاكتتاب العام، وعلاقات المستثمرين، وتقارير الشركات، إضافة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة، والشؤون العامة.

بهذه المناسبة قالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنستنكتيف بارتنرز: "على مدى أكثر من عقد من الزمان قدمنا لعملائنا الكرام المشورة الاستراتيجية عبر مكاتبنا في دبي والرياض، واليوم، نتطلع إلى تعزيز هذا النجاح من خلال مقرنا الجديد في أبو ظبي، الذي سيتيح لنا فرصة العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والشركات المدرجة في الأسواق المالية بالإمارات."

كما أعرب جوليان ووكر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن سعادته بتوسيع حضور "إنستنكتيف بارتنرز" في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: "إن افتتاح المكتب الثالث في الشرق الأوسط سيمكننا من دعم عملائنا بفعالية عبر مختلف القطاعات، مما يعزز حضورنا في هذه المنطقة الحيوية. ويجسد هذا التوسع التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا في أسواقهم المحلية، والتواجد بالقرب منهم لتقديم خدمة متميزة ومستوى عالٍ من الجودة."

من جانبه، قال جيم دونالدسون، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة إنستنكتيف بارتنرز: "تتمتع أبو ظبي بأهمية استراتيجية ضمن خطط نمونا في الشرق الأوسط. وسيسهم مكتبنا الجديد في تعزيز قدراتنا في السوق، وإثراء الرؤى الاستراتيجية التي نقدمها لعملائنا. ومع التزام إنستنكتيف بارتنرز بنهج 'العميل أولاً' فإن ما نلمسه من نجاح لعملائنا ينعكس بشكل ملحوظ على نمونا المتواصل و."

في أواخر العام الماضي، أطلقت "إنستنكتيف بارتنرز" نهجها الاستشاري في السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف لبناء جسر يربط بين القطاعين العام والخاص، وتقديم المشورة الاستراتيجية للحكومات لدعم أجنداتها التنموية الطموحة.

واختتمت بارتل قائلة: "جاءت هذه المرحلة الاستراتيجية من نموّنا نتيجة لتخطيط طويل الأمد. فبعد فوزنا بلقب 'أفضل شركة استشارية كبيرة للعام' في حفل جوائز جمعية العلاقات العامة والاتصالات 2024، سنواصل تعزيز تأثيرنا المستدام والتزامنا بالتميز في المنطقة."

حول إنستنكتيف بارتنرز

إنستنكتيف بارتنرز (www.instinctif.com) هي شركة استشارية متخصصة في إدارة السمعة واتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تعمل بشكل وثيق مع عملائها لمواجهة التحديات، وتقليل المخاطر، وبناء القيمة من خلال اتصالات مؤثرة وهادفة.

يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، وتقدم خدماتها عبر شبكة مكاتب مملوكة بالكامل في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما تتواجد عالميًا عبر شبكة من الشركاء الموثوقين.

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