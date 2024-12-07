"المشاركة الفعّالة في ليبيا، والإسهام في بناء مستقبلها: شركة GAC تفتح أول صالة عرض في ليبيا

غوانغتشو، الصين، 7 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 11 نوفمبر، احتفلت GAC International بافتتاحها الكبير لأول صالة عرض لعلامتها التجارية في ليبيا، وتقع في قلب طرابلس. وقد شهد الحدث أيضًا ظهور ثلاثة نماذج متميزة، وهي: EMZOOM وEMKOO والجيل الثاني من GS8 الجديدة كليًا، مما يعكس القيم الأساسية لـ GAC المتمثلة في "الجودة الفائقة" و"التكنولوجيا الرائدة". وحضر الحدث أكثر من 100 ضيف، من بينهم الموزعون المحليون والشركاء وقادة المجتمع.

Integrating Into Libya, Contributing to Libya: GAC Opens First Showroom in Libya

تعرض صالة العرض الحديثة صورة العلامة التجارية المتميزة لشركة GAC، التي تجمع بين التصميم المتطور والتركيز على تجربة العملاء. وستكون بمثابة مركز لعروض السيارات وتجارب المنتجات وخدمات ما بعد البيع، مما يوفر للمستهلكين الليبيين دعمًا شاملًا طوال رحلة امتلاك السيارات.

وقد أثار الكشف عن EMZOOM وEMKOO وGS8 الجديدة كليًا اهتمام الحضور، مما يبين قدرة GAC على تلبية احتياجات السوق المتنوعة. وتعبر الطرازات الثلاثة المتميزة عن السعي المستمر لشركة GAC لتزويد الجمهور بسيارات عالية الجودة بتكنولوجيا رائدة. وقد حظيت هذه الطرازات بتقدير عالمي لأدائها الديناميكي وميزاتها الذكية وراحتها الاستثنائية، مما يَعِد بإثراء السوق الليبي بمجموعة متنوعة من حلول التنقل المبتكرة.

وأشاد قائد كرة القدم الوطني الليبي السابق طارق الطيب بـ GS8 الجديدة كليًا بعد تجربة قيادتها، حيث قال: "إن سيارة SUV تستحق الاقتناء. وتوفر مساحة واسعة وراحة ملحوظة، مما يجعلها مثالية للاستخدام العائلي والتجاري على حد سواء".

خلال الحدث، سلط كريم بوشوفا، المدير العام لشركة ألفا موتورز، الوكيل المحلي، الضوء على أهمية افتتاح صالة العرض قائلًا: "إن افتتاح صالة العرض هذه يعكس التزام GAC International بجودة المركبات وخدمة ما بعد البيع. وتُعد هذه فرصة لعرض أحدث التطورات في صناعة السيارات الصينية والتصنيع العالي الجودة للمستهلكين الليبيين".

ويسلط افتتاح أول صالة عرض لشركة GAC في ليبيا الضوء على العلاقة القوية بين الصين وليبيا، التي تطورت وازدهرت على مدار 46 عامًا من العلاقات الدبلوماسية. وتهدف GAC إلى دعم مبدأها الأساسي "العميل أولًا"، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات باستمرار لكسب ثقة وولاء المستهلكين المحليين.

وأعرب حسام صلاح، المدير العام لمجموعة ألفا القابضة، عن تفاؤله بشأن هذه الشراكة، حيث قال: "نعتقد أن إدخال علامة GAC التجارية إلى السوق لن يوفر سيارات عالية الجودة إلى ليبيا فحسب، بل سيوفر أيضًا خدمة موثوقًا بها بعد البيع وتجربة استثنائية للعملاء".

"المشاركة الفعّالة في ليبيا، والإسهام في بناء مستقبلها: تمثل صالة العرض الجديدة علامة بارزة في إستراتيجية التوسع العالمية لشركة GAC International، مما يمهد الطريق لنجاحها على المدى الطويل ومساهمتها في السوق الليبية.