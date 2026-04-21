"برج إكس" توسّع بنيتها التحتية للعملات المستقرّة ضمن الإطار التنظيمي ل أبوظبي العالمي ADGM))

إتاحة تسوية العملات المستقرّة عبر سلاسل متعدّدة مع ربط مصرفي سلس بالدرهم الإماراتي عبر شبكات سلاسل الكتل العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- "برج إكس" BurjX، شركة الوساطة وحفظ الأصول الرقمية المنبثقة من دولة الإمارات، والمرخّصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة ل أبوظبي العالمي ADGM))، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أعلنت اليوم عن تعزيز باقة خدماتها، بما يوسّع على نحو أكبر السبل المتاحة أمام العملاء لاستخدام العملات المستقرة عبر شبكات متعدّدة من سلاسل الكتل، في إطار أنشطتها المنظّمة.

Omar Abbas, Co-Founder and CEO of BurjX.

وخلال فترة وجيزة، رسّخت العملات المستقرّة مكانتها بوصفها أحد المكوّنات الرئيسية في الأسواق العالمية للأصول الرقمية، بعدما تجاوز حجم المعاملات التي عالجتها 33 تريليون دولار في عام 2025 وحده، فيما تخطّت القيمة السوقية الإجمالية لهذا القطاع 300 مليار دولار. ويعكس هذا النمو المتسارع اتساع دور هذه العملات باعتبارها بنية مالية أساسية لأسواق الأصول الرقمية ولحركة رؤوس الأموال على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، برزت دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أسرع المراكز نمواً في العالم في مجال الأنشطة المنظمة المرتبطة بالأصول الرقمية، مع تزايد استخدام العملات المستقرّة في قنوات المدفوعات، ومنصات التداول، وعمليات الخزينة في أنحاء المنطقة.

ومن خلال توسيع نطاق الربط الشبكي للعملات المستقرة، تعزّز «برج إكس» أنشطتها المنظّمة، بما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم عبر شبكات متعددة من سلاسل الكتل، ضمن إطار امتثالي متوافق مع النظام المالي في دولة الإمارات.

دعم العملات المستقرّة عبر شبكات متعددة

في إطار هذا التوسّع، تتيح "برج إكس" الآن تحويلات العملات المستقرّة عبر سلاسل متعدّدة، من خلال عدد من أكثر شبكات سلاسل الكتل استخداماً على مستوى العالم، بما يمنح العملاء مرونة أوسع في حركة رؤوس الأموال عبر أسواق الأصول الرقمية.

وباتت "برج إكس" توفّر الربط بالعملات المستقرّة عبر الشبكات التالية:

عملة USDT على شبكة Tron ‏ TRC20 ، وهي الشبكة الأكثر استخداماً عالمياً في تحويلات العملات المستقرّة، إذ تستحوذ على أكثر من 60 في المئة من إجمالي المعروض المتداول من عملة USDT .

عملة USDT على شبكة BNB Smart Chain ‏ BEP20 ، بما يتيح انتقالاً كفؤاً للعملات المستقرّة ضمن إحدى أكبر منظومات التداول والتمويل اللامركزي .

عملة USDC على شبكة سولانا Solana ، بما يوفّر تسويات سريعة وقدرة عالية على التوسّع لعمليات التداول وتدفّقات المعاملات المؤسسية .

عملة USDC على شبكة ستيلار Stellar ، وهي شبكة مهيّأة للمدفوعات العابرة للحدود والتحويلات المالية المؤسسية .

وتستكمل هذه الإضافات البنية التحتية القائمة لدى "برج إكس" على شبكة Ethereum ‏ERC-20، بما يتيح للعملاء اختيار الشبكة الأكثر كفاءة وفقاً لسرعة المعاملة وكلفتها وأوضاع السيولة.

وهذه التكاملات، مجتمعة، تؤسّس لبنية تحتية متعدّدة السلاسل للعملات المستقرّة، تصل بين شبكات سلاسل الكتل الرئيسية والنظام المالي المنظم في دولة الإمارات.

حفظ آمن ومنظّم للأصول الرقمية

استناداً إلى بنية تحتية عالية الأداء صُمّمت لدعم التداول والتسوية على نطاق واسع، تجمع "برج إكس" بين الربط عبر شبكات متعدّدة من سلاسل الكتل وخدمات حفظ آمنة للأصول الرقمية مدعومة من "فايربلوكس" Fireblocks، وهي منصّة مؤسسية تعتمدها مؤسسات مالية رائدة لتأمين الأصول الرقمية ونقلها.

وتوفر تقنية المحافظ المعتمدة على الحوسبة متعدّدة الأطراف MPC التابعة إلى "فايربلوكس" حماية متقدمة لأصول العملاء عبر بنية تشفيرية متطورّة تلغي نقاط الإخفاق الفردية، مع ضمان نقل الأصول بصورة آمنة ومتوافقة عبر شبكات سلاسل الكتل المدعومة.

وفي هذا السياق، قال عمر عباس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "برج إكس": "أصبحت العملات المستقرّة العمود الفقري لتسوية الأصول الرقمية. ومن خلال توسيع الدعم عبر هذه الشبكات، تعمل "برج إكس" على بناء البنية التحتية التي تتيح انتقال رؤوس الأموال بسلاسة عبر منظومات سلاسل الكتل، مع الحفاظ على انسجام كامل مع الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الخدمات المالية".

دعم أسواق التجزئة والمؤسسات والتداول خارج المنصة

ويعزّز التوسّع في البنية التحتية للعملات المستقرّة قدرة "برج إكس" على خدمة شريحة واسعة من المشاركين في السوق، بما يشمل المستثمرين الأفراد، والعملاء من المؤسسات، والمشاركين في سوق التداول خارج المنصّة OTC.

وبفضل قنوات سلسة للدخول والخروج بالدرهم الإماراتي عبر "زاند بنك"، وخدمات حفظ آمنة للأصول الرقمية ترتكز إلى "فايربلوكس"، فضلاً عن الربط مع أبرز مزوّدي السيولة العالميين، تُمكّن "برج إكس" عملاءها من تنفيذ معاملاتهم بسلاسة، بما يربط بين النظام المصرفي في دولة الإمارات وأسواق الأصول الرقمية العالمية، وذلك من خلال خدماتها المنظّمة.

نبذة عن "برج إكس"

"برج إكس" هي منصّة وساطة وحفظ رقمية إماراتية المنشأ، حاصلة على ترخيص كامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ADGM، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي. تأسست المنصة على يد عمر عباس، الشريك المؤسس لمنصة NDAX، وآدم فارس، الحاصل على شهادتي JD/MBA من جامعة هارفارد وذو الخبرة الواسعة في "غولدمان ساكس". تقدم "برج إكس" خدمات تداول وحفظ بمستوى مؤسسي، مع إمكانية الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي، وبنية أمنية متطورة. وبما تملكه من ثقة وأداء، تعيد "برج إكس" تعريف العلاقة بين المنطقة والعملات الرقمية، وتُرسي معيارًا جديدًا للابتكار المحلي المنظَّم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttps://burjx.com .

اتصال: Alisa D'Souza, +971507858298, [email protected]

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2961626/Omar_Abbas_CEO_CoFounder_BurjX.jpg