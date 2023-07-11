"بيجو تكنولوجي"BIGO تكشف النقاب عن برنامج "حاضنة الأعمال السنغافورية-الأردنية" لدعم الشركات السنغافورية الناشئة

سنغافورة، 11 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "بيجو تكنولوجي" (BIGO) السنغافورية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، النقاب عن برنامج "حاضنة الأعمال السنغافورية-الأردنية" خلال انعقاد فعاليات حدث Global [email protected] بتاريخ 21 يونيو 2023 تحت شعار "مستعدون للانخراط في المشهد العالمي في ظل عالم منفتح كلياً" برعاية اتحاد الأعمال السنغافوري.

Samer Anton Naber, Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan to the Republic of Singapore in between Marie Miller, BIGO Technology representative and Wei-Chieh Soo, Singapore Business Federation representative. Photo Credit: Singapore Business Federation.

ويهدف برنامج "حاضنة الأعمال السنغافورية-الأردنية" إلى دعم الشركات الناشئة في سنغافورة والتي تتطلع إلى الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الأردن. وبناءً على ذلك، ستحظى الشركات السنغافورية الناشئة عبر هذا البرنامج بالعديد من مزايا الدعم والتمكين، مثل استخدام مساحة العمل المشتركة ومرافق "بيجو" BIGO في مكتبها لمدة تصل لغاية ستة أشهر، بالإضافة إلى مواءمة الأعمال وفرص التواصل، والمساعدة في تلبية المتطلبات اللوجستية مثل استخراج تصاريح العمل وتأسيس حضور تجاري محلي لها في الأردن.

سامر أنطون النبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية سنغافورة (في الوسط) بين ماري ميلر ممثلة شركة "بيجو تكنولوجي" و وي-تشي سو، ممثل اتحاد الأعمال السنغافوري.

مصدر الصورة: اتحاد الأعمال السنغافوري.

ويُمثّل الأردن موقعاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للشركات السنغافورية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لما يتمتع به من مزايا، أهمها:

1- قوة التواصل:

-- من الناحية الاستراتيجية، يقع الأردن وسط ثلاث قارات، مما يسمح للشركات بالنمو عبر الاستفادة من المملكة كنقطة انطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

-- يمتلك الأردن اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق في مناطق ودول مختلفة، بما في ذلك الدول العربية والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

2- الاستقرار:

-- يشتهر الأردن باستقراره السياسي والاجتماعي القوي الذي تقوده حكومة تحافظ على مجتمع منفتح وشامل ومتعدد الثقافات.

3- عودة الاستثمارات:

-- يُصنف الأردن حالياً على مؤشر حرية الاستثمار ومؤشر حرية التجارة في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط.

-- تمتلك المملكة مجموعة من المواهب التي تتمتع بالمهارات العالية والكفاءة من حيث التكلفة في كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطاقة المتجددة.

أسست "بيجو تكنولوجي" (BIGO) حضورها التجاري في الأردن في عام 2019، واستطاعت بحلول نهاية عام 2022 تحقيق نمو في عدد الموظفين ليبلغ 1,000 موظفاً بعد أن كان 25 موظفاً فقط. ولذلك، تسعى "بيجو" (BIGO)، من خلال استكشاف آفاق فرص الأعمال الوافرة والهائلة في الأردن، إلى توفير الدعم للشركات السنغافورية التي تتطلع إلى دخول السوق الأردنية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2140165/Samer_Anton_Naber_Ambassador_Hashemite_Kingdom_Jordan_Republic_Singapore_Marie.jpg

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