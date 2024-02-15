"إنستنكتيف بارتنرز" تُعيِّن جيم دونالدسون رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة

لندن, 15 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة "إنستنكتيف بارتنرز"، الرائدة في مجال العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (Instinctif Partners)، عن تعيين جيم دونالدسون رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة. يأتي هذا التعيين في إطار جهود الشركة لتطوير وتعزيز فريق القيادة الخاص بها.

قبل انضمامه شغل جيم منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "فليشمان هيلارد"، ويأتي تعيينه في وقت تشهد فيها "إنستنكتيف بارتنرز" نموًا مستمرًا وتوسعًا في نطاق عملها، حيث سيلعب جيم دورًا حيويًا في تحقيق رؤية الشركة وتطوير استراتيجياتها المتعلقة باتصالات الشركات، واتصالات الأسواق المالية، واتصالات السياسة العامة.

ينضم جيم إلى فريق الشركة كأحدث إضافة في سلسلة التعزيزات الأخيرة، حيث انضمت ماتيلدا أندرسون في أواخر عام 2023 لقيادة فرق استشارات الرؤى في "إنستنكتيف إنسايتس" و"تروث". وانضم كريستوف شلوتر في يناير لتعزيز أنشطة الشركة في ألمانيا وبلجيكا. وتقدم الشركة الاستشارية الناجحة الآن خدماتها لأكثر من 700 عميل عبر مكاتبها المنتشرة في لندن ودبي والرياض وبرلين وفرانكفورت وبروكسل ودبلن وجوهانسبرغ.

وتعليقاً على تعيينه في هذا المنصب، قال جيم: "إنها مرحلة مهمة للغاية للتغيير بالنسبة لـ إنستنكتيف بارتنرز، فلدى الشركة الاستشارية قائمة عملاء مرموقين، يتم تقديم الرؤى والمشورة الاستراتيجية لهم من قبل بعض قادة الفكر الأكثر ابتكارا في هذا المجال. وقد وضع فريق القيادة العليا لكل من إنستنكتيف وذراعها الخاصة بتحليل الرؤى "تروث" ( Truth) طموحات عالية للفترة القادمة، ويسعدني أن تتاح لي الفرصة الانضمام إليهم في هذه الرحلة ".

من جانبه، أعرب تيم ليناكر، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بتعيين جيم، مشيرًا إلى إمكانات النمو الهائلة للشركة وثقته في قدرة جيم على قيادتها في هذه المرحلة المهمة.

كما أكدت "إنستنكتيف بارتنرز" أيضًا رحيل الرئيس التنفيذي السابق إد أموري، معربة عن شكرها له على جهوده متمنية له كل النجاح في مسيرته المستقبلية، وسيتم الإعلان عن خليفته في الوقت المناسب.

حول إنستنكتيف بارتنرز

إنستنكتيف بارتنرز شركة استشارية لاتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كشركاء في التغيير، نحن نساعد في إحداث تغير إيجابي في قواعد المجتمعات المتغيرة باستمرار. نحن نقدم خدمة متكاملة تعتمد على الخبرة في الاتصالات وأسواق رأس المال والمحتوى والتصميم والرقمنة وتوفير الاستشارات العالمية في الشؤون العامة والمواضيع المرتبطة الاستدامة. هدفنا هو بناء الثقة من خلال الشفافية والصدق، حتى نتمكن مع عملائنا من أن نكون قوة من أجل الخير.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

سالي جارودي

تنفيذي تسويق واتصالات رقمية

+971 52 146 7090

[email protected]