"الإنشاءات البحرية" و "ماريدايف" تؤسسان "ون مارين" لتقديم الخدمات البحرية المتكاملة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة الإنشاءات البحرية العالمية (IMCC)، التي تأسست عام 1974 ومقرها في دولة الكويت، والرائدة في خدمات الصيانة والإنشاءات البحرية، وشركة ماريدايف للمشروعات البحرية، التي تأسست عام 1993 ومقرها في جمهورية مصر العربية وتُعد من أكبر مزوّدي خدمات النفط والغاز والخدمات البحرية في المنطقة، اتفاقية ووقعتا مذكرة تفاهم لتأسيس الكيان المشترك "ون مارين"، والذي سيركّز على تشغيل سفن الدعم البحري (OSV) وتقديم الخدمات البحرية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا والأسواق العالمية.

A shot of both Chairpersons during the signing ceremony. A group photo of representatives from both companies following the signing ceremony.

وسيكون المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ، حيث ستجمع "ون مارين" بين الخبرات التشغيلية، والأصول البحرية، والقدرات التقنية لكلٍّ من الشركتين لتقديم خدمات دعم وصيانة ولوجستيات بحرية متكاملة تتّسم بالكفاءة والسلامة والجودة العالية، وتخدم قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية .

تم توقيع الاتفاقية في معرض أديبك (ADIPEC) في أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٥، من قبل السيد/ أحمد سعد المنيفي – رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البحرية العالمية، والسيدة/ شهيرة زيد – رئيسة مجلس إدارة شركة ماريدايف للمشروعات البحرية. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الخدمات البحرية وتوسيع القدرات التشغيلية في الأسواق الرئيسية .

صرّح السيد/ معن رزوقي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية، والذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة "ون مارين" بأن هذا المشروع الجديد يُعدّ محطة محورية في مسيرة نمو الشركة الإقليمي، مؤكّدًا أن "ون مارين" ستصبح واحدة من أكبر وأقوى مزوّدي خدمات الدعم البحري في المنطقة، من خلال الجمع بين الخبرة التشغيلية العميقة، وقاعدة الأصول المتنوّعة، والحضور الاستراتيجي في الأسواق. وأضاف رزوقي أن هذه الشراكة تعكس التزام شركة IMCC ببناء تحالفات مستدامة تعزّز التميّز التشغيلي، وتوسّع التكامل الإقليمي، وتضع الشركة في موقع ريادي ضمن المشهد المتطور لقطاعي الطاقة والخدمات البحرية .

وأوضح السيد/ محمد نديم – الرئيس التنفيذي لشركة ماريدايف للمشروعات البحرية، والذي سيتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ون مارين" أن هذه الشراكة تمثل توجّهًا استراتيجيًا يجمع بين كيانين إقليميين رائدين يشتركان في قيم التميّز والابتكار. وأضاف أن "ون مارين" ستستفيد من نقاط القوة المشتركة بين شركتي IMCC وماريدايف، ومن أكثر من ثمانين عامًا من الخبرة المشتركة، لتقديم حلول بحرية متكاملة وعالية القيمة، تلبي الطلب المتزايد على الكفاءة والسلامة والاستدامة في الأسواق الإقليمية والدولية .

وقد تولّت شركة جيت كابيتال (Gate Capital) – وهي شركة استشارات مالية واستراتيجية مقرها دبي – مهام المستشار المالي للطرفين في تأسيس الكيان المشترك. وصرّح السيد/ منذر هلال – الرئيس التنفيذي لشركة جيت كابيتال – بأن هذا المشروع يمثل "صفقة نوعية تجسّد التعاون المتنامي بين الشركات البحرية الإقليمية وتؤكد أهمية الشراكات المؤسسية المبنية على التكامل التشغيلي والتخطيط المالي السليم ."

