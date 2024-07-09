"بوك" تطلق إصدارها الجديد "جبنة كريم بالزعتر" لفترة محدودة

• تتوفر الآن جبنة الزعتر القابلة للدهن في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت والبحرين ولبنان لفترة محدودة فقط وحتى نفاد الكمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "بوك"، العلامة المفضلة للأجبان القابلة للدهن، إطلاقها اليوم أول برطمان جبنة كريم بوك بالزعتر القابلة للدهن لفترة محدودة فقط، حيث يتوفر هذا المنتج الحصري ببرطماناته المميزة على أرفف متاجر مختارة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان، والكويت والبحرين ولبنان.

Puck Introduces Its New Limited-Time Edition Zaatar Cream Cheese

وكانت بوك قد أعلنت في وقتٍ سابق هذا الشهر، عن مسابقة قبل إطلاق المنتج رسمياً، حيث حظي 50 فائزاً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بفرصة استكشاف هذه البرطمانات قبل طرحها في الأسواق بأسابيع، حيث يمثل إطلاق هذا المنتج المبتكر أول نسخة محدودة من تشكيلة بوك للأجبان القابلة للدهن.

وبهذه المناسبة، قالت كاترينا دافيسون، المديرة الإقليمية لقطاع التسويق في مجموعة "آرلا فودز": "نحن فخورون بالكشف عن أحدث ابتكاراتنا المتمثلة في جبنة كريم بوك بالزعتر القابلة للدهن، حيث يمثل هذا المنتج الجديد مزيجاً يجمع بين تقاليدنا الراسخة وابتكاراتنا المتقدمة. وفي سبيل تحقيق التوازن المثالي للجبنة القابلة للدهن ضمن تشكيلة منتجاتنا، عملنا على استخدام الزعتر الذي يعد بين أحد المكونات الأساسية والأكثر شعبية في المنطقة، وذلك لنوفر لعملائنا سهولة كبيرة في استخدام المكونات التي يحبونها على طاولة إفطارهم كل يوم. وفي حين تعد جبنة بوك القابلة للدهن من بين العناصر الأساسية في كل منزل على مستوى المنطقة، فإن إطلاقنا لهذا المنتج الحصري بنكهته المميزة، يعكس التزامنا الراسخ بمواصلة جهودنا في توفير المزيد من الخيارات اللذيذة والابتكارات الفريدة لمحبي بوك كل يوم".

وفي الوقت الذي تشتهر فيه بكونها العلامة المفضلة والرائدة في برطمانات الأجبان القابلة للدهن في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، تواصل بوك تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات من خلال توفيرها مجموعة متنوعة من منتجات الألبان عالية الجودة. ويتم صناعة أجبان بوك التي يمكن دهنها على الخبز أو استخدامها كأحد مكونات طهي الأطباق المختلفة أو تناولها مباشرة من البرطمان، من الحليب الكامل بنسبة 100%، لتعزز من تجربة المستهلكين خلال تناولهم وجباتهم المفضلة عبر مزيج لذيذ من النكهات.

هذا وأطلقت بوك جبنة كريم بالزعتر القابلة للدهن في برطمانات جديدة وحديثة بسعة 450 غراماً لتلبي جميع الأذواق، وستكون متوفرة حتى نفاد الكمية. وتدعو بوك الجميع للمسارعة باقتناء هذا المنتج الجديد الذي لن يكون متوفراً في الأسوق بعد نفاد الكمية المطروحة.

وتتوفر جبنة كريم بوك بالزعتر القابلة للدهن بمتاجر بندة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة من متاجر مختارة في الإمارات العربية المتحدة وعمان، والكويت والبحرين ولبنان.

نبذة عن "بوك"

تعد "بوك" التي توفر مجموعة متنوعة من منتجات الألبان بمنطقة الشرق الأوسط، العلامة المفضلة للأجبان القابلة للدهن، حيث رسخت مكانتها داعمة للأمهات ممن يبدعن في صنع عجائب المطبخ لتوفير 3 وجبات لذيذة كل يوم وعلى مدار السنة. وإلى جانب منتجاتها المتنوعة التي تشمل جبنة الموزاريلا واللبنة والعديد من الأجبان والمنتجات الأخرى القابلة للدهن، تحتفي "بوك" بالأمهات من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنهن من إبراز مهاراتهن الكبيرة في المطبخ.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.puckarabia.com/en/

نبذة عن آرلا فودز

آرلا فودز هي شركة ألبان عالمية تعاونية تجمع سنوياً ما يصل إلى 14 مليون كجم من الحليب من المزارعين الملاك، وتعد ساوس أكبر شركة ألبان على مستوى العالم، وتتضمن محفظة علاماتها التجارية العالمية كلاً من "آرلا" و"لورباك" و"بوك". تتمثل رؤية آرلا فودز في صياغة معالم جديدة لمستقبل جديد لصناعة الألبان ومنتجاتها، بهدف توفير منتجات ألبان صحية ومستدامة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وقيادة دفة التحول نحو قطاع أكثر استدامة من حيث المنتجات والزراعة.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.arla.com/sustainability/ للمزيد من المعلومات.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2456009/Puck_Zaatar_Cream_Cheese.jpg