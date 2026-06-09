"بلو آول" ترسّخ نطاق حضورها على الساحة العالمية بافتتاح مكتبٍ لها في أبوظبي

التاريخ, 9 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "بلو آول كابيتال" ("بلو آول") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز OWL) اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الذي يقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي خطوة افتتاح المكتب الجديد لترسّخ الحضور العالمي والإقليمي لشركة "بلو آول"، وتؤكد التزامها طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتركيزها المنصب على تقديم أفضل خدمات الدعم لعملائها في سائر أنحاء المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال هيثم عبدالكريم، العضو المتندب والرئيس التنفيذي الأول لمكتب شركة "بلو آول" في أبوظبي: "شهد العقد الماضي تحول منطقة الشرق الأوسط إلى سوق استراتيجية عالمية، ووجهة متطورة للاستثمار في مختلف فئات الأصول، لا سيما الأصول البديلة. نحن نؤمن بأن التواصل عن كثب مع العملاء هو حجر الأساس لفهم احتياجاتهم وأهدافهم وبناء شراكات مستدامة معهم. وفي ظل التطوّر المتواصل الذي تشهده منصتنا، فقد كان التوسع نحو أبوظبي، التي تمثّل أحد أبرز المراكز المالية الرائدة على مستوى المنطقة، خطوة منطقية في إطار مسيرة نمو الشركة، تتيح لنا التعاون الوثيق من عملائنا في مكان تواجدهم ضمن وجهة لطالما كانت داعمة للشراكات طويلة الأمد ومحفزاً لنمو المؤسسات من مختلف القطاعات".

ومن جهة أخرى، قال دوغ أوستروفر ومارك ليبشولتز، الرئيسان التنفيذيان المشاركان في "بلو آول": نظراً لعلاقاتنا الراسخة والمتجذرة في منطقة الشرق الأوسط، جاء افتتاح مكتب لنا في أبوظبي بمثابة الخطوة المنطقية التالية بالتزامن مع مواصلتنا ترسيخ أعمالنا وتوطيد علاقاتنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر أنحاء المنطقة. إن إعلاننا اليوم يعكس قناعتنا التامة بمدى أهمية هذه المنطقة الحيوية، ويؤكد التزامنا بتعزيز الروابط التي بنيناها على امتداد سنوات عديدة. نحن لا ندخل هذه المنطقة باعتبارها سوقاً جديدة بالنسبة لنا؛ بل لأن هذه الخطوة تمثّل الفصل القادم من مسيرة نمونا وتوسّعنا في المنطقة".

سيضم المكتب الجديد في أبوظبي أعضاءً من فريقي رأس المال المؤسسي وحصص الشركاء العامين لدى "بلو آول"، وسيكون المقر الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. سيساعد المكتب على توسيع حضور "بلو آول" في دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً يحظى بدعم مستثمرين مؤسسيين عالميي المستوى، وإطارالعمل التنظيمي المعترف به دولياً لدى أبوظبي العالمي (ADGM). ومن الجدير بالذكر أن هذا هو المكتب السابع التابع لـ "بلو آول" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والمكتب الثالث والعشرون حول العالم.

وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي ، رئيس شؤون الأسواق لدى أبوظبي العالمي (ADGM): "من دواعي سرورنا أن نرحب بشركة 'بلو آول' إلى أبوظبي العالمي (ADGM)، تماشياً مع جهودها المتواصلة لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة. إن قرار 'بلو آول' بافتتاح مكتب لها في أبوظبي يُجسد مدى عمق وتطور مشهد رأس المال الخاص في المنطقة، فضلاً عن الدور المتنامي لأبوظبي العالمي (ADGM) في تعزيز التواصل ما بين شركات إدارة الأصول من حول العالم والمستثمرين المؤسسيين. سيُسهم وجود بلو أول في تعزيز منظومتنا المتكاملة من خلال توسيع نطاق القدرات والخبرات ضمن مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM) الذي يشهد نمواً متسارع من قبل الشركات العالمية الرائدة. وبصفته المركز الدولي الرائد لإدارة الأصول، يظل أبوظبي العالمي (ADGM) ملتزماً بتمكين شركات مثل بلو أول من التوسع والمساهمة في تحقيق نمو طويل الأمد انطلاقاً من أبوظبي."

لمحة عن "بلو آول"

"بلو آول" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز OWL) هي شركة رائدة في إدارة الأصول، تعيد تعريف مفهوم الاستثمارات البديلة. بأصول مدارة تبلغ قيمتها 315 مليار دولار أمريكي، كما في 31 مارس 2026، تستثمر الشركة عبر ثلاث منصات متعددة الاستراتيجيات وهي الائتمان، والأصول الحقيقية، ورأس المال الاستراتيجي للشركاء العامين. وبفضل قاعدتها الرأسمالية الراسخة والقوية، تقدم "بلو آول" للشركات حلول رأس المال الخاص التي تساهم في دفع عجلة النمو طويل الأمد، كما تتيح للمستثمرين من المؤسسات والأفراد وشركات التأمين فرصاً استثمارية بديلة متميزة وواعدة تهدف إلى تحقيق أداء قوي، وعوائد معدلة حسب المخاطر، والحفاظ على رأس المال.

تمتلك الشركة فريقاً يضم أكثر من 1390 محترفاً متمرساً حول العالم، وتتفرّد بتوليفة مثالية تجمع بين الرؤى المستنيرة والعمليات المنضبطة لضمان التميز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.blueowl.com أو صفحة لينكد إن https://www.linkedin.com/company/blue-owl-capital.

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