"بيور هيلث" تحقق نتائج قوية خلال تسعة أشهر بإيرادات بلغت 20.1 مليار درهم وصافي أرباح قدره 1.55 مليار درهم

أبوظبي، 3 نوفمبر 2025

/PRNewswire/ -- أعلنت "بيور هيلث" القابضة، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز PUREHEALTH )، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

حيث سجّلت المجموعة إيرادات بلغت 20.1 مليار درهم، بنسبة زيادة تبلغ 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي في قطاعي الرعاية والتأمين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

PureHealth Q3 Results

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك، بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.5 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى 1.55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وأكملت مجموعة "بيور هيليث" استحواذها على مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية" ( HHG )، في الربع الثالث، ما يشكّل خطوة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة الصحية التي يقع مقرّها في أبوظبي. وتمكّن هذه الصفقة "بيورهيلث" من توسيع حضورها في أسواق أوروبية رئيسية، مع تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث العلمي والطبي وإدارة العمليات عبر شبكتها العالمية.

وقد نُفّذت الصفقة اعتماداً على القوة المالية الراسخة لـ "بيورهيلث"، ما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة مع استمرارها في التوسع ودراسة فرص النمو الاستراتيجية. كما سيتم احتساب العوائد المالية الناتجة عن الاستحواذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار التوسع الدولي ونطاق العمليات المتنامي للمجموعة، حيث تشكل الأصول العالمية التي تمتلكها "بيورهيلث" خارج دولة الإمارات نسبة 52% من مجموع الأصول ضمن شبكتها.

وفي هذا الصدد، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث": "يعكس أداء "بيور هيلث" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قوة نهجنا وأطر أعمالنا المتكاملة، ووضوح رؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد. ونعمل، بفضل التوسع والوصول إلى أسواق دولية جديدة، وحرصنا على الاستثمار في القدرات السريرية والرقمية، على ترسيخ موقعنا الريادي لبناء منصة رعاية صحية مهيّأة للمستقبل. ونؤكد التزامنا بتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لشركائنا ومساهمينا، والإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية على الصعيد ين المحلي والدولي".

من جانبها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث": "أحرزنا خلال الأشهر التسعة الماضية تقدّماً ملموساً في توسيع نطاق شبكتنا، وتعزيز حضورنا العالمي، والارتقاء بأدائنا في مجالاتنا التشغيلية الرئيسة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في كلٍّ من قطاعي الرعاية، والتأمين، وذلك نتيجة زيادة خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى، وارتفاع نشاط الخدمات التشخيصية، واستمرار الزخم في عمليات تجديد خدمات التأمين. وتُعدّ صفقة الاستحواذ على مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، محطة مهمة في مسيرة توسّعنا وقدراتنا العالمية. كما يتيح لنا الاستمرار في الاستثمار في الخدمات الطبية المتميّزة والبنية التحتية الرقمية، لتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وترابطاً وتخصيصاً. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل تركيزنا على بناء مجموعة رعاية صحية عالمية مترابطة رقمياً، تُقدّم قيمة مستدامة لمرضانا وشركائنا ومساهمينا".

أهمّ النتائج المالية والتشغيلية في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين:

سجلت "بيورهيلث" أداء قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً باستمرار النمو في كلّ من قطاعي الرعاية الصحية والتأمين، ويعزى ذلك إلى ارتفاع زيارات المرضى، والتوسّع الاستراتيجي في الخدمات، والإدارة الفعّالة للتكاليف.

ففي قطاع الرعاية الصحية، نمت الإيرادات بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 14.4 مليار درهم، نتيجةً لزيادة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ورفع القدرة السريرية.

وسجّلت زيارات المرضى الخارجيين ارتفاعاً بنسبة 12%، فيما زادت مراجعات المرضى المقيمين بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم خدمات الأشعة بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي، عبر شبكات "بيورهيلث" في كلٍّ من الإمارات والمملكة المتحدة، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

ففي دولة الإمارات، واصلت المجموعة تعزيز منظومة الرعاية الصحية لديها من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للمرضى المقيمين، والخارجيين، عبر افتتاح عيادات تخصصية جديدة، وتطوير القدرات التشخيصية، وتعزيز خدمات الرعاية الجراحية، مدعومة باستقطاب نخبة من الكفاءات الطبية العالمية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ارتفع عدد زيارات المرضى الخارجيين بنسبة 16% وبلغت الزيادة 12% لزيارات المرضى الداخليين، فيما زاد حجم الفحوص المخبرية بنسبة 20%، والعمليات الجراحية بنسبة 16 % ، كما ارتفعت نسب الإشغال في مستشفيات المجموعة داخل الإمارات ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 73%، وذلك مقارنة مع العام الماضي.

أما في المملكة المتحدة، فقد حققت مجموعة "سيركل هيلث"، أداءً قوياً مدعوماً بارتفاع أعداد المرضى المقيمين، وحالات اليوم الواحد، والمرضى الخارجيين، وجاء ذلك مدفوعاً بالدرجة الأولى بفضل النمو في التخصصات الطبية الرئيسة التي تشمل طب العظام، والطب العام، وأمراض القلب، والأورام، ما أسهم في ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025..

كما حافظ قطاع التأمين، على زخم قوي خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.7 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وجاء هذا الأداء نتيجة ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 7%، ليصل إلى 3.3 مليون مشترك، إلى جانب ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.9 مليار درهم، بفضل إطلاق منتجات جديدة، وارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء، والتوسع الجغرافي خلال الفترة نفسها.

المستجّدات الاستراتيجية

نجحت "بيورهيلث" بإتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية لمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"بقيمة 800 مليون يورو، وهي أكبر مجموعة خاصة للرعاية الصحية في اليونان وقبرص. وتضيف هذه الصفقة إلى محفظة المجموعة 11 مستشفى، و23 مركزاً تشخيصياً، وتعتبر مدمجة ضمن المجموعة اعتباراً من أكتوبر 2025.

قامت "ضمان" أيضاً، بتطوير منصة ذكاء اصطناعي متقدمة لإدارة المستندات، تعالج حالياً أكثر من 60 مليون مستند سنوياً، ما أدى إلى تحسين دقة المطالبات وتسريع فترات إنجازها بشكل ملحوظ.

تم تعيين شركة "رافد"، بصفتها الموزّع الحصري لبرنامج الشراء الموحّد، بموجب تفويض من حكومة أبوظبي، ما يعزّز أهمية دورها في منظومة المشتريات الوطنية. كما تم اختيارها شريكاً لوجستياً لدائرة الصحة في أبوظبي، لإدارة مركز التوزيع الإقليمي للقاحات، في خطوة ترسّخ دور "بيورهيلث" في الخدمات اللوجستية الدوائية، وتدعم البنية التحتية للصحة العامة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

التطلعات المستقبلية

تنظر "بيورهيلث" إلى المستقبل بثقة راسخة، مواصلةً تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى المتوسط، عبر توسيع حضورها العالمي، وتعميق خبرتها الإكلينيكية، وتسريع وتيرة تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. وبعد استحواذها على حصة الأغلبية لمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" في أكتوبر 2025، تستعدّ المجموعة لتعزيز مكانتها في أوروبا، فيما تواصل في الوقت ذاته الاستثمار في قدرات الرعاية الصحية المتقدمة ذات الهوامش الربحية المرتفعة داخل دولة الإمارات، مدفوعة بتميزها التشغيلي، والتطوير المتواصل في مراكز التميز المتخصصة.

وبفضل قوة مركزها المالي، تمتلك مجموعة "بيورهيلث" قدرة على دراسة الفرص الاستراتيجية، وتحقيق قيمة مستدامة للمرضى وشركائها ومساهميها.

-انتهى-

نبذة عن " بيورهيلث " :

تعد " بيورهيلث " أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي . وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها . ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى " بيورهيلث " إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء . و من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة " بيورهيلث " ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم .

وتضم مجموعة " بيورهيلث " كل من :

" صحة " - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات .

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة .

الشركة الوطنية للتأمين " ضمان " - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات .

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة .

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات .

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة .

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية .

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية .

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة .

مجموعة " هيلينك للرعاية الصحية " - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

" بيور سي اس " - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة .

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة .

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2811538/PureHealth.jpg