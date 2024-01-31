"إنستنكتيف بارتنرز" تعزز فريقها لاستشارات الاستدامة في الشرق الأوسط من خلال تعيين رئيسي

- علاء بدوي ينضم كشريك مساعد لاستشارات الاستدامة في إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط

دبي الامارات العربية المتحدة, 31 يناير / كانون الثاني 2024 عززت شركة "إنستنكتيف بارتنرز" (Instinctif Partners)، الرائدة في مجال العلاقات العامة واستشارات الاتصالات للشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التزامها بممارسات الاستدامة من خلال التعيين الاستراتيجي لـ علاء بدوي كشريك مساعد لاستشارات الاستدامة.

Instinctif Partners Strengthens Sustainability Practice in MENA with Key Appointment

وينضم علاء إلى "إنستنكتيف بارتنرز" بعد أن شغل منصب استشاري أول في شركة "إرنست آند يونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ومن المقرر أن يلعب دورا محوريا في تنمية قدرات الشركة الحالية في مجال استشارات الاستدامة ليقدم الدعم والمشورة للعملاء بشأن التعامل مع متطلبات ومبادرات الاستدامة الخاصة بهم في المنطقة، خاصة مع استمرار تأثير مؤتمر "كوب28"، ومواصلة دول المنطقة التزامها بالتنمية المستدامة والمسؤولة، إلى جانب فرض أسواق المال لمعايير إفصاح إلزامية بشأن ممارسات البيئة والاستدامة والحوكمة للشركات المدرجة.

وفي خطوة استراتيجية، سيقوم علاء بدمج أفضل ممارسات الاستدامة من القطاعات الرئيسية في أنشطة "إنستنكتيف"، بالتعاون الوثيق مع الفرق الأربعة المتخصصة للشركة، في مجالات علاقات المستثمرين، والاتصالات المؤسسية، والسياسات العامة، وتقارير الشركات. وستسهم خبرته الإقليمية الشاملة في مواءمة أهداف الاستدامة مع استراتيجيات الأعمال الشاملة.

وقالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في "إنستنكتيف بارتنرز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعد تعيين علاء خطوة استراتيجية لتعزيز استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائنا، خاصة المدرجين في البورصة والشركات الباحثة عن حلول أعمال مستدامة في المنطقة. إن خبرة علاء وشغفه بالممارسات المستدامة يجعلانه إضافة قيمة لفريقنا."

تخرج علاء بشهادة في الهندسة الميكانيكية من الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) وكمدير طاقة معتمد (CEM) من قبل جمعية مهندسي الطاقة(AEE) ، وهو يتمتع بخبرة إقليمية واسعة تشمل السعودية، والإمارات، وقطر، ولبنان، والهند.

بمناسبة انضمامه للشركة، قال علاء بدوي: "إنه وقت استراتيجي للانضمام إلى إنستنكتيف بارتنرز لدعم قاعدة عملائنا في تحقيق طموحاتهم في مجال الاستدامة. وأتطلع إلى توسيع نطاق خدماتنا الاستشارية لبناء مسارات نمو جديدة وأفضل للشركة. وأنا متحمس لكوني جزءا من فريق يتحلى بالتزام واضح إقليميا وعالميا لدفع جداول الاستدامة والمساعدة في تطوير مستقبل مستدام."

بدورها قالت هيلين دود ، رئيس المسؤولية المؤسسية في إنستنكتيف بارتنرز: "يعكس تعيين علاء التزامنا العميق بمساعدة عملائنا على تحقيق تأثير اجتماعي وبيئي وتجاري ملموس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. فهو يجلب ثروة من المعرفة وأفضل الممارسات لمساعدة الشركات على التنقل في مشهد سريع التغير لوضع الناس والكوكب في قلب استراتيجياتها. نحن في إنستنكتيف بارتنرز واثقون من أن التعيين لن يعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال استشارات الاستدامة فحسب، بل وسيسهم أيضا في دمج ممارسات الأعمال المستدامة عبر مختلف الفرق."

حول إنستنكتيف بارتنرز

إنستنكتيف بارتنرز شركة استشارية لاتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كشركاء في التغيير، نحن نساعد في إحداث تغير إيجابي في قواعد المجتمعات المتغيرة باستمرار. نحن نقدم خدمة متكاملة تعتمد على الخبرة في الاتصالات وأسواق رأس المال والمحتوى والتصميم والرقمنة وتوفير الاستشارات العالمية في الشؤون العامة والمواضيع المرتبطة الاستدامة. هدفنا هو بناء الثقة من خلال الشفافية والصدق، حتى نتمكن مع عملائنا من أن نكون قوة من أجل الخير.

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