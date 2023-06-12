"القلب الكبير" تتوّج "مواهب بلا حدود" بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين بدورتها السابعة

الشارقة, 12 يونيو / حزيران 2023 أ/PRNewswire/ -- علنت "مؤسسة القلب الكبير" التي تتاخذ من الشارقة مقراً لها، فوز "مواهب بلا حدود" المنظمة الدولية غير الربحية، بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، بدورتها السابعة، تقديراً للجهود المبتكرة للمنظمة، الرامية إلى تحسين حياة الآلاف من اللاجئين والنازحين حول العالم؛ إذ تعد المنظمة الأولى والوحيدة في العالم التي تعمل على ربط اللاجئين والنازحين بفرص عمل دوليّة لاستئناف حياتهم المهنية وإعادة بناء مستقبلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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ووقع اختيار الدورة السابعة من الجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، على "مواهب بلا حدود"، من بين 423 مرشحاً من 41 دولة، لنهجها المبتكر في سد الفجوات التي تواجه جهود العمل الإنساني المعني باللاجئين حول العالم، حيث نجحت المنظمة في التأثير بحكومات العديد من الدول المستضيفة للاجئين لتقديم تسهيلات في خدمات الهجرة والتأشيرات للاجئين، وتمكّنت المنظمة من إقناع الحكومات في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة لإصدار "تأشيرة المواهب للاجئين"، التي تمكّن اللاجئين من توظيف قدراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في فرص عمل رسمية في هذه الدول.

وتتميز "مواهب بلا حدود" بكونها أول منظمة غير ربحية تنظم معرض توظيف دولياً مخصصاً للاجئين والنازحين ذوي الكفاءة العالية والخبرات المهنية، يتم من خلاله الربط بين اللاجئين والنازحين وبين شركات دولية وعالمية رائدة في سوق العمل؛ لتوفير وظائف تتناسب مع خبراتهم وكفاءتهم.

وتمكّنت المنظمة من تقديم خدماتها لأكثر من 6 آلاف لاجئ، حيث تقوم بتسهيل إجراءات الهجرة والانتقال لمقر العمل الجديد، بالإضافة إلى توفير الأساسيات اليومية وضمانات ومستندات قانونية وخدمات تعزيز الاندماج الاجتماعي، وغيرها من الخدمات، ما أسهم في زيادة دخل اللاجئين السنوي بنسبة زادت على 750%، إلى جانب استحداثها لمنصة رقمية وثقت خلالها المؤهلات المهنية لأكثر من 65 ألف لاجئ حول العالم.

وكرّست المنظمة جهودها لتحويل مفهوم دعم اللاجئين من انتظار المساعدات من المتبرعين، إلى إتاحة المجال أمام اللاجئين أنفسهم لتغيير واقعهم بأيديهم، من خلال العمل بما يمتلكون من خبرات ومواهب وطاقات، مستندة بذلك إلى تقارير تؤكد وجود 12.7 مليون لاجئ حول العالم في سن العمل، ومن بينهم ملايين لديهم مهارات وخبرات.

وتعاونت المنظمة، مع شركات عالمية رائدة، ومكاتب توظيف، ومنظمات غير ربحية في جميع أنحاء العالم، لتسهيل وصول اللاجئين إلى فرص عمل متنوعة في بلدان مستضيفة للاجئين تعاني شحاً في الأيدي العاملة، حيث تمكّنت من تيسير سبل وصول 1100 لاجئ لفرص شاغرة، كما قدَّمت المنظمة خدماتها لأكثر من 5000 لاجئ من خلال فتح المجال أمامهم للتسجيل في قاعدة بياناتها، وربطهم مع أسواق العمل الباحثة عن كوادر وظيفية.

Abeer Al Mouaqqet

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