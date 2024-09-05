"الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض" تعلن إطلاق الدورة الثانية من المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025

الرياض، المملكة العربية السعودية, 5 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تُعلن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، إطلاق الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، والتي تقام فعاليته في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب"، المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة دولية غير مسبوقة.

يوفر المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب فرصة التواصل مع خبراء الصناعة المحليين والإقليميين والدوليين، واستكشاف فرص الأعمال لدى العارضين المشاركين والحصول على صفقات تجارية مربحة في المملكة، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث الاتجاهات في منتجات وخدمات الصناعة ما يسهم في وجذب الاستثمارات ودفع عجلة نمو صناعة الأخشاب وآلات الأخشاب في السعودية والمنطقة.

يُعَد المعرض المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والحدث الأضخم المتخصص في صناعة الأخشاب ومكائن الأخشاب في المملكة العربية السعودية والذي يتيح للمشترين من الزوار والبائعين من العارضين حول العالم فرصًا متميزة للتواصل والعمل المشترك. ويهدف إلى استقطاب 10,000 زائر و450 عارض من أكثر من 90 دولة حول العالم. ويمكنكم حجز مساحتكم من خلال الموقع الالكتروني https://www.woodshowglobal.com/saudi.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية ورئيس المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: " في ظل ما يشهد قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية من طفرة نمو متسارعة وغير مسبوقة، نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة. يكتسب المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2025 أهمية كبيرة، ويشكل حلقة وصل بين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لاستكشاف أوجه التعاون والعمل المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. ويسعى الحدث من خلال استعراض شامل للمنتجات والآلات والتقنيات الخشبية المتطورة، إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات ودفع النمو المستدام عبر صناعة الأخشاب والأعمال الخشبية."

يتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح الخشبية المسبقة الصنع، وأوراق الجدران والديكور، وجلود الأبواب، والخشب الصلب، والخشب اللين، والأرضيات الخشبية، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة، والطلاءات الخشبية.

كما يجمع مئات العارضين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين لاستعراض آخر التطورات والتقنيات المبتكرة في مجال صناعة الأخشاب وآلات النجارة.

وتشير التقارير إلى توقع بلوغ قيمة سوق البناء في المملكة العربية السعودية ل 70.33 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، مع استمرار ارتفاع التوقعات لتصل 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب ملحوظ تبلغ قيمته 5.37٪ خلال الفترة المتوقعة.

وتكمن القوة الدافعة وراء هذا النمو والتطور، تبني وتنفيذ مبادرات تحويلية مثل مدن المستقبل في نيوم، ومدينة القدية الترفيهية، ومشروع البحر الأحمر، الذي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتنشيط النمو الاقتصادي المستدام.

جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي تنظم كذلك ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2024، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، جمهورية مصر العربية. كما تقام فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الاخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025.

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