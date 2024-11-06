"القابضة" ( ADQ ) شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي المالي لدورتي 2024 و 2025.

انضمام دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للحدث كشريك للتنمية الاقتصادية ، والاتحاد للطيران كشريك الطيران الرسمي ، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كشريك للسياحة والثقافة ، و Hub71 كشريك لمنظومة التكنولوجيا.

تشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين لأسبوع أبوظبي المالي 2024، كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية و مبادلة، وشركة " PGIM "وعدد من المجموعات المصرفية الرائدة مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول ، وإتش إس بي سي ، ويو بي إس.

تأكيد مشاركة كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشرك ات "سيركل "، و"إيتورو"، و"فيرذر"، و"ريالايز"، و"سمارت إينرجي" كشركاءً رسميين لأسبوع أبوظبي المالي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، الجهة المضيفة لأسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، انضمام "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، كـ "شريك رئيسي" لأسبوع أبوظبي المالي لدورتي عام 2024 وعام 2025.

تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع "القابضة" (ADQ) التزام الأخيرة بدعم مسيرة النمو المستمرة للقطاع المالي في أبوظبي، ودورها في تعزيز الابتكار وريادة الخدمات. وبصفتها "الشريك الرئيسي" لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، سيكون للشركة دور أساسي في صياغة أجندة الحدث المالي والمساهمة في تعزيز مكانته ونجاحه وتوسّعه.

كما يحظى الحدث المالي الرائد بدعم أكثر من 30 جهة عالمية وإقليمية ومحلية، حيث تنضم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي كـ "شريك التنمية الاقتصادية"، والاتحاد للطيران كـ "شريك الطيران الرسمي"، ودائرة الثقافة والسياحة كـ "شريك السياحة والثقافة"، و Hub71 كـ "شريك منظومة التكنولوجيا"، إلى جانب مجموعة "الشركاء الاستراتيجيين" وتشمل "مبادلة" ويو بي إس" و"إتش إس بي سي" وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وشركة "PGIM" وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركات"سيركل" و"إيتورو" و"فيرذر فنتشرز" و"ريالايز" و"سمارت إينرجي" كشركاءً رسميين لأسبوع أبوظبي المالي هذا العام.

وفي هذه المناسبة، قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الهامة مع "القابضة" (ADQ) والتي أصبحت شريكاً رئيسيا للنسختين القادمتين من أسبوع أبوظبي المالي. تعكس هذه الخطوة رؤيتنا وطموحنا المشترك للقطاع المالي في أبوظبي، حيث سيسهم هذا التعاون بلا شك في تقديم حدث استثنائي سيسهم في صياغة المشهد المالي على الصعيد العالمي. كما أودّ أن أشكر جميع شركائنا الاستراتيجيين والرسميين على دعمهم المستمر وإسهاماتهم القيّمة في تعزيز مكانة أسبوع أبوظبي المالي 2024 منصةً عالميةً مؤثرة وفاعلة، وإننا ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد".

من جهته قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "القابضة" (ADQ): "إن مشاركة "القابضة" (ADQ) كشريك استراتيجي في دورتي فعاليات أسبوع أبوظبي المالي للعامين 2024 و2025 التي يستضيفهما سوق أبوظبي العالمي تؤكد حرصنا على الإسهام في الجهود الرامية لبناء منظومة مالية قوية ومتماسكة تعزز النمو المستدام طويل الأجل لاقتصاد إمارة أبوظبي وتدعم تنافسيته وتنوعه."

وأضاف: "أن "القابضة" (ADQ) تهدف من خلال هذه الشراكة أيضاً إلى تعزيز الريادة الفكرية والتعاون على مستوى القطاع المالي، والسعي إلى تعزيز التواصل بشكل يسهم في فتح آفاقاً استثمارية جديدة في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي بما في ذلك سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفر الكفاءات، واستقرار البيئة القانونية والتنظيمية."

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي المالي هذا العام في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث ستتم مناقشة مختلف العوامل التي تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، من خلال مجموعة من الجلسات المهمة التي ستتطرق إلى أبرز تطورات المشهد المالي والتكنولوجيا والاستثمار. كما سيشهد الحدث عودة مجموعة من المنتديات الرئيسية، بما في ذلك منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر "أسيت أبوظبي" إلى جانب فعاليات مؤتمر "ريزولف" الدولي لتسوية النزاعات، ومؤتمر "فينتك أبوظبي"، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام. كما سيشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 مجموعة من الفعاليات الجديدة، منها منتدى "يو بي إس للاستثمار"، وقمة الاستثمار الصينية الإماراتية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي، وقمة التمويل الإسلامي، ومنتدى "سبيرز برايفيت ويلث،" ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي. ويستضيف أسبوع أبوظبي المالي 2024 مجموعة متميزة تضم ما يقارب 400 متحدث رئيسي من جميع أنحاء العالم، وتشمل مديرين ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات والتسجيل للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2024، يرجى زيارة www.adfw.com.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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