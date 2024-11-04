"تي يو في راينلاند" تحتفل بعشر سنوات من التميز في قطر ، وتعزز الالتزام بالجودة والسلامة

الدوحة، قطر, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تفخر مجموعة "تي يو في راينلاند"، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات الاختبار والتفتيش والتدريب والتصديق المستقلة، بالاحتفال بعقد من العمليات في قطر. يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام الشركة المستمر بتعزيز السلامة والجودة والاستدامة في مختلف القطاعات في المنطقة.

TÜV Rheinland Celebrates 10 Years in Qatar

منذ تأسيسها في عام 2014 ، لعبت شركة "تي يو في راينلاند" قطر دورًا أساسيًا في دعم التنمية السريعة للبلاد من خلال المساهمة بالخبرة في المجالات الحرجة مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات الصناعية. يتماشى التزام الشركة مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

على مدى العقد الماضي ، لعبت "تي يو في راينلاند" أيضًا دورًا رئيسيًا في جهود بناء القدرات ، حيث عملت مع المنظمات المحلية لتعزيز الخبرة التقنية وتعزيز الابتكار. قدمت الشركة برامج تدريبية وشهادة أساسية ، مما مكّن القوى العاملة القطرية من تلبية متطلبات السوق المتطورة بسرعة. لم تؤدِ هذه المبادرات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل دعمت أيضًا الهدف الأوسع للنمو الاقتصادي المستدام.

عقد من المساهمات والابتكارات

رسخت "تي يو في راينلاند" قطر نفسها كشريك موثوق لكل من القطاعين العام والخاص في البلاد. نفذت الشركة مبادرات رئيسية تعزز الامتثال وتعزز التميّز التشغيلي وتدفع الابتكار عبر الصناعات.

تشرف الاحتفال بالإنجاز المرحلي بحضور السيد راينر شون ، نائب رئيس مجلس الرقابة لشركة "تي يو في راينلاند إيه جي" والدكتور مايكل فوبي ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذية في مجموعة "تي يو في راينلاند" ، والسيد بيتر لانر ، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الصناعية والأمن السيبراني ، والسيد بنديكت أنسيلمان، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي للهند والشرق الأوسط وأفريقيا في "تي يو في راينلاند". بينما استضاف الحدث السيد أنانثا كريشنان، العضو المنتدب لشركة "تي يو في راينلاند" قطر والفريق.

تواصِل "تي يو في راينلاند" توسيع خدماتها في قطر ، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والبنية التحتية الحضرية ، مما ينسجم جهودها مع أهداف التنمية الطموحة للبلاد.

حول مجموعة "تي يو في راينلاند"

تمثل "تي يو في راينلاند" السلامة والجودة في جميع مجالات الأعمال والحياة تقريبًا. تعمل الشركة منذ أكثر من ١٥٠ عامًا وتحتل المرتبة الأولى بين المزودين الرائدين لخدمات الاختبار في العالم. ولديها أكثر من ٢٢٠٠٠ موظف في أكثر من ٥٠ دولة وتولّد إيرادات سنوية تبلغ أكثر من ٢٫٤ مليار يورو. يقوم خبراء "تي يو في راينلاند" المؤهلون تأهيلاً عاليًا باختبار الأنظمة والمنتجات التقنية حول العالم ويدعمون الابتكارات في مجال التكنولوجيا والأعمال ويدربون الأشخاص في العديد من المهن ويعتمدون أنظمة الإدارة وفقًا للمعايير الدولية. وفي إطار القيام بذلك، يعمل الخبراء المستقلون على توليد الثقة في المنتجات وكذلك العمليات عبر سلاسل القيمة المضافة العالمية وتدفق السلع. منذ العام ٢٠٠٦، أصبحت "تي يو في راينلاند" عضوًا في "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. الموقع الإلكتروني: www.tuv.com