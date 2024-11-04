"بيورهيلث" تُسجّل أرباحاً صافية بقيمة 1.4 مليار درهم مع زيادة في الإيرادات بنسبة 56% خلال الشهور التسعة لعام 2024

إيرادات "بيورهيلث" ترتفع بنسبة 56 % على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار درهم مدعومة بالنموّ الكبير في قطاع المستشفيات.

أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ترتفع بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.1 مليار درهم.

صافي أرباح المجموعة يحقق نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.4 مليار درهم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة "بيورهيلث القابضة" ("بيورهيلث" أو "المجموعة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز : PUREHEALTH، وهي أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

PureHealth Q3 2024

وسجّلت إيرادات "بيورهيلث" نموّاً كبيراً بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى إلى 19 مليار درهم إماراتي، في حين حقّقت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 3.1 مليار درهم إماراتي، مع هامش ربح بنسبة 16.5%. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي. ويعكس هذا النموّ الأداء القوي للمجموعة عبر القطاعات الرئيسية، مدعومة بشبكة المستشفيات والاستحواذات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": "نواصل تحقيق مستويات نمو متميزة، ونركز كذلك على تعزيز الجهود الرامية لتحسين مستويات الصحة وجودة حياة الأفراد والمجتمعات. ساهمت الاستحواذات الاستراتيجية التي قمنا بها هذا العام في ترسيخ موقعنا كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى العالم، ويسعدنا رؤية أثر هذه الجهود في أدائنا، في الوقت الذي نواصل فيه العمل لدفع مسيرة الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي، والحفاظ على ريادتنا في تقديم خدمات رعاية ترقى لاحتياجات وتطلعات مستفيدي الرعاية الصحية".

أبرز النتائج المالية:

خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، شهدت إيرادات المجموعة نموّاً كبيراً مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن قطاع المستشفيات، حيث يساهم هذا الطلب بالنسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 14.6 مليار درهم إماراتي، إلى جانب الأثر الإيجابي للتوسعات الأخيرة في محفظة المجموعة. كما سجّل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 87% على أساس سنوي، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. والتي شملت كلّ من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة و"سيركل هيلث جروب"، أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى دمج المركز الوطني لإعادة التأهيل، أكبر مركز لإعادة التأهيل وعلاج الإدمان في دولة الإمارات، ومستشفى الفجيرة، المستشفى الرائد في مجال الرعاية في مدينة الفجيرة وساهمت هذه الاستحواذات، بتعزيز أداء القطاع الصحي، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع نطاق العمليات للمجموعة.

وبهذا الصدد، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": يؤكد الأداء المالي القوي للمجموعة خلال الشهور الأولى من عام 2024 على نجاح تركيزنا الاستراتيجي على النموّ من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، والتميز التشغيلي. ويعكس الارتفاع الكبير في الإيرادات والأرباح تأثير توسّع شبكة الرعاية الصحية لدينا، وخاصة في قطاع المستشفيات، حيث ساهمت الأصول الرئيسية؛ مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية و"سيركل هيلث جروب" بدور رئيسي في تحقيق هذا النموّ. وسيبقى تركيزنا موجّهاً نحو الاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي في تحفيز النموّ على المدى الطويل، وتوسيع حضورنا على المستوى العالمي، ومواصلة تحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية".

شهدت أصول مجموعة "بيورهيلث" زيادة في عدد مراجعات المرضى بنسبة 66% في دولة الإمارات والمملكة المتحدة؛ حيث ارتفع إجمالي المراجعات في العيادات الخارجية بنسبة 70% والعيادات الداخلية بنسبة 105% وأقسام الطوارئ بنسبة 34%. وبالتوازي مع هذا النموّ الهائل، توسعت القدرة الاستيعابية فيها لتصل إلى حوالي 4,800 سرير، بزيادة نسبتها 82%.

من جهة أخرى، سجّل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي وصولاً إلى 5.1 مليار درهم إماراتي مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي وصولاً إلى 5.5 مليار درهم إماراتي في أقساط التأمين المكتتبة. كما ساهم تحسين عروض القيمة في دعم هذا النموّ، مما أتاح الاحتفاظ بالحسابات الرئيسية مع أقساط أعلى، إلى جانب زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في إجمالي عدد المشتركين النشطين في القطاع بواقع 3.1 مليون مشترك خلال الفترة نفسها.

الإنجازات الاستراتيجية:

خلال عام 2024، حققت "بيورهيلث" إنجازات كبيرة عزّزت محفظة شركاتها العالمية والمحلية. فعلى المستوى الدولي، نجحت المجموعة في إكمال الطرح العام الأولي لشركة "أردنت هيلث" في بورصة نيويورك للأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، حازت "سيركل هيلث جروب" على تصنيف أفضل مشغل للمستشفيات الخاصة في المملكة المتحدة، مما عزز التزام مجموعة "بيورهيلث" بالتميز في الرعاية الصحية.

وعلى المستوى المحلي، حسّنت مجموعة "بيورهيلث" عملياتها من خلال بيع حصص الأسهم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية و"ياس كلينك"؛ وتم اعتماد مدينة الشيخ شخبوط الطبيةمن قبل دائرة الصحة – أبوظبي في الآونة الأخيرة مركزاً للتميز في علاج الحروق.

تقرير الاستدامة:

أصدرت "بيورهيلث" تقريرها الأول حول الاستدامة بما ينسجم مع معايير إعداد التقارير الدولية وإرشادات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويُلقي هذا التقرير الضوء على نهج "بيورهيلث" الاستراتيجي في الاستدامة، وإنجازاتها على صعيد إزالة الكربون؛ حيث التزمت المجموعة بالوصول إلى الحياد المناخي مع حلول عام 2040 بما يتوافق مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم SBTi، كما انضمّت أيضاً إلى مبادرة "السباق نحو الصفر" التابعة للأمم المتحدة.

و تساهم "بيورهيلث" في قيادة الجهود الجماعية بهدف الاستفادة من منظومتها المتنامية، نظراً لكونها الشركة الأولى والوحيدة التي بادرت للالتزام بهذه التعهدات على مستوى قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. ويوضح تقرير "بيورهيلث" بالتفصيل دورها الحيوي في تقديم حلول مبتكرة تساهم بتحقيق أثر إيجابي مستدام على المجتمعات.

نبذة عن "بيورهيلث" :

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات و العيادات في دولة الإمارات.

الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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