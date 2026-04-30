"المعرض الدولي للبطاريات في الصين" (CIBF) لعام 2026: أكبر معرض للبطاريات في العالم يُقام في مدينة "شينزين"، ويدعم ثورة الطاقة الخضراء العالمية

تيانجين ، الصين ، 30 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تُقام الدورة الثامنة عشرة من "المعرض الدولي للبطاريات في الصين" لعام 2026 (CIBF 2026) في الفترة من 13-15 مايو في "مركز شينزين العالمي للمعارض والمؤتمرات"، باعتباره الحدث العالمي الأبرز الذي يشكل مستقبل تكنولوجيا البطاريات، وتخزين الطاقة، والابتكار منخفض الكربون.

سترحب نسخة هذا العام بأكثر من 3100 عارض عالمي، وهو رقم قياسي جديد من حيث الحجم والتنوع، يغطي سلسلة القيمة الكاملة للبطاريات، والتي تشمل: بطاريات الطاقة، وأنظمة تخزين الطاقة، وخلايا 3C، والمواد المتقدمة، ومعدات التصنيع الذكية، وحلول الأنظمة، وتقنيات إعادة التدوير الدائرية. سيعاين الحضور الابتكارات البارزة بشكل مباشر ، بدءًا من بطاريات الحالة الصلبة وبطاريات أيونات الصوديوم إلى خطوط الإنتاج الذكية وأنظمة تتبع الكربون ، ما يمثل تحديدًا لمفاهيم ومعايير العصر القادم لتخزين الطاقة.

إلى جانب المعرض ، ستجمع سلسلة من المنتديات البارزة أكثر من 2000 من قادة الصناعة، والباحثين، وصانعي السياسات لاستكشاف أحدث مستجدات الصناعة المتطورة، والتي تشمل: تكنولوجيا البطارية من الجيل التالي ، وبطاريات الطيران الكهربائية ، ونشر أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع ، وإدارة بصمة الكربون. تقدم هذه الجلسات رؤى حصرية في اتجاه السياسة ، والإنجازات التكنولوجية ، واتجاهات السوق العالمية.

يضع "المعرض الدولي للبطاريات في الصين" لعام 2026 التنمية الخضراء في صميم تركيزه، مع التركيز على خلايا الوقود، والتصنيع منخفض الكربون، وحلول إعادة التدوير لدعم الحدائق الصناعية الخالية من الكربون وأهداف الاستدامة العالمية.

حققت صناعة البطاريات في الصين نتائج قوية في عام 2025؛ حيث ظل حجم التصدير ثابتًا ، في حين ارتفعت قيمة التصدير بنسبة 22.8٪ إلى 82.279 مليار دولار ، مدفوعةً بمنتجات أيونات الليثيوم عالية القيمة التي تمثل الآن 93.3٪ من إجمالي الصادرات. يؤكد تحول القطاع إلى الجودة، والكفاءة، والتصنيع المتطور صدارته العالمية.

كمركز فائق يربط السياسة، والصناعة، والتكنولوجيا، والأسواق العالمية ، أصبح "المعرض الدولي للبطاريات في الصين" لعام 2026 مفتوحًا الآن للتسجيل المسبق للزوار. إنه الحدث الذي يجب حضوره لأي شخص يسعى إلى الشراكات، والابتكار، والنمو في إطار المنظومة العالمية لصناعة البطاريات والطاقة الخضراء.

