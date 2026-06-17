"بريستول مايرز سكويب" تعيّن ميادة الأحمد مديراً عاماً للمملكة العربية السعودية ودول الخليج

الرياض، المملكة العربية السعودية, 17 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "بريستول مايرز سكويب"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية، عن تعيين ميادة الأحمد مديراً عاماً للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2026. وبموجب منصبها الجديد، ستتولى ميادة قيادة الفرع الإقليمي للشركة الذي يشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، والبحرين، والأردن، مع مسؤولية تعزيز مهام الشركة في توفير أدوية مبتكرة وتحويلية في مختلف أنحاء المنطقة.

Mayada Al Ahmad, General Manager, Bristol Myers Squibb, Saudi Arabia & GCC Countries

وبهذه المناسبة؛ قالت ميشيل كالوب، نائب الرئيس الأول لأفرع شركة "بريستول مايرز سكويب" في الإقليم العابر للقارات: "مع توليها هذا المنصب القيادي الجديد، فإن الفهم العميق الذي تتمتع به ميادة تجاه الأسواق الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية؛ إلى جانب علاقاتها القوية، يؤهلانها لقيادة هذا الفرع المهم نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار. وسيكون لقيادتها دور محوري في تعزيز مهمتنا في المنطقة، بما يتماشى بسلاسة مع أولويات التحول الصحي الوطنية والإقليمية."

تتمتع ميادة بخبرة واسعة في قطاع الصناعات الدوائية تجاوزت الـ 24 عاماً، حيث توّلت خلالها مناصب قيادية متقدمة في مجالات الأعمال التجارية والاستراتيجية وإدارة الأسواق عبر مناطق جغرافية متنوعة، من بينها الشرق الأوسط، وأفريقيا، وتركيا، وروسيا، وغيرها من الأسواق الإقليمية العالمية.

كما تتميز بخبرات عميقة في مجالات علاجية متعددة، من بينها الأورام، وأمراض الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وطب الأعصاب، وداء السكري. وأظهرت قدرتها على تحقيق أداء متميز، وبناء فرق عالية الكفاءة تضع المرضى في مقدمة أولوياتها، رغم تنوع البيئات السوقية وتعدد التحديات المعقدة التي تواجهها.

من جهتها قالت ميادة الأحمد، مدير عام "بريستول مايرز سكويب" في المملكة العربية السعودية ودول الخليج: "يشرفني ويسعدني تولي هذا الدور المحوري لقيادة جهود شركة 'بريستول مايرز سكويب' في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. إنه لشرف كبير أن أساهم في رسالتنا الحيوية المتمثلة في تقديم أدوية مبتكرة وإحداث فرق ملموس في حياة المرضى في هذه المنطقة الحيوية والديناميكية. وأتطلع للعمل عن كثب مع فريقنا المتمرس وشركائنا الكرام لتعزيز التزامنا بتطوير الرعاية الصحية والتقدم العلمي."

نبذة عن شركة "بريستول مايرز سكويب": نسعى لتغيير حياة المرضى من خلال العلم.

في بريستول مايرز سكويب، تتمثل مهمتنا في اكتشاف وتطوير وتقديم أدوية مبتكرة تساعد المرضى على التغلب على الأمراض الخطيرة. ونتبع نهجاً علمياً جريئاً لتحديد آفاق ما هو ممكن لمستقبل الطب والمرضى الذين نخدمهم. ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.bms.com ومتابعتنا على لينكدإن، إكس، يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام.