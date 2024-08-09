"بي بي سي" وTVU تحدثان ثورة في تغطية الانتخابات في المملكة المتحدة من خلال استيعاب 369 تغذية حية في تدفق عمل إنتاج سحابي مبتكر

"ال BBC يكسر جميع الأرقام القياسية للبث المباشر خلال الانتخابات العامة لعام 2024. "هذه هي ال BBC في أفضل حالاتها.نحن دائمًا نخدم جمهورنا من خلال صحافة نزيهة وشفافية ومن وراء الستار" جوني ماكويجان، محرر البث في BBC لبث في "بي بي سي"

كوبرتينو، كاليفورنيا, 9 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- قامت BBC، بالتعاون مع شركة TVU Networks ، بإحداث نقلة نوعية في تغطية الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2024 من خلال نشر منصة قائمة على السحابة تدير 369 بث مباشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد تم دمجها في تطبيق " iPlayer app، وموقع BBC News وعرضها على شاشة الفسيفساء الافتراضية في دار إذاعة لندن "المقر الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية"؛ حيث بلغ ذروة جمهورها 4.6 مليون شخص.

BBC and TVU Revolutionised UK Election Coverage ingesting 369 live feeds into an innovative Cloud Production Workflow

باستخدام تطبيق TVU Anywhere، أرسلت BBC مجموعات بث محمول مخصصة إلى كل موقع للتصويت، مما مكّنهم من التغطية السريعة والصديقة للبيئة دون إعدادات البث التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام خاصية TVU Search لتناول وتسجيل مئات مسارات التغذية المباشرة في الوقت الفعلي، وإدارة وإعادة تشغيل لحظات الانتخابات الحرجة على الفور.

قال جيرانت توماس من "BBC News": "هذا النهج لم يقتصر على دعم أعلى معايير الجودة في شبكة "BBC" فحسب، بل كان أيضًا رائدًا في تقديم طريقة جديدة للبث الانتخابي كان من المستحيل تقريبًا تقديمها باستخدام الطرق التقليدية". "سمحت لنا منصة "TVU" السحابية بتوسيع نطاق البث ليشمل عددًا كبيرًا من مسارات التغذية والتعامل مع ذروة حركة المرور بسلاسة دون استثمار في أجهزة إضافية.

كان هذا ابتكارًا تحريريًا وتكنولوجيًا حول تجربة المشاهدة، مما جعل عملية فرز الأصوات أقرب إلى جمهورنا، ووضع معيارًا جديدًا في تغطية الانتخابات".تم تعزيز التغطية الإقليمية من خلال حل TVU Partyline السحابي، وتخصيص البث لمختلف مناطق المملكة المتحدة. أشار جوني ماكغويجان قائلاً: "لقد قدمنا التغطية الانتخابية الأكثر تخصيصًا على الإطلاق في تاريخ بث الفيديو المباشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أينما نظرت، يمكنك رؤية الديمقراطية عمليًا على الهواء مباشرةً". و هذا الوصول الواسع قد ضمن التغطية الشاملة عبر المنصات الرقمية والتقليدية.

أسهم دمج مخرجات "IP" و "SDI"من خلال منصة TVU" في دعم البث السلس عبر وسائل الإعلام. وأضاف جيرينت: "في غضون أسابيع، تمكنّا من تحقيق ما اعتقدنا أنه سيستغرق أشهرًا لتطويره، من خلال دمج منصة TVU السحابية مع تدفقات العمل الداخلية الخاصة بنا في مقرّنا بطريقة فعالة من حيث التكلفة".

قال بول شين، الرئيس التنفيذي لشبكات TVU، "الأمر يتعلق بالابتكار المشترك وإعادة تعريف حدود تكنولوجيا البث. هذا التعاون هو دليل على ما يمكننا تحقيقه عندما نوحّد نقاط قوتنا. إن لحظة النجاح الحالية تجسّد مستقبل البث؛ نحن نقدم نموذجًا مستدامًا يمكن الوصول إليه ويفتح إمكانيات لا حصر لها لبث الأخبار للجماهير في كل مكان."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2463697/BBC_and_TVU_Revolutionised_UK_Election_Coverage_ingesting_369_live_feeds_into_an_innovative_Cloud_Pr.jpg