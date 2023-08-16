"توقعات الأمن السيبراني الصناعي 2023-2030" التابع لشركة Westlands Advisory تشيد بحل شركة TXOne Networks' لحماية شبكات تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية

يصنف التقرير شركة TXOne Networks على أنها الأعلى للتوجيه الاستراتيجي، مع تخصيص اكتشاف النظام الفيزيائي السيبراني والاستجابة له للشركة (CPSDR) لنهج جديد لحماية الاستقرار التشغيلي

تايبيه, 16 أغسطس / آب 2023 --/PRNewswire/ --أعلنت شركة TXOne Networks ، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني الصناعي، أن حلها حصل على أعلى تصنيف من قبل Westlands Advisory للتوجيه الاستراتيجي بين منصات حماية شبكة تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية التي تم تقييمها من قبل شركة التكنولوجيا التشغيلية الرائدة في تحليل واستراتيجية صناعة الأمن لأحدث تقرير لأبحاث السوق.

يقول "تقرير "توقعات الأمن السيبراني الصناعي2023 -2030" الصادر عن Westlands Advisory: "لدى TXOne خارطة طريق قوية للمنتج مع عدد من الإصدارات المهمة المخطط لها على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة". "أحدث إصدار هو القدرة الأساسية الجديدة، الكشف عن النظام الفيزيائي السيبراني والاستجابة له. يوفر اكتشاف النظام الفيزيائي السيبراني والاستجابة له لفرق الهندسة والأمن رؤية متزايدة للأمن السيبراني والتهديدات التشغيلية. يعتمد المكون الأمني على التحليلات السلوكية المركزية والارتباط القائم على التهديد، في حين تتم إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التحليل السلوكي القائم على الوكيل و "أخذ بصمات" الجهاز للكشف عن التغييرات في خطوط الأساس التشغيلية".

يعد اكتشاف النظام الفيزيائي السيبراني والاستجابة له هو نهج TXOne Networks الفريد للأمن الذي يتم من خلاله تحليل بصمات الأصابع الأساسية لكل جهاز من أجهزة التكنولوجيا التشغيلية والنظام الفيزيائي السيبراني في البنية التحتية للمؤسسة للكشف عن السلوك الذي يهدد العمليات الموثوقة والمستقرة. يتم منع التغييرات غير المتوقعة في النظام، ويتم إنشاء تنبيهات لإكمال تحليل بشكل أوسع. وبهذه الطريقة، يتجاوز حل TXOne Networks مكافحة التهديدات المعروفة لمعالجة أحداث النظام غير المرغوب فيها قبل أن تتأثر عمليات المؤسسة.

قال تيرينس ليو، الرئيس التنفيذي لشركة TXOne Networks: "بعد سنوات من العمل المتفاني في مجال الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية، نقدر الاعتراف في تقرير Westlands Advisory كمبتكر تم التحقق منه لمنصات حماية شبكات تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية". "يؤكد تحليل Westlands Advisory على تجربتنا من خلال اللقاءات في السوق - أن المنظمات عبر سلسلة الصناعات تركز بشكل أكبر على تجهيز الفنيين لإدارة الدفاع السيبراني مركزيًا عبر عدد كبير من الأصول القديمة والحديثة التي تعمل جنبًا إلى جنب دون مقاطعة العمليات. وأضاف قائلًا تم تصميم حلولنا من الألف إلى الياء لتقديم قدرات رائدة في الصناعة في فحص الأجهزة وحماية نقطة النهاية والدفاع عن الشبكة لتأمين القوى العاملة في مجال التكنولوجيا التشغيلية في المؤسسة وعبء العمل ومكان العمل".

وتوثق "توقعات الأمن السيبراني الصناعي 2023-2030" اتجاهًا واضحًا لزيادة الإنفاق المستمر على الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية، مدفوعًا بالتحول الرقمي والتنظيم وإدارة المخاطر. قم بتنزيل تقرير Westlands Advisory.

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نبذة عن TXOne Networks

تقدم TXOne Networks حلول الأمن السيبراني التي تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية. تعمل شركة TXOne Networks إلى جانب كل من الشركات المصنعة الرائدة ومشغلي البنية التحتية الأساسيين لتطوير مناهج عملية وسهلة الاستخدام للدفاع الإلكتروني. تقدم شركة TXOne Networks كلاً من المنتجات المستندة إلى الشبكة والمستندة إلى نقطة النهاية لتأمين شبكة التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة ذات المهام الحرجة في الوقت الفعلي وبطريقة دفاعية متعمقة. www.txone.com

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